Friday, 06 September 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غياب تام عن التنافس.. 12 مترشحة يخضن سباق الكوتا في إربد الأولى

9/6/2024 3:16:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - تتنافس 12 سيدة بينهن 3 نائبات سابقات على الفوز بالمقعد الوحيد المخصص للكوتا النسائية في دائرة إربد الأولى، بعدما خلت القوائم من أي سيدة ترشحت على مستوى التنافس مع زملائها المترشحين في تلك القوائم.
وحسب مراقبين، "فإن الطموح بالفوز بالمقعد الوحيد المخصص للكوتا النسائية هو الدافع الرئيسي للترشح، في ظل عدم قدرة المرأة على منافسة الرجل في تلك القوائم لأسباب تتعلق بعدم المقدرة المالية من جهة، وعدم وجود إجماع عشائري على ترشح المرأة، ذلك أن المرأة محرومة من الترشح والاقتراع في الإفرازات العشائرية التي تتم في دواوين العشائر".
ويعتمد المترشحون في القوائم إلى الدعوة للتصويت لمترشحة الكوتا في القائمة وتصميم كروت دعائية تتضمن التأشير على اسمه واسم مترشحة الكوتا، إضافة إلى أن المترشح يقوم باصطحابها في اللقاءات والمهرجانات الخطابية في ظل عدم تأثيرها عليه من حيث الاقتراع.
ووفق المحامية ثروت الحيلوني، وهي مترشحة سابقة للانتخابات ولم يحالفها الحظ، "فإن القانون الحالي أسهم بعدم وجود سيدات على قوائم المنافسة في دائرة إربد الأولى بسبب تحديده لمقعد الكوتا"، لافتة إلى أن "السيدات أحجمن عن الترشح في القوائم حتى لا يُنظر إليهن على أنهن (حشوات)".
وأشارت إلى "أن القانون الحالي أعطى المرأة فرصة النجاح بمقعد الكوتا دون التأثير على الرجل المترشح في القائمة حتى ولو حصلت على أعلى الأصوات في القائمة، على عكس القانون السابق الذي كانت المرأة تنافس فيه الرجل في القائمة ذاتها".
وبينت الحيلوني، "أن طريقة احتساب الأصوات غير عادلة، خصوصا في حال حصلت إحدى السيدات على أعلى الأصوات في إحدى القوائم ولكن لم تتعدَّ القائمة العتبة، فلن تظفر بمقعد الكوتا، في حين قد تحصل مترشحة على عدد أصوات أقل في قائمة أخرى وتتعدى العتبة فتحصل على مقعد الكوتا".
وأكدت أيضا، أن "فرصة المرأة في الفوز بالمقعد الوحيد في بعض ألوية إربد التي تتبع للدائرة ضئيلة، لأسباب منها ضعف نسبة الإقبال على الاقتراع، على عكس بعض الألوية التي تشهد نسبة تصويت عالية وغالبا ما تحصد المرأة فيها أعلى الأصوات".
وأشارت الحيلوني، إلى "أن المجتمع ما يزال لا يدعم المرأة، خصوصا في بعض الألوية في دائرة إربد الأولى، وبالتالي فإن المرأة تعزف عن الترشح على مستوى التنافس"، لافتة إلى "أنه لولا وجود مقعد للكوتا، فإن القوائم كانت ستخلو من المترشحات لعدم قدرتهن على تحقيق الفوز، كما حدث في الدورات الانتخابية السابقة التي خاضت فيها عشرات المترشحات المعركة الانتخابية ولم تحقق أي امرأة الفوز".
وأوضحت، أن "التوجه العشائري في إفراز مرشح ذكوري أسهم في تحجيم المرأة، بالرغم من أن المرأة كفؤة ومتعلمة وتمكنت خلال السنوات الماضية من تبوؤ مناصب قيادية، إلا أنه في مسألة الانتخابات ما تزال غير قادرة على منافسة الرجل".
أما المحامية أروى أبو سالم، فأشارت من جهتها، إلى "أن الأوضاع الاقتصادية وكثرة أعباء المرأة، لا سيما المرأة العاملة، وعدم توفر التسهيلات الاجتماعية لها من قبل المجتمع، أسهم في عدم خوضها الانتخابات على مستوى التنافس".
وأوضحت، أن "مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعود إلى بدايات القرن الماضي، ولكن على استحياء، فلم تتمكن من أن تصبح هذه المشاركة ظاهرة تفرض نفسها ووجودها على المجتمع، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، أهمها العادات والتقاليد الاجتماعية التي كانت سائدة والتي وقفت حجر عثرة في وجه كل محاولة لتأطيرها سياسيا، إضافة إلى سيطرة الرجل على المجتمع والاعتراف له بالوصاية على المرأة وتسيير شؤونها وفق رغباته وليس وفقا لحاجاتها".
وأكدت أبو سالم، "أن الجهود المبذولة من قبل المترشحات كانت مميزة وإن كانت متفاوتة بين مترشحة وأخرى، مما أوجد حلقات من التواصل بين المرشحات والقطاع النسائي، وإتاحة الفرصة لشرح مطالب القطاع النسائي".
ولفتت، إلى "أن هناك عوائق ما تزال تواجه المرأة في الترشح للانتخابات، فهي ليست صاحبة قرار في خوض تلك الانتخابات، بالإضافة إلى عدم إيمان المرأة نفسها بقدراتها، مما يحجب الأصوات عنها".
وأكدت أبو سالم، "أن العائق المالي يلعب دورا أساسيا في الحد من قدرة المرأة على خوض الانتخابات النيابية بسبب المصاريف العالية التي يحتاجها المترشح من عقد اللقاءات وإقامة المهرجانات والدعاية الانتخابية وغيرها"، مبينة، "أن المرأة الناخبة لا تُدعى للقاءات التي تتم في دواوين العشائر، ويقتصر دعوة الرجال، إضافة إلى أن المترشحة لا يتم دعوتها إلى تلك الدواوين وإنما يتم الاكتفاء بالمترشحين الذكور".
ويتسم المشهد الانتخابي لدائرة إربد الأولى، والمتعلق بالمترشحات والقطاع النسائي بكثافة الجهود المزدوجة للمترشحات ضمن القوائم التي تنتسب إليها كل مرشحة، إضافة للجهود الفردية التي تبذلها المترشحات من خلال اللقاءات المنفردة.
وبحسب الناشطة في العمل العام مريم أحمد، "فإن مترشحات من القطاع النسائي يسابقن الزمن في التواصل مع الناخبين والناخبات سواء من خلال القوائم الانتخابية أو الحوارات النسائية"، مطالبة المرأة بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وفي الانتخابات النيابية السابقة، بلغ عدد المترشحات للانتخابات 54 سيدة، جميعهن لم يحالفهن الحظ باستثناء مترشحة في لواء الرمثا ظفرت بمقعد وحيد مخصص للكوتا بعد حصولها على أعلى الأصوات في المحافظة.
أما في انتخابات 2024، فقد بلغ عدد المترشحين في دائرة اربد الأولى 96 مترشحا، منهم 12 سيدة ترشحن على مسار الكوتا النسائية، بحيث تضم كل قائمة سيدة.
ويبلغ عدد الناخبين في دائرة إربد الأولى 575 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 187 مركز اقتراع وفرز و698 غرفة اقتراع وفرز، فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة للدائرة 7 مقاعد تنافس، ومقعد للكوتا النسائية، وتضم ألوية القصبة وغرب إربد والوسطية والرمثا وبني كنانة.

MENAFN06092024000072011014ID1108645831

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث