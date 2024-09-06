الأردن يدين استهداف الاحتلال لمتضامنة أميركية مع الشعب الفلسطيني



‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن هذه الجريمة التي استهدفت متضامنة مع الشعب الفلسطيني الشقيق تعد استمرارا لجرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وانعكاسا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تغذي الكراهية والتطرف وتحرض المستوطنين على استهداف وقتل الفلسطينيين وكل من يتضامن مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

‏ وشدد السفير القضاة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع وانتهاكات مستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، والتصعيد المستمر في الضفة الغربية، ومحاسبة كل مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

MENAFN06092024000072011014ID1108645853