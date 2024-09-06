Friday, 06 September 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب النشامى يصل إلى ماليزيا لمواجهة نظيره الفلسطيني

9/6/2024 3:18:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لملاقاة نظيره الفلسطيني الثلاثاء المقبل، وذلك من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتتزامن مباراة الأردن وفلسطين مع مواجهتي عمان وكوريا في مسقط، والكويت مع العراق في الكويت.
وتعادل المنتخب الوطني، أمس الخميس، أمام المنتخب الكويتي، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد عمان الدولي.
ووضع هذا التعادل المنتخب الوطني بالمركز الثاني رفقة الكويت وبفارق الأهداف فقط عن فلسطين وكوريا الجنوبية اللذين تعادلا في سوول، دون أهداف، لحسابات المجموعة الثانية التي خطف المنتخب العراقي صدارتها بفوزه بهدف دون رد، في البصرة على المنتخب العماني الذي يستقر أخيرا للمجموعة دون نقاط.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات يتأهل أول وثاني فريق في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق اصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
وتضم قائمة النشامى 26 لاعبا وهم: يزيد أبو ليلى، ونور بني عطية، وعبد الله الفاخوري، وإحسان حداد، ويوسف أبو الجزر، ومحمد أبو حشيش، ومهند أبو طه، وعبد الله نصيب "ديارا"، وسعد الروسان، ويزن العرب، ومحمد أبو النادي، وسالم العجالين، وحسام أبو ذهب، وإبراهيم سعادة، ونور الدين الروابدة، ونزار الرشدان، ورجائي عايد، ومحمود شوكت، ويوسف أبو جلبوش "صيصا"، ومحمود مرضي، وعارف الحاج، وعلي علوان، وموسى التعمري، وعبد الله العطار، ورزق بني هاني ويزن النعيمات. -(بترا)

MENAFN06092024000072011014ID1108645845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث