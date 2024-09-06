استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في نابلس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- استشهدت الطفلة بانا أمجد بكر (13 عاما) متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، مساء اليوم الجمعة، إثر هجوم للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية قريوت جنوب نابلس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلة بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريوت، وجرى نقلها إلى مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس، حيث أعلن الأطباء عن استشهادها متأثرة بإصابتها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) .
وفي وقت سابق، أصيب شاب (34 عاما) برصاص الاحتلال الحي في اليد، وآخر (30 عاما) بعد تعرضه لاعتداء بالضرب من مستوطنين في القرية.
وكانت مصادر محلية، أفادت بأن عددا من المستوطنين اقتحموا قرية قريوت، وهاجموا منازل المواطنين في الجهة الجنوبية منها، وألقوا باتجاهها الحجارة.
وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النيران في أراض بالقرية.
وباستشهاد الطفلة بكر، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 692 شهيدا، بينهم 159 طفلا، بالإضافة إلى متضامنة أميركية، وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية. -(بترا)
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