الخلافات بصفقة المخطوفين: فيلادلفيا وعدد الأسرى

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: شيريت افتيان كوهن 6/9/2024

كشف، أمس، في إحاطة لمراسلي البيت الأبيض، النقاب، عن تفاصيل الصفقة المتبلورة بين إسرائيل وحماس -والتي يؤتى بها هنا لأول مرة. فموظف كبير في إدارة بايدن يقول إن 90 في المائة من الاتفاق بات جاهزا وإن 14 من أصل 18 بندا مشابهة لمقترح حماس في 2 تموز. يتضمن الاتفاق ثلاثة عناصر أساسية: زيادة المساعدة الإنسانية لغزة، تحرير أسرى فلسطينيين مقابل مخطوفين إسرائيليين ووقف نار في ثلاث مراحل.

في القسم الإنساني من الصفقة، يرتفع عدد شاحنات المساعدات اليومية من 200 إلى 600، إضافة إلى 50 شاحنة وقود. معنى الأمر هو أنه في أثناء 42 يوما أولى من الصفقة يدخل نحو 25 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة. كما تشمل الصفقة إدخال المعدات لإخلاء الأنقاض، مساعدات للعيادات، ترميم مخابز وبنى تحتية وإقامة 60 ألف منزل مؤقت و200 ألف خيمة في أرجاء القطاع.

تطالب حماس بحرية حركة كاملة للنازحين، من دون تفتيش، المطلب الذي عارضته إسرائيل في الماضي. لم تذكر آليات تفتيش للعبور إلى شمال قطاع غزة.

وبالنسبة لتحرير السجناء، يجري الحديث عن أكثر من 800 مقاتل بعضهم مؤبدون، مقابل المخطوفين الإسرائيليين. في البيت الأبيض يشددون على أنه "إلى أن يترتب هذا لن تكون صفقة"، ويوضحون كم هي هذه الخطوة مهمة لحماس. بالنسبة للمخطوفين، ليس واضحا كم منهم سيتحررون -وعلى حد قول الموظف الكبير، هذه نقطة خلاف مهمة أخرى بين الطرفين.

قسم جديد انكشف في الصفقة هو طلب حماس خروج مسلحين جرحى من غزة لغرض تلقي العلاج -شرط حسب التفاهم، وافقت عليه إسرائيل منذ الآن.

بالنسبة لوقف النار، تقرر أن في المرحلة الأولى من الـ42 يوما، ينسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الكبرى، لكن ليس من كل أراضي القطاع. بعد 42 يوما يتواصل وقف إطلاق النار طالما تواصلت المباحثات، من دون ذكر الشروط لاستئناف النار من جانب إسرائيل.

نقطة خلاف مركزية تبقت حول محور فيلادلفيا. في الإدارة يشيرون إلى أنه لم يجرِ الحديث عن فيلادلفيا بشكل مفصل، بخلاف زعم نتنياهو. ومع ذلك، لما كان المحور يوجد على منطقة مأهولة باكتظاظ، فسيكون جنود الجيش مطالبين بالخروج منه. إسرائيل اقترحت "تقليصا ذا مغزى" لتواجدها في المنطقة، لكن ليس واضحا إذا كانت حماس ستوافق على ذلك.

كما تشدد على أن غياب توقيع على الاتفاق يشكل تهديدا أكبر على الأمن بعيد المدى لإسرائيل من التوقيع عليه. ومع ذلك، قيل إن مقتل ستة المخطوفين مؤخرا غير طبيعة المداولات الجارية في الموضوع.

إلى جانب ذلك، فإن التوتر مع مصر حول محور فيلادلفيا يتواصل. فقد ادعى مسؤول مصري كبير بأن تصريحات نتنياهو منقطعة عن الواقع وتستهدف إلقاء المسؤولية عن الفشل في غزة على دول أخرى. وأجرى رئيس الأركان المصري أحمد الخليفة "زيارة مفاجئة" في محور فيلادلفيا وفي معبر رفح، وشدد على أهمية حماية حدود الدولة.

وإلى ذلك، أفادت "جوش كرونيكل" بأن مصادر استخبارية كشفت النقاب عن خطة ليحيى السنوار لتهريب نفسه، ومسؤولين آخرين من حماس ومخطوفين إسرائيليين عبر فيلادلفيا إلى سيناء ومن هناك إلى إيران. هذا هو سبب إصرار حماس على السيطرة في المحور ومعارضة إسرائيل القاطعة لها.

وشدد مسؤول حماس الكبير خليل الحية المسؤول عن المفاوضات، أمس، على تمسك المنظمة بالتوافقات السابقة، واتهم نتنياهو بالتملص منها. وأوضح أن حماس تطالب بوقف العدوان، انسحاب كامل من غزة، بما في ذلك من محور فيلادلفيا وعودة النازحين من دون تفتيش.