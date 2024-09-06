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صرف المستحقات والرديات لطلبة المنح والقروض الجامعية

9/6/2024 3:18:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجمعة، أنها ستقوم اعتبارا من الخميس المقبل، بصرف مستحقات ورديات مالية لطلبة مترشحين للحصول على منح كلية أو جزئية أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2023/ 2024، بإجمالي 4 ملايين دينار.

وأوضحت الوزارة في بيان، آلية صرف المستحقات المالية، إذ إن الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض (45 ساعة) معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعات التالية:
منح الدبلوم في جامعة البلقاء التطبيقية / المركز، ومنح الدبلوم والبكالوريوس، والقروض في جامعات البلقاء التطبيقية في كليات (الأميرة عالية، وعمان الجامعية، وعجلون، والأميرة رحمة)، جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الهاشمية، الجامعة الأردنية، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا.
أما المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منحة الشمال والوسط، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الجامعي الأول والثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقدا (ويشمل ذلك أيضاً صرف المخصصات الشهرية للمنحة) في الجامعات التالية:
الحسين بن طلال، الطفيلة التقنية، الأردنية / فرع العقبة، جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الشوبك.
أما المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة (أوائل المملكة، أوائل ألوية، جيوب الفقر، الصندوق الأردني الهاشمي) والذين كانوا قد سددوا رسوم الفصلين الأول والثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعات التالية:
الجامعة الأردنية، جامعة مؤتة، الجامعة الهاشمية، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز، كلية الزرقاء، كلية الحصن، كلية عجلون، الجامعة الألمانية الأردنية، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الحسين بن طلال.
وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، فإنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان وذلك اعتباراً من الخميس المقبل، وستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.

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