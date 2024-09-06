سلاح الجو الملكي يوقع اتفاقية تدريب مع جودبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة
العقبة - أعلن المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) عن توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدة شركات محلية وعالمية في معرض ومؤتمر معدات قوات العمليات الخاصة سوفكس 2024.
وقال المتحدث الرسمي باسم المركز مدير المبيعات واستراتيجية الأعمال المهندس راتب أبو الراغب إن المذكرة مع DayCraft تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الشركتين للاستثمار في في منطقة جودبي الصناعية التابعه للمركز لانشاء مصنع المعدات الدفاعية و منظومات مضادات الطائرات المسيره .
حيث جاء هذا الاستثمار نتيجه للجهود الحثيثه التي يبذلها جودبي للترويج في الاستثمار في الصناعات الدفاعيه من خلال تحديد القطاعات و الصناعات المستهدفه و ترويج القاعده الصناعيه و البيئه الاستثماريه الجاذبه في الاردن حيث يقوم جودبي بادارة منطقه صناعيه حره خاصه تعنى بالصناعات الدفاعيه و الصناعات المسانده لها.
وقام المركز بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة ERAF السعودية للتعاون في مجالات فحص وتقييم المواد وانظمة التدريع والاليات المصفحة حسب مواصفات ومعايير الفحص العالمية لدى المركز والمعتمدة من قبل هيئة الاعتماد البريطانية UKAS.
حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المركز المهندس راتب ابو الراغب بأن مركز الفحص والتقييم التابع للجودبي يوفر خدمات فحص وتقييم ذات جودة عالية في مجال الاسلحة, الذخائر, انظمة التدريع, الاليات الارضية وكذلك الانظمة الكهربائية والالكترونية، وقد حصل المركز على 463 فحص معتمد عالميا في هذه المجالات.
وقام المركز بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة مياهنا، بهدف التباحث لفتح مجالات التعاون في تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة منها الذكاء الاصطناعي والروبوتات للكشف عن التسرب المائي، ومعالجة المشكلات فور اكتشافها لتوفير الفاقد المائي . كما تم مناقشة سبل تعزيز وتطوير المنظومة التقنية لدى شركة "مياهنا" في أنظمتها المختلفة لتحسين كفاءتها التشغيلية .
وعلى محور اخر، وقع المركز اتفاقية تفاهم مع شركة BESOMI، المتخصصة في مجال البحث والتطوير والهندسة العكسية، حيث تم اعتماد منصة لتزويد القطع الإلكترونية، إلى جانب التركيز على البحث والتطوير في مجال الأنظمة الإلكترونية. كما تشمل الجهود الهندسة العكسية للبوردات والصناديق الإلكترونية الخاصة بالآليات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في الأنظمة الإلكترونية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المركز المهندس راتب ابو الراغب بأنه جاء توقيع هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية في المملكة، وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية مع كبرى الشركات الدولية .
وتأتي هذه المذكرات على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض معدات قوات العمليات الخاصة سوفكس 2024 الذي يعقد في الفترة من 3 إلى 5 أيلول في مدينة العقبة – أرض المعارض.
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