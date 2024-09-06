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انتخبوا الأجدر برامجيا

9/6/2024 3:18:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مهما كانت نتائج الانتخابات النيابية القادمة ونسب الاقتراع، وبغض النظر عن حسابات الفوز والخسارة، فإن علينا جميعا إدراك أن المرحلة القادمة صعبة، وتتطلب وعيا وطنيا جمعيا، والعمل فريقا واحدا لاجتراح الحلول والتصدي لكم كبير من التحديات.
أهمها داخليا: محاربة الفقر والبطالة عبر جذب الاستثمار والمشاريع الكبرى وتوليد الآلاف من فرص العمل وصولا إلى نمو اقتصادي فعال ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطن والخدمات المقدمة له، والذي عانى، وفي حالات عديدة للأسف، من أداء مؤسسي عام لا يلبي طموحه وتمنياته.
أما خارجيا؛ فالتحدي الأكبر يكمن في وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على الشعب الفلسطيني والتصدي لما يخطط له بنو صهيون، خصوصا في الضفة الغربية ومحاولاتهم تهويد المسجد الأقصى، وما قد تؤول إليه الأمور إقليميا في ظل صراعات القوى في المنطقة، ونتائج الانتخابات الأميركية الرئاسية، ونزاعات عالمية، من حرب روسية-أوكرانية وغيرها، وتأثيرات كل ذلك على مستقبل الشرق الأوسط وشعوبه.
المرحلة لا تحتمل المجاملة مع من سننتخب، وعلينا جميعا أن نختار الأجدر برامجيا، سواء كان حزبا أو شخوصا، والأقوى على العمل مع مختلف مؤسسات الوطن العامة والخاصة بروح الفريق، تلبية لتطلعات القيادة في بناء مستقبل أفضل للجميع على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
على المجلس النيابي القادم أن يكون على قدر أهل العزم دفاعا عن حقوق من انتخبه بعقلية برامجية مؤسسية تشاركية لخدمة الصالح العام، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي والشعارات والتفكير الخدماتي الضيق فقط.
قيادتنا الهاشمية، ومن خلفها قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية، تصل الليل بالنهار دفاعا عن الوطن، والوقوف بكل حكمة وشجاعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره. وهذا يتطلب مجلس نواب قويا برامجيا يحمل هم المواطن، ويتشارك مع الحكومة مراقبا للأداء ومسائلا لها عن استراتيجياتها وخططها وفق سقوف زمنية محددة وأدوات قابلة للقياس، بعيدا عن الأجندات الخاصة.
صحيح أن ثقة الكثير من المواطنين في برامج المرشحين مهزوزة بسبب الأداء غير المقنع للكثيرين في المجالس النيابية السابقة، لكن الطاقة السلبية لن تفيد أحدا، وعلينا قلبها إلى طاقة إيجابية وانتخاب الأفضل برامجيا والقادر على خدمة الوطن الجامع لكل أبنائه وبناته.
هناك مهمة كبيرة تنتظر مجلس النواب القادم فيما يخص سن القوانين، وهناك العديد منها ما لا يحتمل التأجيل. وهنا تبرز أهمية أن يكون النائب قويا وعيا وفكرا وعملا وغاية.
الأحزاب لها فرصة كبيرة في الانتخابات القادمة، ومن المؤمل أن تكون قادرة على جذب الناخبين لبرامجها، والنجاح في ذلك سيسهم في تعزيز التجربة الحزبية والثقة بها مستقبلا.
الانتخابات البرلمانية القادمة حجر الأساس لتطوير الديمقراطية الأردنية، وعلينا جميعا العمل على دعمها، كل من موقعه، مرشحين وناخبين ووسائل إعلام ومؤسسات مجتمع، ولذلك فعلينا دعم الأقدر برامجيا وواقعيا على خدمة الوطن والمواطن، بعيدا عن أي حسابات أخرى.
انتخبوا الأقوى والأجدر على إحداث الفارق الإيجابي في حياة أبناء وبنات الوطن. "وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ".

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