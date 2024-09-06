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الهدف ليس غزة والضفة فقط!

9/6/2024 3:16:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تبقى‭ ‬الحالة‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ويتساقط‭ ‬الضحايا‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬وتفشل‭ ‬مساعي‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإنهاء‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬المتفاقمة‭ ‬بسبب‭ ‬أحلام‭ ‬أو‭ ‬أوهام‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬تهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬بقوة‭ ‬الإبادة‭! ‬فإن‭ ‬أوهامه‭ ‬انتقلت‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بكل‭ ‬ثقلها‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استقرت‭ ‬المعادلة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬حرب‭ ‬الاستنزاف‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭! ‬نتنياهو‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬الهزيمة‭ ‬تلاحقه‭ ‬والاستجواب‭ ‬ينتظره‭ ‬والأوهام‭ ‬التي‭ ‬تملأ‭ ‬رأسه‭ ‬بالنبوءات‭ ‬والخرافات‭ ‬حول‭ ‬إسرائيل‭ ‬اليهودية‭ ‬تتبخر‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬المقاومة‭! ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬نقل‭ ‬المعركة‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬ودعم‭ ‬هيجان‭ ‬المستوطنين‭ ‬المسلحين‭ ‬والتمترس‭ ‬خلف‭ ‬مرضى‭ ‬التطرف‭ ‬مثل‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬وسموريتش‭ ‬وأوهامهم‭ ‬الأسطورية‭ ‬هو‭ ‬المخرج‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭! ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيقرب‭ ‬زمن‭ ‬تجسيد‭ ‬الخرافة‭ ‬في‭ ‬عقله‭ ‬حول‭ ‬التوسع‭ ‬الصهيوني،‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬فقط‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬من‭ ‬جغرافيا‭ ‬عربية‭ ‬بحسب‭ ‬الأوهام‭ ‬التلمودية‭ ‬والتوراتية‭ ‬الملفقة‭!‬

{ ‭ ‬ولأن‭ ‬معركة‭ ‬المصير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬انفتحت‭ ‬كل‭ ‬أبوابها‭ ‬مع‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ونقل‭ ‬المعركة‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬فإن‭ ‬مصير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وتحديدا‭ ‬جغرافيتها‭ ‬الواقعة‭ ‬ضمن‭ ‬أساطير‭ ‬توراتية‭! ‬هي‭ ‬بدورها‭ ‬انفتحت‭ ‬الشهية‭ ‬الصهيونية‭ ‬نحوها‭ ‬لتعود‭ ‬فلسطين‭ ‬باعتبارها‭ ‬معركة‭ ‬المصير‭ ‬للعرب‭ ‬أيضا‭ ‬وتأخذ‭ ‬أبعادها‭ ‬الحقيقية‭ ‬كقضية‭ ‬مركزية‭ ‬أولى‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬التصريحات‭ ‬المتطرفة‭ ‬من‭ ‬قادتها‭ ‬حول‭ ‬بناء‭ ‬كنيس‭ ‬في‭ ‬الأقصى‭! ‬وحول‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬أرض‭ ‬تطأها‭ ‬أقدامهم‭ ‬هي‭ ‬لهم‭! ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬تجتمع‭ ‬قوى‭ ‬الشر‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لدعم‭ ‬تلك‭ ‬المقولات‭ ‬الخرافية‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬التلفيق‭ ‬في‭ ‬التوراة‭ ‬ومن‭ ‬التلمود‭ ‬الموضوع‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الحاخامات‭ ‬لتوضح‭ ‬تلك‭ ‬القوى‭ ‬أن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬حقيقته‭ ‬أكبر‭ ‬قاعدة‭ ‬استعمارية‭ ‬للغرب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وفي‭ ‬العالم،‭ ‬والمسيحية‭ ‬الصهيونية‭ ‬التي‭ ‬يعتقد‭ ‬بها‭ ‬قادة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب‭ ‬جعلت‭ ‬ترامب‭ ‬يشير‭ ‬مؤخرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جغرافية‭ ‬الكيان‭ ‬صغيرة‭ ‬وآن‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تتوسع‭! ‬فهل‭ ‬من‭ ‬وضوح‭ ‬للأهداف‭ ‬الحقيقية‭ ‬ولما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬هذا؟‭! ‬وهل‭ ‬من‭ ‬تداخل‭ ‬بين‭ ‬توظيف‭ ‬الدين‭ ‬والسياسة‭ ‬والاستعمار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬هذا؟‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬المعركة‭ ‬تبدو‭ ‬الشوارع‭ ‬مقفرة‭ ‬ومعظم‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬أغلقت‭ ‬أبوابها‭ ‬فيما‭ ‬دوي‭ ‬الانفجار‭ ‬والاشتباكات‭ ‬مستمرة،‭ ‬وحصار‭ ‬البيوت‭ ‬مستمر،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬زاوية‭ ‬قناص‭ ‬صهيوني‭ ‬يستهدف‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يتحرك‭ ‬لتبقى‭ ‬البيوت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مؤونة‭ ‬أو‭ ‬خبز‭ ‬أو‭ ‬طعام‭ ‬أو‭ ‬حليب‭ ‬للأطفال‭! ‬فيما‭ ‬الجرافات‭ ‬الصهيونية‭ ‬تتعمد‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬وأنظمة‭ ‬المياه‭ ‬وسلامة‭ ‬الشوارع‭! ‬وبالتدريج‭ ‬سيجد‭ ‬العالم‭ ‬نفسه‭ ‬أمام‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬أخرى‭ ‬واعتقالات‭ ‬عشوائية‭ ‬والموقوفين‭ ‬بالآلاف‭ ‬ويتم‭ ‬قتل‭ ‬أعداد‭ ‬منهم‭ ‬تحت‭ ‬التعذيب‭ ‬وتعريضهم‭ ‬لجرائم‭ ‬اغتصاب‭! ‬

{ ‭ ‬بحسب‭ ‬العقيدة‭ ‬الصهيونية‭ ‬المتفاقمة‭ ‬في‭ ‬تطرفها‭ ‬ووحشيتها‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يرتكبه‭ ‬الصهاينة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬هو‭ ‬تنفيذ‭ ‬لأوامر‭ ‬توراتية‭! ‬فهل‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬الجنون‭ ‬والإرهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬والعنصرية‭ ‬من‭ ‬حدود؟‭! ‬لا‭.. ‬في‭ ‬نظرهم‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬هي‭ ‬البداية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬فلسطين‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أهلها‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وإعلان‭ ‬يهوديتها‭! ‬ثم‭ ‬تحقيق‭ ‬حلم‭ ‬التوسع‭ ‬وإسرائيل‭ ‬الكبرى‭ ‬والتمدد‭ ‬نحو‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭! ‬هكذا‭ ‬يفكر‭ ‬نتنياهو‭ ‬وهكذا‭ ‬يفكر‭ ‬المتطرفون‭ ‬الصهاينة‭ ‬باسم‭ ‬الوعد‭ ‬التوراتي‭ ‬الملفق‭ ‬فيما‭ ‬يحدث‭ ‬وفيما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬تمهيدا‭ ‬لحكم‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬تسليم‭ ‬مفاتيح‭ ‬القدس‭ ‬إلى‭ ‬المسيح‭ ‬الدجال‭! ‬وهذا‭ ‬سنناقشه‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬آخر‭ ‬وباعترافاتهم‭!‬

{ ‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬يتضح‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬مجرد‭ ‬خدعة‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬نجحت‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت‭ ‬فستكون‭ ‬النتيجة‭ ‬هدنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬يواصل‭ ‬فيها‭ ‬التطرف‭ ‬الصهيوني‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬المهمة‭ ‬الموكلة‭ ‬إليه‭ ‬وإلى‭ ‬نتنياهو،‭ ‬باستمرار‭ ‬الإبادة‭ ‬والتهجير‭! ‬المعادلة‭ ‬كما‭ ‬يطرحها‭ ‬الصهاينة‭ ‬تبدو‭ ‬معادلة‭ ‬وجودية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأطماع‭ ‬التوسعية‭! ‬وهي‭ ‬مصيرية‭ ‬لأهل‭ ‬فلسطين‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬فيها‭ ‬المعركة‭ ‬الحقيقية‭ ‬على‭ ‬أيديهم،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬العرب‭ ‬لا‭ ‬يدركون‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬وربما‭ ‬إدراكهم‭ ‬سيتوسع‭ ‬حين‭ ‬تصل‭ ‬نيران‭ ‬النبوءة‭ ‬والخرافة‭ ‬إلى‭ ‬جغرافيتهم‭!‬

{ ‭ ‬طالما‭ ‬بقيت‭ ‬هذه‭ ‬العقلية‭ ‬التوراتية‭ ‬الملفقة‭ ‬حول‭ ‬أنهم‭ ‬الأسياد‭ ‬وباقي‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬عبيد‭ ‬لهم‭! ‬وبقيت‭ ‬معها‭ ‬أسس‭ ‬الحملة‭ ‬الاستعمارية‭ ‬الكبرى‭ ‬لتوسيع‭ ‬جغرافية‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬فإن‭ ‬لا‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬العالم‭!‬

نموذج‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬هو‭ ‬النموذج‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬أذهان‭ ‬الصهاينة‭ ‬المرضى‭ ‬بداء‭ ‬الاحتلال‭ ‬والسيطرة،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إليهم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬حرب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭! ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬فلتسقط‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأخلاق‭ ‬والقيم‭ ‬والقانون‭ ‬فكل‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬له‭ ‬طالما‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب‭ ‬يمدونهم‭ ‬بالعون‭ ‬والدعم‭ ‬المطلق‭ ‬وطالما‭ ‬العرب‭ ‬والمسلحون‭ ‬في‭ ‬غفلتهم‭ ‬وضعفهم‭! ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تبدأ‭ ‬بقضم‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬فإنها‭ ‬لن‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬ذلك،‭ ‬وذلك‭ ‬بصريح‭ ‬أقوالهم‭ ‬وتصريحاتهم‭! ‬الشر‭ ‬طاغ‭ ‬والمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬حاسمة‭ ‬للجميع‭ ‬ومصير‭ ‬فلسطين‭ ‬سيحدد‭ ‬مصير‭ ‬العرب‭ ‬كلهم‭!‬

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