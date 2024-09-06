الأونروا: تطعيم 160 ألف طفل ضد الشلل جنوب غزة



وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على منصة“إكس” اليوم الجمعة، أن آلاف الأسر الفلسطينية توجهت إلى المرافق الصحية لتلقي اللقاحات من الفرق الطبية التابعة للأونروا (جنوب القطاع)”.



وشددت أنه“تم الوصول إلى أكثر من 160 ألف طفل في اليوم الأول من حملة التطعيم (الخميس) ضد شلل الأطفال في المناطق الجنوبية من غزة”.

وتابعت:“اليوم سنواصل تطعيم أكبر عدد ممكن من الأطفال”.



والخميس، بدأت المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوب قطاع غزة، بعد الانتهاء من تطعيم أكثر من 189 ألف طفل في وسط القطاع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.