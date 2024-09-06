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غزة إسرائيل أميركا وبالعكس

9/6/2024 3:18:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

علاقة معقدة ومركبة بين الانتخابات الأميركية وبين الأوضاع في غزة، بما فيها القتال والهدنة وغيرها من التطورات. نتنياهو سيئ الذكر يدرك ذلك ويتلاعب بخيوطه، وهو يعلم أن قدرة بايدن -المغادر لموقعه- في حدودها الدنيا، وقد دخل مرحلة سكون سياسي، وأي شيء يقوله أو يفعله أو أي سياسة يتبناها، سيكون للرئيس القادم حرية الاستمرار بها أو تغييرها. شبيه هذا الحال بحال كلنتون أواخر أيامه، عندما ألقى بثقله السياسي الكبير خلف حل للقضية بما يعرف بكامب ديفيد 2000، وقد وصل بالفعل لحدود غير مسبوقة من الاقتراب من الحل، لكن كلا من باراك وعرفات في ذلك الوقت لم يأخذا كلنتون على محمل الجد لعلمهما أنه مغادر وأن الرئيس القادم هو من سيقرر ماذا سيكون، وقد كان بالفعل أن أتى بوش الابن وأوقف كل سياسات كلنتون وما وصل إليه من تفاهمات.
نتنياهو يعلم أن بإمكانه الآن إحراج بايدن وهاريس عن طريق إظهار ضعفهما في إحداث تأثير حقيقي في النزاع في غزة، فهو لا يريد إعطاءهما أي إنجاز سياسي أو ميداني من أي نوع، وهو لذلك يماطل ويتذرع ويعطل اتفاق الهدنة بكامل قوته. الأمر قد يذهب أبعد من ذلك، وقد يقدم نتنياهو على أعمال ميدانية عسكرية قد تحرج هاريس في حملتها الانتخابية، لا سيما في الولايات المتأرجحة، وستكون الأمور الانتخابية حساسة لأي عمل ميداني عسكري من قبل إسرائيل في غزة، وسيطالب ناخبون بإجراءات صارمة ضد إسرائيل، وآخرون سيطالبون بالعكس، وهذا خليط قاعدة هاريس الانتخابية المعقد، بينما ترامب سيكون مرتاحا سياسيا لأن قاعدته موحدة ومع إسرائيل بصرف النظر عن النتائج أو الأبعاد الإنسانية. سيحاول نتنياهو خلق فتن انتخابية ما استطاع لذلك سبيلا، ولكنه سيواجه ببراعة سياسية من بايدن، هاريس، كلنتون، أوباما سوف تعريه وتكشف أفعاله، وقد ينقلب السحر على الساحر ويتضرر ترامب وبايدن من أي مغامرة إسرائيلية عسكرية في غزة.
بالحد الأدنى، سوف يؤخر نتنياهو أي إنجاز أو هدنة أو وقف للعملية العسكرية للرئيس القادم -إذا ما كتب أن يكون ترامب- ليقوم بتقديم أي إنجاز على هذا الصعيد لترامب ويكسب من نتائج ذلك سياسيا. إذا ما نجح ترامب سيكون هناك تقدم ملموس ميدانيا وسياسيا ليكون ذلك من إنجازات القادم للرئاسة ترامب وليس بايدن. أي أن الانتخابات الأميركية لا تتأثر فقط من جراء الأحداث في غزة وما يتوقع من استغلال من قبل نتنياهو لذلك، بل إن الانتخابات ذاتها تؤثر بالمشهد الميداني الغزي والإسرائيلي الذي سيبقى معلقا وضمن الوضع القائم حاليا إلى أن تنتهي الانتخابات. لقد دخل النزاع والحرب في غزة مرحلة سكون بانتظار ما سوف تؤول إليه الانتخابات الأميركية وإلى اتجاه سوف تذهب، والذهاب لترامب يعني شيئا والذهاب لبايدن يعني شيئا آخر بالنسبة لغزة وإسرائيل.

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