سلاح الجو الملكي يوقع اتفاقية تدريب مع جودبي

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

العقبة - أعلن المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) عن توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدة شركات محلية وعالمية في ومؤتمر معدات قوات العمليات الخاصة سوفكس 2024.



وقال المتحدث الرسمي باسم المركز مدير المبيعات واستراتيجية الأعمال المهندس راتب أبو الراغب إن المذكرة مع DayCraft تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الشركتين للاستثمار في في منطقة جودبي الصناعية التابعه للمركز لانشاء المعدات الدفاعية و منظومات مضادات الطائرات المسيره .



حيث جاء هذا الاستثمار نتيجه للجهود الحثيثه التي يبذلها جودبي للترويج في الاستثمار في الصناعات الدفاعيه من خلال تحديد القطاعات و الصناعات المستهدفه و ترويج القاعده الصناعيه و البيئه الاستثماريه الجاذبه في الاردن حيث يقوم جودبي بادارة منطقه صناعيه حره خاصه تعنى بالصناعات الدفاعيه و الصناعات المسانده لها.





وقام المركز بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة ERAF السعودية للتعاون في مجالات فحص وتقييم المواد وانظمة التدريع والاليات المصفحة حسب مواصفات ومعايير الفحص العالمية لدى المركز والمعتمدة من قبل هيئة الاعتماد البريطانية UKAS.

حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المركز المهندس راتب ابو الراغب بأن مركز الفحص والتقييم التابع للجودبي يوفر خدمات فحص وتقييم ذات جودة عالية في مجال الاسلحة, الذخائر, انظمة التدريع, الاليات الارضية وكذلك الانظمة الكهربائية والالكترونية، وقد حصل المركز على 463 فحص معتمد عالميا في هذه المجالات.



وقام المركز بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة مياهنا، بهدف التباحث لفتح مجالات التعاون في تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة منها الذكاء الاصطناعي والروبوتات للكشف عن التسرب المائي، ومعالجة المشكلات فور اكتشافها لتوفير الفاقد المائي . كما تم مناقشة سبل تعزيز وتطوير المنظومة التقنية لدى شركة "مياهنا" في أنظمتها المختلفة لتحسين كفاءتها التشغيلية .



وعلى محور اخر، وقع المركز اتفاقية تفاهم مع شركة BESOMI، المتخصصة في مجال البحث والتطوير والهندسة العكسية، حيث تم اعتماد منصة لتزويد القطع الإلكترونية، إلى جانب التركيز على البحث والتطوير في مجال الأنظمة الإلكترونية. كما تشمل الجهود الهندسة العكسية للبوردات والصناديق الإلكترونية الخاصة بالآليات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في الأنظمة الإلكترونية.



وأكد المتحدث الرسمي باسم المركز المهندس راتب ابو الراغب بأنه جاء توقيع هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية في المملكة، وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية مع كبرى الشركات الدولية .



وتأتي هذه المذكرات على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض معدات قوات العمليات الخاصة سوفكس 2024 الذي يعقد في الفترة من 3 إلى 5 أيلول في مدينة العقبة – أرض المعارض.













