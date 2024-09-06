شخصيات وطنية: مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا



وأضافوا في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن نسبة تمثيل قطاعي الشباب والمرأة سترتفع وبشكل ملحوظ في مجلس النواب العشرين، بحيث تصل إلى مستوى غير مسبوق، وأن ذلك يُعطي المجلس تمثيلا شموليا يتكون من عناصر شبابية ونسائية، وأخرى حزبية، إضافة إلى النواب المستقلين.



وأكدوا أن هذه التوليفة الجديدة ستسهم في رفع مستوى الأداء الذاهب باتجاه المصالح الوطنية وأوليات الدولة والشعب.



الوزير السابق إبراهيم بدران، قال إن المنظومة التشريعية المتعلقة بالانتخابات والأحزاب تطورت بشكل ملحوظ، وضمنت للشباب والمرأة فرصة التواجد ضمن عضوية مجلس النواب العشرين الذي سيشهد بما لا شك فيه حضورا للشباب والسيدات وبنسبة جيدة، مشيرا إلى قدرة الشباب والمرأة في طرح وإبراز قضاياهم تحت قبة البرلمان، وتقديم الحلول المناسبة للتحديات الظاهرة والانحياز للهموم ذات الاهتمام المشترك من المواطنين .



وأكد بدران على أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تقتصر على الرقابة والتشريع والمتابعة والتقييم فقط وإنما يُسهم التعاون البناء في استدامة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والوصول إلى قرارات أكثر دقة وموضوعية تساعد على تحقيق النهوض المنشود بهذا الوطن والتنمية الحقيقية التي نطمح إليها.



وأوضح أن الديناميكية والحيوية من المتوقع أن تتشكل في مجلس النواب المقبل، لا سيما وأن نصيب الشباب والمرأة من المقاعد سيكون وفيرا، وهذه الفئات هي الأكثر تحركا وسعيا نحو التغيير الإيجابي، وسيكون لها دور محوري ومؤثر وأكثر فاعلية وتناسبا مع معطيات المرحلة وأولوياتها.



وبين أن أمام مجلس النواب المقبل، تحديات كبيرة وأوليات وطنية، ما يتطلب برامج فعلية تحقق النمو الاقتصادي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة بشكل عملي وعلمي، مؤكدا أن العنصر الشبابي سيلعب دورا كبيرا على اعتباره الأكثر اشتباكا مع مثل هذه القضايا.



وبين الوزير السابق ورئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع الدكتور رضا الخوالدة، أن منظومات التحديث السياسي التي جاءت برؤية ملكية سامية تُعد خطوة عملية لإحداث نقلة نوعية وحقيقية في الحياة الحزبية والبرلمانية،وتشكيل النموذج الديمقراطي المبني على العدالة والمساواة بين كافة فئات المجتمع، لا سيما فئتي الشباب والمرأة اللذين حظيا باهتمام كبير في جزئيات هذه المنظومة وتوسيع قاعدة مشاركتهما وتمثيلهما في مجلس النواب المقبل.

وأكد الخوالدة إن الدولة الأردنية مقبلة في مرحلتها القادمة على تحديات سياسية واقتصادية أحوج ما تكون إلى التماسك الداخلي على مستوى الأفراد والسلطات وإفراز مجلس نواب يستطيع الأعضاء فيه تأدية رسالتهم الوطنية بكل اقتدار وأمانة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب توحيد الخطاب المُطالب بإعلاء المصلحة الوطنية وتغليبها على كل المصالح.



وحول الأداء المتوقع لمجلس النواب العشرين، قال الخوالدة: إن دخول الأحزاب وفئتي الشباب والمرأة للسلطة التشريعية والرقابية ووجودها كأغلبية، تعد نقاط قوة ومحركات تغيير نشطة في الحياة البرلمانية، لذلك من المتوقع أن يكون الأداء مرتفعا، بناء على تعددية الخبرات والتمثيل في أعضاء مجلس النواب، استنادا لقانون الانتخاب الجديد الذي سيشكل مجلس النواب العشرين على أساسه.



وأشار إلى أن الحكومات البرلمانية التي نطمح الوصول إليها كانت تتطلب إحداث بيئة تشريعية ملائمة وقوانين تساهم في تحقيق هذه الغاية، "نشهد اليوم حراكا حزبيا وبرامج وطنية يتم طرحها لأقناع الناخبين بضرورة المشاركة، وهذا التغيير في المشهد الديموقراطي جاء نتاجا للقوانين التي تم استحداثها مؤخرا، وجميع المؤشرات تتجه نحو نجاح التجربة الحزبية".



وأكدت الوزيرة السابقة خولة العرموطي، أن التشريعات الناظمة ساهمت بزيادة فرص تواجد المرأة تحت قبة البرلمان، وعززت من نمو الدور السياسي لها، ومنحتها الدافعية للأقبال على المشاركة في الحياة السياسية والعامة، لا سيما وأن هذه الفرص تزداد مساحتها مع ازدياد نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب والتى ستنعكس خلال المجالس القادمة على زيادة نسبة التمثيل للمرأة والشباب.



وبينت أن البيئة التشريعية ومن خلال قانوني الاحزاب والانتخاب جاءت بنصوص تشريعية ضمنت للمرأة تواجدا في مجلس النواب العشرين، حيث زادت المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار "الكوتا" لتصل إلى 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الإنتخابية المحلية، وخصص القانون ذاته للدائرة العامة41 مقعدًا، واشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الأوائل واثنتين ضمن الأسماء الستة الأولى على مستوى القائمة العامة.



وأكدت العرموطي أن منظومة التحديث السياسي التي تشكلت بتوجهات ملكية سامية، كان لها دور كبير في تجديد الحياة السياسية والحزبية وخرجت بتوصيات ركزت على أهمية تمكين المرأة والشباب وإعادة النظر في التشريعات القديمة، حيث نشهد اليوم إقرار قوانين هامة ومحورية في الحياة السياسية والحزبية.



وقالت: "ممثلو الشباب والمرأة في مجلس النواب المقبل، قادرون على نقل تحديات القطاعين إلى صناع القرار والمشاركة الفعلية في عملية التحول الديمقراطي والتنمية المستدامة ومناقشة وتعديل التشريعات الناظمة للقضايا المفصلية مثل التعليم والصحة، والسعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية". (بترا)