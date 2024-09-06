حرب متعددة الساحات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
معاريف
بقلم: ران أدليست 6/9/2024
التوقع الحقيقي، حول نهاية دولة إسرائيل، متعلق بنقاط اللاعودة التي لم تجتزها الدولة بعد. في تفكير ثان في الطريق إلى فنائها، تكفي نقاط اللاعودة إياها التي اجتازتها الدولة منذ الآن، كي نفهم بأن ما كان هنا لن يعود أبدا.
منذ اليوم على أي حال تتفكك الدولة في مستوى عالم ثان على بوابة العالم الثالث. ليس بالذات كديكتاتورية (بنيامين نتنياهو
في الطريق إلى الخارج)، حين يكون كل زعيم قبلي يحكم قطيعة رعيه وفقا للانقسام القبلي الحالي كجزء من خطة الانفصال.
إلى جانب كل واحد من الديكتاتوريين القبليين، سيتولى كهنة دين مسؤولون عن طهارة المعسكر الديني لأغراض صيانة المقدر الانتخابي لهم. ليس لأنهم مع الديمقراطية بل لأجل الامتناع عن حروب أهلية من خلال آلية توزيع موازين القوى والغنيمة. باستثناء الوسط الليبرالي-الديمقراطي، الذي يفترض حسب قوانين الديموغرافيا أن يكون في المستقبل غير البعيد تماما أقلية مقبولة.
إلى جانب قبائل إسرائيل الجديدة، سيكون هنا أمراء تجمعات هم رِجل هنا في إسرائيل ورِجل هناك في ملجأ آمن من الضريبة، من القنابل وتنغيصات الحلال وحراس العفاف.
كل هذا الخير سيحصل بعد الحرب. ليس هذه الحالية، بل تلك الداخلية التي تجري عقب الحاجة إلى إعادة المستوطنين إلى حجمهم، قوتهم ومكانتهم الحقيقية. وخمنوا من سيكون رأس الحربة الذي سيدير الصراع ضد المستوطنين؟ صحيح، الحريديم، أولئك الذين يهدد المستوطنون واليمين البن غفيري احتلال شبابهم.
عامل آخر في تقويض الرؤية الاستيطانية هو رفض الجيش والجمهور أن يدير نيابة عنهم الحروب الدائمة. في هذه الأثناء، تجمع الدولة الحالية نقاط اللاعودة لدولة ليبرالية-ديمقراطية. إسرائيل، التي كانت على أي حال نصف ديمقراطية عقب الاحتلال، ستفقد النصف المنصير في صالح حكم الظلام ليمين مسيحاني، حريدي وشعبي ومجرد جماهير معتمري الكيبا التقليديين الذين يقولون "هيا نسير مع التيار، فما الذي يمكن أن يحصل؟". ما يحصل منذ الآن هو أن القبائل الدينية لن تسمح بالتقدم إلى حل وسط إقليمي أو أي حل وسط تقلل من مكانة وضعهم.
إلى جانب هؤلاء، يقوم يمين-وسط في أساسه طبقة وسطى علمانية-ليبرالية (تضم أقلية دينية متنورة)، يدير هذه الأيام معركة يائسة على هويته، وهو يدور في فقاعته على أمل أن يصد حملة الوعي العنيفة في صيغة كهنة قبائل إسرائيل.
وسيكون يسار، بالطبع. دوما سيكون لنا يسار. نوع من الوجود الثقافي، البهيمي، السياسي، الموضوي والإيديولوجي خارج نطاق السيادة الإقليمية. اليسار الإسرائيلي، الذي هو اليوم رأس حربة المعسكر والذي ما يزال يمنح الدولة الدينية غلافا رقيقا من الشرعية الحضارية -سيكون محكوما في المستقبل بحياة رِجل هنا ورِجل هناك، ستصح رِجل ونصف هناك عندما تصبح فريضة ثلاث أرجل (الحج إلى الهيكل في القدس) قانون دولة.
مثل اليسار، سيتصرف هنا أناس التكنولوجيا العليا، أناس المبادرة الحرة والأكاديميون المتصدرون، الذين سيكونون الموازي للحاخام يوحنان بن زكاي. هذا النموذج عاش في القدس المحاصرة قبل ألف سنة، رأى حوله تزمتا يهوديا مجنونا وأعلى يؤدي إلى الخراب، جمع بضعة طلاب دينيين وانصرف من المدينة المقدسة في صالح استمرار الوجود اليهودي سوي العقل.
بالمناسبة، كل ما قيل هنا ويفترض أن يحصل في المستقبل، يسري على التقدير بأن النزاع الأخير للدولة سيكون بطيئا في أثناء قتال الاستنزاف الذي يسحق كل حرية تفكير وتعبير. وعلى أمل ألا يبنى الهيكل على موقع الأقصى ويؤدي إلى حرب يأجوج ومأجوج التي ستتسبب بالفناء المطلق.
لكن إذن واعتمد على مشاغبي التلال الذين يتسللون إلى الجيش وعلى الحمى الدينية لزعمائهم! وبينما نحن نشكو من قرار البيت الثاني نكون قد اجتزنا نقطة لا عودة أخرى في البيت الثالث حين أعلن ايتمار بن غفير بأنه سيبني كنيسا على جبل البيت، ويوجد ميزانية للجان تبحث في ذلك.
صراع إسرائيلي داخلي
عودة إلى نقاط اللاعودة التي ستحملنا إلى الوضع الموصوف أعلاه. هاكم قائمة نقاط لا مرد لها: نزع شرعية دولية، عقوبات اقتصادية وشخصية من دول رائدة، جهاز الأمن ورئيس الوزراء في الطريق إلى لاهاي، السيطرة على مؤسسات دولة مؤثرة مثل الشرطة، التعليم والمالية، واقع يخفي تقارير ضحاياهم وضحايانا وقبول الموت في حرب على المناطق كجزء من الحياة اليومية، وشرعية الهجرة إلى الخارج.
وبالطبع، يوجد تطبيع التدهور الأخلاقي. مؤثر يمكنه أن يتحدث عن قتل 100 ألف فلسطيني (بما في ذلك عشرات آلاف الأطفال كضرر جانبي) كخطوة بداية للحرب -وأجره سيرتفع من 50 ألف شيكل في الشهر إلى 100 ألف.
هنا وهناك بقيت جزر صلاح يهدد الائتلاف بحملها الى نقطة اللاعودة. السيطرة على جهاز القضاء صدت (مؤقتا)، الجيش الإسرائيلي ما يزال لم يحتل نهائيا، وسائل الإعلام ما تزال تخوض معارك أخيرة، والأطباء اليهود ما يزالون يعالجون العرب والأطباء العرب يعالجون اليهود.
نقطة اللاعودة الأكثر مصيرية منها كلها هي المس بوحدة الصف الداخلي في زمن القتال، واجتياز نقطة اللاعودة الأخطر منها جميعها هو التعريف المهزوز لأهداف الحرب. فصراع جهاز الأمن ضد نتنياهو وشركائه هو على كل الصندوق: جهاز الأمن مع الديمقراطية، مع الصفقة، مع عودة نازحي الغلاف والشمال في ظروف تسوية أمنية وضد ضحايا العبث. مقابلهم كابنت من الإمعات والمحبين لإشعال النيران مثل بن غفير، الذي ينضم إلى كمين خرائط نتنياهو و"يطالب" بالبقاء في محور فيلادلفيا.
بينما عين رئيس الأركان ووزير الدفاع عميدا في منصب "رئيس الجهد الإنساني-المدني في القطاع مثل مشروع مارشل لترميم أوروبا في الحرب العالمية الثانية، لحكومة نتنياهو أيضا يوجد مشروع مارشل خاص بها- في روح المارشل باتان، الذي كان عميلا فرنسيا ساعد في تطبيع احتلال المانيا النازية لفرنسا. لا حاجة لأن يكون المرء عبقريا كي يعرف من سيضع المصاعب أمام دخول المساعدة العالمية المخطط لها، ويثقل على جهاز الأمن الذي يطالب بالتوقيع على صفقة لأجل تهدئة المنطقة.
ما ينشأ عن الصراع الإسرائيلي الداخلي هو أنه يوجد جنود يقتلون ويُقتلون ضد إرادتهم وفكرهم، الأمر الذي هو أيضا المصلحة الأمنية والأيديولوجية لما لا يقل عن نصف مواطني الدولة (اليوم) الذين يعلق غير قليل منهم وكفيلون بأن يعلقوا في خط النار.
مثلما يبدو هذا ونعيشه اليوم، لا يمكن لنا أن نتجاهل الشرخ الذي بدأ يتشكل من فوق، في القيادة الحزبية والسياسية في طريقه لأن يكون صدعا يصل حتى آخر الجنود يهدد في أن يصبح هوة ستبتلع كل ما بني هنا. حرب متعددة الساحات تجمع اليوم زخم الاحتمال ستخلف وراءها أرضا محروقة، لن تنبت شيئا من بقايا بشر إسرائيليين، فلسطينيين، لبنانيين وسوريين. من هناك لاحقا سنكون متعلقين برحمة الولايات المتحدة، أوروبا ويهود العالم. أعداؤنا - جيراننا سيكونون متعلقين برحمة إيران، دول الخليج والجالية الفلسطينية في العالم.
لمحة أخرى من الواقع، وفي يوم عاصف يمكن أن نرى بقايانا وبقاياهم يهاجمون شاحنات دقيق الوكالة. نعم، نعم، سرعان ما سيقولون لي عم تتحدث، توجد لنا قنبلة. وبالفعل عن هذا أتحدث. عن هذا نحن في الطريق إلى اجتياز نقطة اللاعودة في التدحرج إلى حرب متعددة الساحات مع قيادة مجنونة تماما.
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