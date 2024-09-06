الخلافات بصفقة المخطوفين: فيلادلفيا وعدد الأسرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم
بقلم: شيريت افتيان كوهن 6/9/2024
كشف، أمس، في إحاطة لمراسلي البيت الأبيض، النقاب، عن تفاصيل الصفقة المتبلورة بين إسرائيل وحماس -والتي يؤتى بها هنا لأول مرة. فموظف كبير في إدارة بايدن يقول إن 90 في المائة من الاتفاق بات جاهزا وإن 14 من أصل 18 بندا مشابهة لمقترح حماس في 2 تموز. يتضمن الاتفاق ثلاثة عناصر أساسية: زيادة المساعدة الإنسانية لغزة، تحرير أسرى فلسطينيين مقابل مخطوفين إسرائيليين ووقف نار في ثلاث مراحل.
في القسم الإنساني من الصفقة، يرتفع عدد شاحنات المساعدات اليومية من 200 إلى 600، إضافة إلى 50 شاحنة وقود. معنى الأمر هو أنه في أثناء 42 يوما أولى من الصفقة يدخل نحو 25 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة. كما تشمل الصفقة إدخال المعدات لإخلاء الأنقاض، مساعدات للعيادات، ترميم مخابز وبنى تحتية وإقامة 60 ألف منزل مؤقت و200 ألف خيمة في أرجاء القطاع.
تطالب حماس بحرية حركة كاملة للنازحين، من دون تفتيش، المطلب الذي عارضته إسرائيل في الماضي. لم تذكر آليات تفتيش للعبور إلى شمال قطاع غزة.
وبالنسبة لتحرير السجناء، يجري الحديث عن أكثر من 800 مقاتل بعضهم مؤبدون، مقابل المخطوفين الإسرائيليين. في البيت الأبيض يشددون على أنه "إلى أن يترتب هذا لن تكون صفقة"، ويوضحون كم هي هذه الخطوة مهمة لحماس. بالنسبة للمخطوفين، ليس واضحا كم منهم سيتحررون -وعلى حد قول الموظف الكبير، هذه نقطة خلاف مهمة أخرى بين الطرفين.
قسم جديد انكشف في الصفقة هو طلب حماس خروج مسلحين جرحى من غزة لغرض تلقي العلاج -شرط حسب التفاهم، وافقت عليه إسرائيل منذ الآن.
بالنسبة لوقف النار، تقرر أن في المرحلة الأولى من الـ42 يوما، ينسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الكبرى، لكن ليس من كل أراضي القطاع. بعد 42 يوما يتواصل وقف إطلاق النار طالما تواصلت المباحثات، من دون ذكر الشروط لاستئناف النار من جانب إسرائيل.
نقطة خلاف مركزية تبقت حول محور فيلادلفيا. في الإدارة يشيرون إلى أنه لم يجرِ الحديث عن فيلادلفيا بشكل مفصل، بخلاف زعم نتنياهو. ومع ذلك، لما كان المحور يوجد على منطقة مأهولة باكتظاظ، فسيكون جنود الجيش مطالبين بالخروج منه. إسرائيل اقترحت "تقليصا ذا مغزى" لتواجدها في المنطقة، لكن ليس واضحا إذا كانت حماس ستوافق على ذلك.
كما تشدد على أن غياب توقيع على الاتفاق يشكل تهديدا أكبر على الأمن بعيد المدى لإسرائيل من التوقيع عليه. ومع ذلك، قيل إن مقتل ستة المخطوفين مؤخرا غير طبيعة المداولات الجارية في الموضوع.
إلى جانب ذلك، فإن التوتر مع مصر حول محور فيلادلفيا يتواصل. فقد ادعى مسؤول مصري كبير بأن تصريحات نتنياهو منقطعة عن الواقع وتستهدف إلقاء المسؤولية عن الفشل في غزة على دول أخرى. وأجرى رئيس الأركان المصري أحمد الخليفة "زيارة مفاجئة" في محور فيلادلفيا وفي معبر رفح، وشدد على أهمية حماية حدود الدولة.
وإلى ذلك، أفادت "جوش كرونيكل" بأن مصادر استخبارية كشفت النقاب عن خطة ليحيى السنوار لتهريب نفسه، ومسؤولين آخرين من حماس ومخطوفين إسرائيليين عبر فيلادلفيا إلى سيناء ومن هناك إلى إيران. هذا هو سبب إصرار حماس على السيطرة في المحور ومعارضة إسرائيل القاطعة لها.
وشدد مسؤول حماس الكبير خليل الحية المسؤول عن المفاوضات، أمس، على تمسك المنظمة بالتوافقات السابقة، واتهم نتنياهو بالتملص منها. وأوضح أن حماس تطالب بوقف العدوان، انسحاب كامل من غزة، بما في ذلك من محور فيلادلفيا وعودة النازحين من دون تفتيش.
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