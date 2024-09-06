مساع لرفع كفاءة برنامج الأسر المنتجة بسبب تراجع الإقبال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمّان - كشفت دراسة حديثة أصدرتها وزارة التنمية الاجتماعية في أيار (مايو) الماضي، عن وجود تحديات أمام المنتفعين من برنامج الأسرة المنتجة وريادة الشباب، خلال مرحلة تنفيذ المنتفعين للمشاريع، ما يتطلب التوسع في البرنامج، بخاصة وانه شهد تراجعا في الإقبال عليه خلال الأعوام السابقة.
وتمحورت الدراسة التي أجريت بالشراكة مع فريق من قسم تقييم الأثر برئاسة الوزراء وخبراء من البنك الدولي، حول تقييم الأثر للبرنامج الذي استحدثته الوزارة منذ العام 1985، وعدلت على تعليماته في العام 2017، لكنها كشفت حاجة لمراجعة التعليمات مجددا، لزيادة الإقبال عليه، بعد أن شهد تراجعا في أعداد المنتفعين منه منذ جائحة كورونا.
ويستفيد من البرنامج، أسر وشباب أردنيون تتراوح اعمارهم بين 18 عاما و30 عاما، عن طريق دعم مشاريع صغيرة منتجة، لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر، وفق تعليمات البرنامج لسنة 2017، وتوفير فرص عمل مدرة للدخل في المجتمعات المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال عند الشباب، ويجري تمويل المشاريع للمنتفعين بقرض مسترد لا يتجاوز الـ5 آلاف دينار.
ويتيح البرنامج الانتفاع بقروض يقدمها للاسرة الوحدة التي لا يتجاوز أفرادها الـ5، شريطة ألا يتجاوز دخل الاسرة الشهري الـ500 دينار، ويمد بقروضه أيضا الأسرة التي يزيد عدد أفرادها على 5 أو لديها حالة مرضية أو من ذوي الإعاقة أو شاب متعطل عن العمل ويصل دخلها لـ700 دينار.
وأظهرت نتائج التقييم الرئيسة، تمكين 112 أسرة بمشاريع منتجة العام الماضي، مقابل 128 أسرة جرى تمكينها بمشاريع منتجة في العام 2022، بينما وفرت 5 فرص عمل للشباب العام الماضي مقابل 9 فرص في العام 2022، ضمن مشاريع الأسر المنتجة وريادة الشباب.
أما على مستوى تطوير المشاريع المنتجة تحت مظلة البرنامج، فجرى تطوير 35 برنامجا في العام 2022، مقابل تطوير 17 مشروعا فقط العام الماضي، إذ خلصت الدراسة، إلى أن نسبة نجاح أداء المشاريع المنتجة في العام نفسه، وصلت إلى 50 % لتسجل تقدما طفيفا مقارنة بما كانت عليه نسبة نجاح المشاريع في العام 2022 التي سجلت 47 %، مع الأخذ بالاعتبار أعداد المشاريع، بينما نسبة النساء المستفيدات من المشاريع المنتجة بلغت 16 % في العام الماضي فقط.
أما عدد الطلبات التي تقدمت للحصول على تمويل للمشاريع ضمن البرنامج العام الماضي بلغ 112 طلبا، مقابل 152 طلبا قدمت في العام الذي سبقه. بينما بلغ عدد المستفيدين الكلي من البرنامج 5616 منتفعا، بحجم تمويل قرابة 11 مليون دينار أردني منذ بدايته حتى منتصف 2022، وبنسبة سداد للقروض ككل وصلت إلى 68 %، مقابل 32 % من المنتفعين لم ينهوا سداد القروض، بحيث تبلغ مدة سداد القرض 50 شهرا.
وتلفت الدراسة إلى أن هناك نساء استفدن من القروض بين الأعوام 2017 و2023، يقدر عددهن بـ 455 ممن يرأسن أسرهن، لكن ذلك لا يعني زيادة مشاركتهن في البرنامج، بل بلغت نسبة الذكور المستفيدين 73 % مقابل 27 % من النساء في تلك الفترة.
وأرجعت الدراسة ذلك إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على عدد المنتفعين الإجمالي ككل، بينما أكدت أن العام 2020 شهد انخفاضا ملموسا في الانتفاع من البرنامج، وأن الارتفاع الذي سجل بعد ذلك العام، كان نسبيا.
من جهته، قال مؤسس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إن إصدار وزارة التنمية الاجتماعية تقريرا تقييما حول برنامج الأسر المنتجة وريادة الشاب، والتوصل إلى أسباب بشأنه تتعلق بعوائق تحد من تحقيق بعض الأهداف التي استحدث من أجلها، والحديث عن تراجع في الإقبال في الأعوام الأخيرة، خطوة إيجابية تسجل للوزارة.
ويعتقد عوض في حديث لـ"الغد" حول الدراسة، بإن تراجع الإقبال الذي تتحدث عنه، له أسباب أخرى غير مدرجة فيه، بينها "أن الفئات المستهدفة في البرنامج، غالبا هي غير قادرة على إنشاء مشاريع صغيرة بمبالغ 5 آلاف دينار، بخاصة مع ارتفاع الأسعار في المملكة في الاعوام الماضية، قياسا ببدايات تأسيسه في الثمانينات وما بعدها في التسعينات ومن ثم في الالفين، لأن هذه المبالغ كانت مفيدة في إنشاء مشاريع متناهية الصغر، أو صغيرة، لكن حاليا فإن هذه المبالغ لا تستطيع تأسيس مشروعات صغيرة".
ورأى عوض أيضا، أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بتراجع الاقبال على البرنامج، بينها الفئات المستهدفة، معتبرا بأن هناك حاجة لإعادة النظر بهذه الفئات، قائلا: إذا أردنا عودة البرنامج لمساحته الأساسية، فيجب ان تستفيد منه الفئات الأكثر فقرا، لانها غالبا ذات تعليم منخفض، وقدرات إدارية ضعيفة وغير مؤهلة لإنشاء مشروع بـ5 آلاف دينار، وهذا صعوبة تواجه نجاح المشروع. وغالبا هذه الفئة تتلقى معونات من صندوق المعونة الوطنية، ولا أعلم إن كان هناك احتمال بأن تخسر معونتها إن كانت تستفيد من اي مشاريع خارج هذا النطاق، لذلك لا بد من إعادة توجيه البرنامج، والاستمرار بزيادة المبالغ والارتباط ببرامج تدريبية مكثفة للمستفيدين والفئات المستهدفة، وألا يكون التدريب فقط في بداية المشروع بل على نحو دوري، وان تتابع مشاريعهم باستمرار لنجاحها واستمراريتها.
إلى ذلك، أوصت الدراسة بمراجعة تعليمات البرنامج لسنة 2017، لتتناسب أكثر مع الأوضاع المعيشية الاقتصادية والراهنة في البلاد، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض في المرحلة الثانية من تطبيق البرنامج، بخاصة حول إيجاد آلية جديدة تسهل على المواطنين استكمال هذه المرحلة بإحضار فواتير شراء ضريبية، والحصول على رخصة المزاولة للأنشطة اللازمة للمشاريع.
وستعمل الوزارة على رفع نسبة الإقبال على البرنامج في 3 محاور رئيسة، هي: رفع نسبة الوعي بالبرنامج من 66 % إلى 90 % خلال العامين 2024 و2025، وزيادة نسبة المنتفعين 10 % من البرنامج مع نهاية العام الحالي 2024، إضافة إلى تأهيل المستفيدين من البرنامج لإدارة المشروع بنسبة 30 % خلال العام الحالي أيضا، ورفع قاعدة المنتفعين من البرنامج بتأهيل أسر جديدة.
كما يعتبر إلزام المنتفعين على التعامل مع موردين محددين لشراء البضائع مستلزمات المشاريع، واحدة من التحديات التي تحدث عنها المنتفعون من البرنامج، ما يلزمهم بدفع قيمة ضريبة المبيعات التي تقتطع من القرض، برغم إمكانية شراء هذه المعدات والمستلزمات من موردين أقل كلفة، وبقيمة ضريبية أقل، بالإضافة لرسوم ومصاريف معاملات القرض.
وبشأن تقديم فواتير ضريبية، أشارت الدراسة إلى أن الكثير من المناطق التي يقيم فيها المنتفعون مشاريعهم، لا يوجد فيها تجار يتعاملون بالفواتير الضريبية، ما يعني أن العثور على موردين يتوافق مع الشروط، يشكل أحد العوائق الكبيرة ويقيد الاستفادة من الفوائد المالية المقدمة للمنتفعين، ما يحملهم أعباء إضافية.
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