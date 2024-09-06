فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غدا



وقالت الشركة في بيان، إنها قد تضطر إلى فصل التيار الكهربائي خلال أعمال الصيانة على الشبكة، حيث سيشمل فصل التيار بمحافظة جرش مناطق: ام قنطرة والنبي هود والخريشية وإسكان الفقراء والرياشي والعبارة وعنيبة والكفير وإسكان المهندسين في ام قنطرة وإسكان عنيبة وحي الإسكان في جرش والمجر، مشيرة إلى أن مدة الفصل في تلك المناطق ستمتد من الساعة 6 صباحا ولغاية 5 مساء .



وأشارت إلى أن مدة فصل التيار عن بعض المناطق الواقعة ضمن محافظتي جرش وعجلون ستكون من 8 صباحا ولغاية 4 عصرا وتشمل: الجبل الأخضر والرأس الأخضر والخشيبة والفوارة وبرما مدخل البلد الغربي .



وبينت الشركة أن الفصل سيشمل بمحافظة المفرق منطقة جنوب بلدة ثغرة الجب من 7 صباحا ولغاية 5 مساء .