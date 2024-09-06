غياب تام عن التنافس.. 12 مترشحة يخضن سباق الكوتا في إربد الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
إربد - تتنافس 12 سيدة بينهن 3 نائبات سابقات على الفوز بالمقعد الوحيد المخصص للكوتا النسائية في دائرة إربد الأولى، بعدما خلت القوائم من أي سيدة ترشحت على مستوى التنافس مع زملائها المترشحين في تلك القوائم.
وحسب مراقبين، "فإن الطموح بالفوز بالمقعد الوحيد المخصص للكوتا النسائية هو الدافع الرئيسي للترشح، في ظل عدم قدرة المرأة على منافسة الرجل في تلك القوائم لأسباب تتعلق بعدم المقدرة المالية من جهة، وعدم وجود إجماع عشائري على ترشح المرأة، ذلك أن المرأة محرومة من الترشح والاقتراع في الإفرازات العشائرية التي تتم في دواوين العشائر".
ويعتمد المترشحون في القوائم إلى الدعوة للتصويت لمترشحة الكوتا في القائمة وتصميم كروت دعائية تتضمن التأشير على اسمه واسم مترشحة الكوتا، إضافة إلى أن المترشح يقوم باصطحابها في اللقاءات والمهرجانات الخطابية في ظل عدم تأثيرها عليه من حيث الاقتراع.
ووفق المحامية ثروت الحيلوني، وهي مترشحة سابقة للانتخابات ولم يحالفها الحظ، "فإن القانون الحالي أسهم بعدم وجود سيدات على قوائم المنافسة في دائرة إربد الأولى بسبب تحديده لمقعد الكوتا"، لافتة إلى أن "السيدات أحجمن عن الترشح في القوائم حتى لا يُنظر إليهن على أنهن (حشوات)".
وأشارت إلى "أن القانون الحالي أعطى المرأة فرصة النجاح بمقعد الكوتا دون التأثير على الرجل المترشح في القائمة حتى ولو حصلت على أعلى الأصوات في القائمة، على عكس القانون السابق الذي كانت المرأة تنافس فيه الرجل في القائمة ذاتها".
وبينت الحيلوني، "أن طريقة احتساب الأصوات غير عادلة، خصوصا في حال حصلت إحدى السيدات على أعلى الأصوات في إحدى القوائم ولكن لم تتعدَّ القائمة العتبة، فلن تظفر بمقعد الكوتا، في حين قد تحصل مترشحة على عدد أصوات أقل في قائمة أخرى وتتعدى العتبة فتحصل على مقعد الكوتا".
وأكدت أيضا، أن "فرصة المرأة في الفوز بالمقعد الوحيد في بعض ألوية إربد التي تتبع للدائرة ضئيلة، لأسباب منها ضعف نسبة الإقبال على الاقتراع، على عكس بعض الألوية التي تشهد نسبة تصويت عالية وغالبا ما تحصد المرأة فيها أعلى الأصوات".
وأشارت الحيلوني، إلى "أن المجتمع ما يزال لا يدعم المرأة، خصوصا في بعض الألوية في دائرة إربد الأولى، وبالتالي فإن المرأة تعزف عن الترشح على مستوى التنافس"، لافتة إلى "أنه لولا وجود مقعد للكوتا، فإن القوائم كانت ستخلو من المترشحات لعدم قدرتهن على تحقيق الفوز، كما حدث في الدورات الانتخابية السابقة التي خاضت فيها عشرات المترشحات المعركة الانتخابية ولم تحقق أي امرأة الفوز".
وأوضحت، أن "التوجه العشائري في إفراز مرشح ذكوري أسهم في تحجيم المرأة، بالرغم من أن المرأة كفؤة ومتعلمة وتمكنت خلال السنوات الماضية من تبوؤ مناصب قيادية، إلا أنه في مسألة الانتخابات ما تزال غير قادرة على منافسة الرجل".
أما المحامية أروى أبو سالم، فأشارت من جهتها، إلى "أن الأوضاع الاقتصادية وكثرة أعباء المرأة، لا سيما المرأة العاملة، وعدم توفر التسهيلات الاجتماعية لها من قبل المجتمع، أسهم في عدم خوضها الانتخابات على مستوى التنافس".
وأوضحت، أن "مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعود إلى بدايات القرن الماضي، ولكن على استحياء، فلم تتمكن من أن تصبح هذه المشاركة ظاهرة تفرض نفسها ووجودها على المجتمع، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، أهمها العادات والتقاليد الاجتماعية التي كانت سائدة والتي وقفت حجر عثرة في وجه كل محاولة لتأطيرها سياسيا، إضافة إلى سيطرة الرجل على المجتمع والاعتراف له بالوصاية على المرأة وتسيير شؤونها وفق رغباته وليس وفقا لحاجاتها".
وأكدت أبو سالم، "أن الجهود المبذولة من قبل المترشحات كانت مميزة وإن كانت متفاوتة بين مترشحة وأخرى، مما أوجد حلقات من التواصل بين المرشحات والقطاع النسائي، وإتاحة الفرصة لشرح مطالب القطاع النسائي".
ولفتت، إلى "أن هناك عوائق ما تزال تواجه المرأة في الترشح للانتخابات، فهي ليست صاحبة قرار في خوض تلك الانتخابات، بالإضافة إلى عدم إيمان المرأة نفسها بقدراتها، مما يحجب الأصوات عنها".
وأكدت أبو سالم، "أن العائق المالي يلعب دورا أساسيا في الحد من قدرة المرأة على خوض الانتخابات النيابية بسبب المصاريف العالية التي يحتاجها المترشح من عقد اللقاءات وإقامة المهرجانات والدعاية الانتخابية وغيرها"، مبينة، "أن المرأة الناخبة لا تُدعى للقاءات التي تتم في دواوين العشائر، ويقتصر دعوة الرجال، إضافة إلى أن المترشحة لا يتم دعوتها إلى تلك الدواوين وإنما يتم الاكتفاء بالمترشحين الذكور".
ويتسم المشهد الانتخابي لدائرة إربد الأولى، والمتعلق بالمترشحات والقطاع النسائي بكثافة الجهود المزدوجة للمترشحات ضمن القوائم التي تنتسب إليها كل مرشحة، إضافة للجهود الفردية التي تبذلها المترشحات من خلال اللقاءات المنفردة.
وبحسب الناشطة في العمل العام مريم أحمد، "فإن مترشحات من القطاع النسائي يسابقن الزمن في التواصل مع الناخبين والناخبات سواء من خلال القوائم الانتخابية أو الحوارات النسائية"، مطالبة المرأة بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وفي الانتخابات النيابية السابقة، بلغ عدد المترشحات للانتخابات 54 سيدة، جميعهن لم يحالفهن الحظ باستثناء مترشحة في لواء الرمثا ظفرت بمقعد وحيد مخصص للكوتا بعد حصولها على أعلى الأصوات في المحافظة.
أما في انتخابات 2024، فقد بلغ عدد المترشحين في دائرة اربد الأولى 96 مترشحا، منهم 12 سيدة ترشحن على مسار الكوتا النسائية، بحيث تضم كل قائمة سيدة.
ويبلغ عدد الناخبين في دائرة إربد الأولى 575 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 187 مركز اقتراع وفرز و698 غرفة اقتراع وفرز، فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة للدائرة 7 مقاعد تنافس، ومقعد للكوتا النسائية، وتضم ألوية القصبة وغرب إربد والوسطية والرمثا وبني كنانة.
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