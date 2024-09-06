مراكز الخدمات الحكومية تعلن عن ساعات عملها يوم الاقتراع
التاريخ
9/6/2024 3:18:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مراكز الخدمات الحكومية عن ساعات العمل ليوم الاقتراع، الذي يصادف الثلاثاء المقبل، حيث ستكون متاحة لخدمة المواطنين على فترتين زمنيتين.
وبحسب بيان عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الجمعة، ستكون الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، في حين تكون الفترة المسائية من الساعة 7 مساءً حتى 12 منتصف الليل.
MENAFN06092024000072011014ID1108645857
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.