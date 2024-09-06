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مساع لرفع كفاءة برنامج الأسر المنتجة بسبب تراجع الإقبال

9/6/2024 3:18:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - كشفت دراسة حديثة أصدرتها وزارة التنمية الاجتماعية في أيار (مايو) الماضي، عن وجود تحديات أمام المنتفعين من برنامج الأسرة المنتجة وريادة الشباب، خلال مرحلة تنفيذ المنتفعين للمشاريع، ما يتطلب التوسع في البرنامج، بخاصة وانه شهد تراجعا في الإقبال عليه خلال الأعوام السابقة.
وتمحورت الدراسة التي أجريت بالشراكة مع فريق من قسم تقييم الأثر برئاسة الوزراء وخبراء من البنك الدولي، حول تقييم الأثر للبرنامج الذي استحدثته الوزارة منذ العام 1985، وعدلت على تعليماته في العام 2017، لكنها كشفت حاجة لمراجعة التعليمات مجددا، لزيادة الإقبال عليه، بعد أن شهد تراجعا في أعداد المنتفعين منه منذ جائحة كورونا.
ويستفيد من البرنامج، أسر وشباب أردنيون تتراوح اعمارهم بين 18 عاما و30 عاما، عن طريق دعم مشاريع صغيرة منتجة، لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر، وفق تعليمات البرنامج لسنة 2017، وتوفير فرص عمل مدرة للدخل في المجتمعات المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال عند الشباب، ويجري تمويل المشاريع للمنتفعين بقرض مسترد لا يتجاوز الـ5 آلاف دينار.
ويتيح البرنامج الانتفاع بقروض يقدمها للاسرة الوحدة التي لا يتجاوز أفرادها الـ5، شريطة ألا يتجاوز دخل الاسرة الشهري الـ500 دينار، ويمد بقروضه أيضا الأسرة التي يزيد عدد أفرادها على 5 أو لديها حالة مرضية أو من ذوي الإعاقة أو شاب متعطل عن العمل ويصل دخلها لـ700 دينار.
وأظهرت نتائج التقييم الرئيسة، تمكين 112 أسرة بمشاريع منتجة العام الماضي، مقابل 128 أسرة جرى تمكينها بمشاريع منتجة في العام 2022، بينما وفرت 5 فرص عمل للشباب العام الماضي مقابل 9 فرص في العام 2022، ضمن مشاريع الأسر المنتجة وريادة الشباب.
أما على مستوى تطوير المشاريع المنتجة تحت مظلة البرنامج، فجرى تطوير 35 برنامجا في العام 2022، مقابل تطوير 17 مشروعا فقط العام الماضي، إذ خلصت الدراسة، إلى أن نسبة نجاح أداء المشاريع المنتجة في العام نفسه، وصلت إلى 50 % لتسجل تقدما طفيفا مقارنة بما كانت عليه نسبة نجاح المشاريع في العام 2022 التي سجلت 47 %، مع الأخذ بالاعتبار أعداد المشاريع، بينما نسبة النساء المستفيدات من المشاريع المنتجة بلغت 16 % في العام الماضي فقط.
أما عدد الطلبات التي تقدمت للحصول على تمويل للمشاريع ضمن البرنامج العام الماضي بلغ 112 طلبا، مقابل 152 طلبا قدمت في العام الذي سبقه. بينما بلغ عدد المستفيدين الكلي من البرنامج 5616 منتفعا، بحجم تمويل قرابة 11 مليون دينار أردني منذ بدايته حتى منتصف 2022، وبنسبة سداد للقروض ككل وصلت إلى 68 %، مقابل 32 % من المنتفعين لم ينهوا سداد القروض، بحيث تبلغ مدة سداد القرض 50 شهرا.
وتلفت الدراسة إلى أن هناك نساء استفدن من القروض بين الأعوام 2017 و2023، يقدر عددهن بـ 455 ممن يرأسن أسرهن، لكن ذلك لا يعني زيادة مشاركتهن في البرنامج، بل بلغت نسبة الذكور المستفيدين 73 % مقابل 27 % من النساء في تلك الفترة.
وأرجعت الدراسة ذلك إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على عدد المنتفعين الإجمالي ككل، بينما أكدت أن العام 2020 شهد انخفاضا ملموسا في الانتفاع من البرنامج، وأن الارتفاع الذي سجل بعد ذلك العام، كان نسبيا.
من جهته، قال مؤسس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إن إصدار وزارة التنمية الاجتماعية تقريرا تقييما حول برنامج الأسر المنتجة وريادة الشاب، والتوصل إلى أسباب بشأنه تتعلق بعوائق تحد من تحقيق بعض الأهداف التي استحدث من أجلها، والحديث عن تراجع في الإقبال في الأعوام الأخيرة، خطوة إيجابية تسجل للوزارة.
ويعتقد عوض في حديث لـ"الغد" حول الدراسة، بإن تراجع الإقبال الذي تتحدث عنه، له أسباب أخرى غير مدرجة فيه، بينها "أن الفئات المستهدفة في البرنامج، غالبا هي غير قادرة على إنشاء مشاريع صغيرة بمبالغ 5 آلاف دينار، بخاصة مع ارتفاع الأسعار في المملكة في الاعوام الماضية، قياسا ببدايات تأسيسه في الثمانينات وما بعدها في التسعينات ومن ثم في الالفين، لأن هذه المبالغ كانت مفيدة في إنشاء مشاريع متناهية الصغر، أو صغيرة، لكن حاليا فإن هذه المبالغ لا تستطيع تأسيس مشروعات صغيرة".
ورأى عوض أيضا، أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بتراجع الاقبال على البرنامج، بينها الفئات المستهدفة، معتبرا بأن هناك حاجة لإعادة النظر بهذه الفئات، قائلا: إذا أردنا عودة البرنامج لمساحته الأساسية، فيجب ان تستفيد منه الفئات الأكثر فقرا، لانها غالبا ذات تعليم منخفض، وقدرات إدارية ضعيفة وغير مؤهلة لإنشاء مشروع بـ5 آلاف دينار، وهذا صعوبة تواجه نجاح المشروع. وغالبا هذه الفئة تتلقى معونات من صندوق المعونة الوطنية، ولا أعلم إن كان هناك احتمال بأن تخسر معونتها إن كانت تستفيد من اي مشاريع خارج هذا النطاق، لذلك لا بد من إعادة توجيه البرنامج، والاستمرار بزيادة المبالغ والارتباط ببرامج تدريبية مكثفة للمستفيدين والفئات المستهدفة، وألا يكون التدريب فقط في بداية المشروع بل على نحو دوري، وان تتابع مشاريعهم باستمرار لنجاحها واستمراريتها.
إلى ذلك، أوصت الدراسة بمراجعة تعليمات البرنامج لسنة 2017، لتتناسب أكثر مع الأوضاع المعيشية الاقتصادية والراهنة في البلاد، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض في المرحلة الثانية من تطبيق البرنامج، بخاصة حول إيجاد آلية جديدة تسهل على المواطنين استكمال هذه المرحلة بإحضار فواتير شراء ضريبية، والحصول على رخصة المزاولة للأنشطة اللازمة للمشاريع.
وستعمل الوزارة على رفع نسبة الإقبال على البرنامج في 3 محاور رئيسة، هي: رفع نسبة الوعي بالبرنامج من 66 % إلى 90 % خلال العامين 2024 و2025، وزيادة نسبة المنتفعين 10 % من البرنامج مع نهاية العام الحالي 2024، إضافة إلى تأهيل المستفيدين من البرنامج لإدارة المشروع بنسبة 30 % خلال العام الحالي أيضا، ورفع قاعدة المنتفعين من البرنامج بتأهيل أسر جديدة.
كما يعتبر إلزام المنتفعين على التعامل مع موردين محددين لشراء البضائع مستلزمات المشاريع، واحدة من التحديات التي تحدث عنها المنتفعون من البرنامج، ما يلزمهم بدفع قيمة ضريبة المبيعات التي تقتطع من القرض، برغم إمكانية شراء هذه المعدات والمستلزمات من موردين أقل كلفة، وبقيمة ضريبية أقل، بالإضافة لرسوم ومصاريف معاملات القرض.
وبشأن تقديم فواتير ضريبية، أشارت الدراسة إلى أن الكثير من المناطق التي يقيم فيها المنتفعون مشاريعهم، لا يوجد فيها تجار يتعاملون بالفواتير الضريبية، ما يعني أن العثور على موردين يتوافق مع الشروط، يشكل أحد العوائق الكبيرة ويقيد الاستفادة من الفوائد المالية المقدمة للمنتفعين، ما يحملهم أعباء إضافية.

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