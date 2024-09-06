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الشخصية الحساسة: حينما تثير المتاعب النفسية في محيطها

9/6/2024 3:18:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- لطالما عانت تسنيم في علاقتها مع شقيقتها الصغرى سارة (25 عاما)، التي تسيطر عليها مشاعرها.
وصفت تسنيم علاقتها بسارة بالحذرة، فهي تفكر مليا وتختار كلماتها بعناية قبل أن تخبرها بأي شيء أو تقدم لها نصيحة، لأنها تدرك جيدا عواقب أي كلمة قد تصدر عنها بشكل خاطئ.
أوضحت تسنيم أن شقيقتها سريعة الانفعال، وتتأثر بأبسط الكلمات، وتعتبر أي نصيحة بمثابة انتقاد لها، مما يدخلها في حالة من الحزن ويفقدها الثقة بنفسها.
وتشير تسنيم إلى أن حساسية شقيقتها أفقدتها الكثير من الأصدقاء، مما جعل من الصعب عليها تكوين علاقات صداقة طويلة ومستقرة. وتقول: "حساسيتها المفرطة وانفعالها السريع أبعدا الكثيرين عنها"، موضحة أن الآخرين يجدون صعوبة في التعامل معها.
وتوضح تسنيم أنها في البداية حاولت استيعاب شخصية شقيقتها الحساسة وتفهم مشاعرها، بهدف مساعدتها على تعزيز ثقتها بنفسها من دون التأثر بمن حولها، حتى تغيرت شقيقتها للأفضل.
أما طارق (31 عاما)، فاختار الابتعاد عن صديق له بعدما شعر أن حساسية شخصيته بدأت تؤثر سلبا في حياته ونفسيته، حيث أصبح يشعر بالكثير من القلق والتوتر ممن حوله.
يذكر طارق أنه تعرف على صديقه من خلال صديق مشترك، وأعجب بتفكيره وشخصيته المرحة والصادقة. لكنه مع مرور الوقت، اكتشف أن صديقه شخص حساس ويميل إلى التفكير المفرط فيما وراء الكلمات، ويحلل كل ما يقال له بطريقة مبالغ بها.
في البداية، لم يرغب طارق في الابتعاد، فقد كان يقدره كصديق جيد وصادق. لكن مع الوقت، شعر أن هذه الصداقة بدأت تؤثر سلبا في نفسيته، إذ أصبحت جلساتهم مليئة بالقلق والتوتر، وفقدت تلك الراحة التي يحتاجها الإنسان في علاقاته. ومع مرور الوقت، أدرك أن هذه الصداقة باتت تسبب له الضيق.
ولذلك، قرر طارق أن ينهي هذه الصداقة لكي لا يتأثر بها نفسيا وجسديا، فهو مؤمن أن الصديق موجود ليمنحه الراحة والطمأنينة، لا أن يزيد القلق والتوتر في حياته.
يصادف الإنسان في حياته مختلف الشخصيات بصفات عديدة، وتكاد تكون الشخصية الحساسة هي الأصعب في التعامل معها، بسبب المبالغة في ردود فعلها وتحليلها لما وراء الكلام، إذ تحلل أدمغتهم جميع المواقف بعمق شديد وكأن كل ما يقال يقصدهم أو يسيء لهم.
وبذلك، يحكم صاحب الشخصية الحساسة على حياته بالتعب والإرهاق، ويرهق من حوله أيضا. فالشخصية الحساسة تنشر متاعب نفسية في البيئة التي توجد فيها، مثل القلق والتوتر والخوف قبل التحدث أو توجيه الكلام إليها، مما يضع الآخرين في حيرة حول كيفية إيصال أي فكرة من دون أن تفهم بشكل خاطئ.
يعاني الكثيرون من صعوبة في التعامل مع الأشخاص الحساسين، سواء في المحيط العائلي أو بين الأصدقاء أو حتى في بيئة العمل. ويبقى السؤال: هل تفقد الشخصية الحساسة الإنسان علاقاته الاجتماعية؟
ومن الجانب النفسي، يوضح الاختصاصي موسى مطارنة، أن هذه الشخصية هي شخصية شديدة الحساسية والانفعال أكثر من غيرها، وذلك بسبب التوتر أو الشعور بالارتباك وفقدان الثقة بالنفس. لهذا السبب، تميل الشخصية الحساسة إلى الابتعاد عن المواقف التي قد تؤثر عليها أو تؤذيها.
ويوضح مطارنة أن الشخصية الحساسة هي شخصية عاطفية ومرتبطة جدا بعواطفها وجوانب حياتها الداخلية، وتعالج الأفكار بشكل مكثف مقارنة بغيرها من الشخصيات. في كثير من الأحيان، تعيد هذه الشخصية التفكير في عالمها الداخلي وتركز عليه بشكل كبير. وغالبا ما يكون الشخص الحساس يعاني من الخجل، ولديه حساسية كبيرة تجاه أي جوانب عاطفية، ويتأثر بها بشكل مباشر.
ويشكل التأثير بالنسبة للشخص الحساس عبئا كبيرا ومشكلة، حيث يعيش بإحساس داخلي بأنه لا يستطيع التعامل مع الآخرين. ويشير إلى أن هذا الشعور لدى الشخصية الحساسة هو شعور لا إرادي، إذ إن طبيعته تجعل شخصيته حذرة من كل شيء، مما يؤثر عليه بشكل مباشر.
تتطلب الشخصية الحساسة جهدا كبيرا في التعامل معها، حسب ما يوضح مطارنة. في البداية، يجب على الفرد أن يتقبل هذه الشخصية ويتعرف على نقاط حساسيتها، ويكتشف الأمور التي تؤثر عليها بشكل خاص لتجنبها. ومن الضروري التفاعل بشكل إيجابي معها، وتشجيعها وتحفيزها، مع الحفاظ على الإيجابية والحذر، والتحلي بالصبر في التعامل معها.
ومن جهة أخرى، فإن الفرد الذي يعرف شخصا حساسا في دائرة علاقاته غالبا ما يشعر بالقلق من أن أي كلمة أو تصرف قد يثير ردة فعل عكسية، مما قد يؤدي إلى انسحابها.
ويبين أن هذه الشخصية تتألم عندما تشعر بهذا الأمر، وعندما تتأثر بموقف، فإنها تستجيب بشكل مختلف عن الآخرين، مما يؤدي إلى انطوائها وإحساسها بالإحباط.
لذلك، يتطلب التعامل مع الشخصية الحساسة تقديم الدعم المستمر، إلى جانب التشجيع والتحفيز والتفهم. يجب أن يشعر الشخص الحساس دائما بأنك تتفهمه، مما يساعد على بناء علاقة جيدة معه.
ويؤكد أن الشخص الحساس يتألم بسرعة وبشكل كبير، لأنه يشعر بالإشكاليات التي يواجهها، مما يؤثر سلبا على نفسيته وتواصله مع الآخرين وعلاقاته الاجتماعية بشكل عام.
ووفق مطارنة، هنالك من يتأثرون بالشخصية الحساسة، مما يدفعهم إلى الابتعاد عنها وتجنبها قدر الإمكان، لأنهم يشعرون بعدم الراحة في التعامل معها. نتيجة لذلك، تفقد هذه الشخصية العديد من الأصدقاء من حولها.
بينما الأشخاص الذين يتفهمون هذه الشخصية، يحاولون التفاهم معها وتقبلها من دون إصدار أحكام. بالإضافة إلى ذلك، يعملون على تقليل مشاعر التوتر لديها من خلال التواصل بلطف وتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة.
لكن معظم الأشخاص يفكرون: "لماذا يجب أن نتورط مع شخصية تسبب القلق والتوتر؟"، وبالتالي يبتعدون عنها بسبب غياب الراحة في التعامل معها. نتيجة لذلك، تفقد هذه الشخصية العديد من العلاقات.
ويختتم مطارنة حديثه، موضحا أن التخلص من صفة الحساسية الزائدة يحتاج من الفرد التدريب والتحكم بالحساسية المفرطة والتدقيق الزائد والتفكير الداخلي المفرط وعدم الثقة بالنفس بشكل عام.
وللتغلب على هذه الصفة، يجب على الفرد العمل على تطوير مهارات وقدرات التعامل مع الحياة التي تعزز صلابته النفسية، مما يساعده على تقليل التأثر المفرط بكلمات أو مواقف الآخرين، إذ إن الإنسان الواثق من نفسه لا يتأثر بالآخرين بسهولة.

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