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استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في نابلس

9/6/2024 3:18:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- استشهدت الطفلة بانا أمجد بكر (13 عاما) متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، مساء اليوم الجمعة، إثر هجوم للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية قريوت جنوب نابلس.


وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلة بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريوت، وجرى نقلها إلى مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس، حيث أعلن الأطباء عن استشهادها متأثرة بإصابتها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) .
وفي وقت سابق، أصيب شاب (34 عاما) برصاص الاحتلال الحي في اليد، وآخر (30 عاما) بعد تعرضه لاعتداء بالضرب من مستوطنين في القرية.
وكانت مصادر محلية، أفادت بأن عددا من المستوطنين اقتحموا قرية قريوت، وهاجموا منازل المواطنين في الجهة الجنوبية منها، وألقوا باتجاهها الحجارة.
وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النيران في أراض بالقرية.
وباستشهاد الطفلة بكر، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 692 شهيدا، بينهم 159 طفلا، بالإضافة إلى متضامنة أميركية، وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية. -(بترا)

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