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حرب متعددة الساحات

9/6/2024 3:18:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف بقلم: ران أدليست 6/9/2024

التوقع الحقيقي، حول نهاية دولة إسرائيل، متعلق بنقاط اللاعودة التي لم تجتزها الدولة بعد. في تفكير ثان في الطريق إلى فنائها، تكفي نقاط اللاعودة إياها التي اجتازتها الدولة منذ الآن، كي نفهم بأن ما كان هنا لن يعود أبدا.
منذ اليوم على أي حال تتفكك الدولة في مستوى عالم ثان على بوابة العالم الثالث. ليس بالذات كديكتاتورية (بنيامين نتنياهو في الطريق إلى الخارج)، حين يكون كل زعيم قبلي يحكم قطيعة رعيه وفقا للانقسام القبلي الحالي كجزء من خطة الانفصال.
إلى جانب كل واحد من الديكتاتوريين القبليين، سيتولى كهنة دين مسؤولون عن طهارة المعسكر الديني لأغراض صيانة المقدر الانتخابي لهم. ليس لأنهم مع الديمقراطية بل لأجل الامتناع عن حروب أهلية من خلال آلية توزيع موازين القوى والغنيمة. باستثناء الوسط الليبرالي-الديمقراطي، الذي يفترض حسب قوانين الديموغرافيا أن يكون في المستقبل غير البعيد تماما أقلية مقبولة.
إلى جانب قبائل إسرائيل الجديدة، سيكون هنا أمراء تجمعات هم رِجل هنا في إسرائيل ورِجل هناك في ملجأ آمن من الضريبة، من القنابل وتنغيصات الحلال وحراس العفاف.
كل هذا الخير سيحصل بعد الحرب. ليس هذه الحالية، بل تلك الداخلية التي تجري عقب الحاجة إلى إعادة المستوطنين إلى حجمهم، قوتهم ومكانتهم الحقيقية. وخمنوا من سيكون رأس الحربة الذي سيدير الصراع ضد المستوطنين؟ صحيح، الحريديم، أولئك الذين يهدد المستوطنون واليمين البن غفيري احتلال شبابهم.
عامل آخر في تقويض الرؤية الاستيطانية هو رفض الجيش والجمهور أن يدير نيابة عنهم الحروب الدائمة. في هذه الأثناء، تجمع الدولة الحالية نقاط اللاعودة لدولة ليبرالية-ديمقراطية. إسرائيل، التي كانت على أي حال نصف ديمقراطية عقب الاحتلال، ستفقد النصف المنصير في صالح حكم الظلام ليمين مسيحاني، حريدي وشعبي ومجرد جماهير معتمري الكيبا التقليديين الذين يقولون "هيا نسير مع التيار، فما الذي يمكن أن يحصل؟". ما يحصل منذ الآن هو أن القبائل الدينية لن تسمح بالتقدم إلى حل وسط إقليمي أو أي حل وسط تقلل من مكانة وضعهم.
إلى جانب هؤلاء، يقوم يمين-وسط في أساسه طبقة وسطى علمانية-ليبرالية (تضم أقلية دينية متنورة)، يدير هذه الأيام معركة يائسة على هويته، وهو يدور في فقاعته على أمل أن يصد حملة الوعي العنيفة في صيغة كهنة قبائل إسرائيل.
وسيكون يسار، بالطبع. دوما سيكون لنا يسار. نوع من الوجود الثقافي، البهيمي، السياسي، الموضوي والإيديولوجي خارج نطاق السيادة الإقليمية. اليسار الإسرائيلي، الذي هو اليوم رأس حربة المعسكر والذي ما يزال يمنح الدولة الدينية غلافا رقيقا من الشرعية الحضارية -سيكون محكوما في المستقبل بحياة رِجل هنا ورِجل هناك، ستصح رِجل ونصف هناك عندما تصبح فريضة ثلاث أرجل (الحج إلى الهيكل في القدس) قانون دولة.
مثل اليسار، سيتصرف هنا أناس التكنولوجيا العليا، أناس المبادرة الحرة والأكاديميون المتصدرون، الذين سيكونون الموازي للحاخام يوحنان بن زكاي. هذا النموذج عاش في القدس المحاصرة قبل ألف سنة، رأى حوله تزمتا يهوديا مجنونا وأعلى يؤدي إلى الخراب، جمع بضعة طلاب دينيين وانصرف من المدينة المقدسة في صالح استمرار الوجود اليهودي سوي العقل.
بالمناسبة، كل ما قيل هنا ويفترض أن يحصل في المستقبل، يسري على التقدير بأن النزاع الأخير للدولة سيكون بطيئا في أثناء قتال الاستنزاف الذي يسحق كل حرية تفكير وتعبير. وعلى أمل ألا يبنى الهيكل على موقع الأقصى ويؤدي إلى حرب يأجوج ومأجوج التي ستتسبب بالفناء المطلق.
لكن إذن واعتمد على مشاغبي التلال الذين يتسللون إلى الجيش وعلى الحمى الدينية لزعمائهم! وبينما نحن نشكو من قرار البيت الثاني نكون قد اجتزنا نقطة لا عودة أخرى في البيت الثالث حين أعلن ايتمار بن غفير بأنه سيبني كنيسا على جبل البيت، ويوجد ميزانية للجان تبحث في ذلك.
صراع إسرائيلي داخلي
عودة إلى نقاط اللاعودة التي ستحملنا إلى الوضع الموصوف أعلاه. هاكم قائمة نقاط لا مرد لها: نزع شرعية دولية، عقوبات اقتصادية وشخصية من دول رائدة، جهاز الأمن ورئيس الوزراء في الطريق إلى لاهاي، السيطرة على مؤسسات دولة مؤثرة مثل الشرطة، التعليم والمالية، واقع يخفي تقارير ضحاياهم وضحايانا وقبول الموت في حرب على المناطق كجزء من الحياة اليومية، وشرعية الهجرة إلى الخارج.
وبالطبع، يوجد تطبيع التدهور الأخلاقي. مؤثر يمكنه أن يتحدث عن قتل 100 ألف فلسطيني (بما في ذلك عشرات آلاف الأطفال كضرر جانبي) كخطوة بداية للحرب -وأجره سيرتفع من 50 ألف شيكل في الشهر إلى 100 ألف.
هنا وهناك بقيت جزر صلاح يهدد الائتلاف بحملها الى نقطة اللاعودة. السيطرة على جهاز القضاء صدت (مؤقتا)، الجيش الإسرائيلي ما يزال لم يحتل نهائيا، وسائل الإعلام ما تزال تخوض معارك أخيرة، والأطباء اليهود ما يزالون يعالجون العرب والأطباء العرب يعالجون اليهود.
نقطة اللاعودة الأكثر مصيرية منها كلها هي المس بوحدة الصف الداخلي في زمن القتال، واجتياز نقطة اللاعودة الأخطر منها جميعها هو التعريف المهزوز لأهداف الحرب. فصراع جهاز الأمن ضد نتنياهو وشركائه هو على كل الصندوق: جهاز الأمن مع الديمقراطية، مع الصفقة، مع عودة نازحي الغلاف والشمال في ظروف تسوية أمنية وضد ضحايا العبث. مقابلهم كابنت من الإمعات والمحبين لإشعال النيران مثل بن غفير، الذي ينضم إلى كمين خرائط نتنياهو و"يطالب" بالبقاء في محور فيلادلفيا.
بينما عين رئيس الأركان ووزير الدفاع عميدا في منصب "رئيس الجهد الإنساني-المدني في القطاع مثل مشروع مارشل لترميم أوروبا في الحرب العالمية الثانية، لحكومة نتنياهو أيضا يوجد مشروع مارشل خاص بها- في روح المارشل باتان، الذي كان عميلا فرنسيا ساعد في تطبيع احتلال المانيا النازية لفرنسا. لا حاجة لأن يكون المرء عبقريا كي يعرف من سيضع المصاعب أمام دخول المساعدة العالمية المخطط لها، ويثقل على جهاز الأمن الذي يطالب بالتوقيع على صفقة لأجل تهدئة المنطقة.
ما ينشأ عن الصراع الإسرائيلي الداخلي هو أنه يوجد جنود يقتلون ويُقتلون ضد إرادتهم وفكرهم، الأمر الذي هو أيضا المصلحة الأمنية والأيديولوجية لما لا يقل عن نصف مواطني الدولة (اليوم) الذين يعلق غير قليل منهم وكفيلون بأن يعلقوا في خط النار.
مثلما يبدو هذا ونعيشه اليوم، لا يمكن لنا أن نتجاهل الشرخ الذي بدأ يتشكل من فوق، في القيادة الحزبية والسياسية في طريقه لأن يكون صدعا يصل حتى آخر الجنود يهدد في أن يصبح هوة ستبتلع كل ما بني هنا. حرب متعددة الساحات تجمع اليوم زخم الاحتمال ستخلف وراءها أرضا محروقة، لن تنبت شيئا من بقايا بشر إسرائيليين، فلسطينيين، لبنانيين وسوريين. من هناك لاحقا سنكون متعلقين برحمة الولايات المتحدة، أوروبا ويهود العالم. أعداؤنا - جيراننا سيكونون متعلقين برحمة إيران، دول الخليج والجالية الفلسطينية في العالم.
لمحة أخرى من الواقع، وفي يوم عاصف يمكن أن نرى بقايانا وبقاياهم يهاجمون شاحنات دقيق الوكالة. نعم، نعم، سرعان ما سيقولون لي عم تتحدث، توجد لنا قنبلة. وبالفعل عن هذا أتحدث. عن هذا نحن في الطريق إلى اجتياز نقطة اللاعودة في التدحرج إلى حرب متعددة الساحات مع قيادة مجنونة تماما.

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