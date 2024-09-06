منتخب النشامى يصل إلى ماليزيا لمواجهة نظيره الفلسطيني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لملاقاة نظيره الفلسطيني الثلاثاء المقبل، وذلك من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتتزامن مباراة
الأردن وفلسطين مع مواجهتي عمان وكوريا في مسقط، والكويت مع العراق في الكويت.
وتعادل المنتخب الوطني، أمس الخميس، أمام المنتخب الكويتي، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد عمان الدولي.
ووضع هذا التعادل المنتخب الوطني بالمركز الثاني رفقة الكويت وبفارق الأهداف فقط عن فلسطين وكوريا الجنوبية اللذين تعادلا في سوول، دون أهداف، لحسابات المجموعة الثانية التي خطف المنتخب العراقي صدارتها بفوزه بهدف دون رد، في البصرة على المنتخب العماني الذي يستقر أخيرا للمجموعة دون نقاط.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات يتأهل أول وثاني فريق في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق اصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
وتضم قائمة النشامى 26 لاعبا وهم: يزيد أبو ليلى، ونور بني عطية، وعبد الله الفاخوري، وإحسان حداد، ويوسف أبو الجزر، ومحمد أبو حشيش، ومهند أبو طه، وعبد الله نصيب "ديارا"، وسعد الروسان، ويزن العرب، ومحمد أبو النادي، وسالم العجالين، وحسام أبو ذهب، وإبراهيم سعادة، ونور الدين الروابدة، ونزار الرشدان، ورجائي عايد، ومحمود شوكت، ويوسف أبو جلبوش "صيصا"، ومحمود مرضي، وعارف الحاج، وعلي علوان، وموسى التعمري، وعبد الله العطار، ورزق بني هاني ويزن النعيمات. -(بترا)
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