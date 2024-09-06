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هل تتكرر عوائق موازنة مجلس الكرك؟

9/6/2024 3:16:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك - لا يبدو أن تغييرا يمكن أن يحصل في واقع موازنة محافظة الكرك للعام المقبل، ليكون مختلفا عن الأعوام السابقة التي شهدت تدني الموازنة مقارنة بموازنات بقية المحافظات الأردنية، ما يعد مشكلة حقيقية وعائقا أمام تنفيذ مشاريع مختلفة بالمحافظة.
وخلال الأعوام الماضية، كانت موازنة محافظة الكرك الأقل بين المحافظات الأخرى، ناهيك عن صعوبة تنفيذ جميع بنود الموازنة لمشاريع مختلفة في نفس عام إقرارها، بسبب صعوبات ومعوقات التنفيذ من الوزارات المختلفة، ما يعيد جزءا كبيرا من مخصصات الموازنة إلى المالية العامة للدولة، وهو ما يتوقع تكراره في موازنة العام الحالي.
ورغم قيمتها المتدنية قياسا لاحتياجات المحافظة التنموية، إلا أن هذه الموازنة شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ جزء قليل من مشاريعها لأسباب متعلقة بعدم تنفيذ المشاريع من الجهات المعنية بالوزارات أو الديون المستحقة على المشاريع من السنوات الماضية، ناهيك عن عدم كفاية المبالغ المالية المرصودة للمشاريع لإنهاء تنفيذها.
وكان مجلس محافظة الكرك قد بدأ مؤخرا، بمناقشة موازنة المحافظة للعام المقبل بواقع مخصصات إنفاق رأسمالي بلغ 8 ملايين و811 ألف دينار لتنفيذ مشاريع عامة تلبي احتياجات خدمية وتنموية في المحافظة، وبزيادة نحو 100 ألف دينار فقط على موازنة العام الحالي، التي بلغت نحو 8 ملايين و696 ألف دينار.
وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كان مجلس المحافظة في الكرك يرفض الموازنة ويطالب برفع سقفها، لأنها لا تشكل إلا جزءا بسيطا من احتياجات المحافظة المالية ومشاريعها التنموية المختلفة، ويتم لاحقا، بعد تدخل جهات رسمية مختلفة، إقرار الموازنة كما جاءت من الحكومة.
حول ذلك، يقول رئيس المجلس الدكتور عبدالله العبادلة "إن المجلس خصص مبلغ مليون و300 ألف دينار لتنفيذ مشاريع تنموية بمختلف مناطق المحافظة، وإن المجلس وافق على توزيع قيمة الاقتطاع العامة من الموازنة بتخصيص مبلغ مليون و350 ألف دينار على قطاعات عدة، بواقع 400 ألف دينار التزام مالي مسبق من المجلس لوزارة الشباب لاستكمال مشروع نواة المدينة الرياضية، و200 ألف دينار لتأهيل أجزاء من طريق الخرزة الأغوار الجنوبية، و250 ألف دينار لدعم مستشفيي الكرك والغور الصافي الحكوميين، و150 ألف دينار للبرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني ونقابة المهندسين، و100 ألف دينار لمشاريع مديرية الثقافة، و100 ألف لوزارة الداخلية، و200 ألف دينار لسداد ديون وزارة الأشغال العامة".
وأضاف "تم أيضا تخصيص مبلغ مليون و800 ألف دينار من قيمة الاقتطاع لتقسيمها على الوحدات الإدارية في المحافظة، وعددها 10 وحدات لتنفيذ مشاريع عامة، بحيث يرصد لكل لواء 200 ألف دينار، و100 ألف دينار لكل قضاء، فيما سيتم توجيه باقي قيمة الموازنة، البالغة 5 ملايين و600 ألف دينار، لتنفيذ المشاريع التي يحددها الأعضاء كل حسب أولويات منطقته واحتياجاتها الفعلية".
ودعا العبادلة، أعضاء المجلس إلى "الشروع بإعداد مسودة المشاريع التي تحتاجها مناطقهم ودراستها مع مديري الدوائر التنفيذية للوقوف على مدى إمكانية تنفيذها بما يتماشى مع المخصصات المالية التي سترصد لها، والتأكد من عدم وجود أي تحفظات أو معوقات قانونية أو فنية تحول دون تنفيذها، تجنبا لإجراء المناقلات المالية وتأخير إنجاز المشاريع المطلوبة".
كما أكد العبادلة "أن العام الحالي شهد اضطرار المجلس إلى إجراء 70 مناقلة مالية ضمن موازنة العام الحالي لتعذر تنفيذ بعض المشاريع"، لافتا إلى "التوجه لتقليص رصد أي مبالغ مالية لبعض الوزارات التي لم تلتزم بتنفيذ مشاريع مجلس المحافظة على الموازنة السابقة".
وطلب من أعضاء المجلس، "تجميع المشاريع المتشابهة ذات القيم المالية المنخفضة في عطاء واحد لرفع مخصصاتها، ما يغري المقاولين بالتقدم لها وضمان تنفيذها"، داعيا كذلك إلى "تجنب رصد مخصصات لمشاريع الطاقة الشمسية بسبب التجارب غير الموفقة التي عايشها المجلس مع تلك المشاريع، والتأني في اختيار مشاريع الأبنية المدرسية وتوجيه مخصصاتها لإجراء الدراسات أو شراء قطع الأراضي لتكون جاهزة للتنفيذ في موازنة العام اللاحق، بالإضافة إلى التركيز على المشاريع الموجهة لخدمة الشباب والتدريب المهني والأسر الفقيرة ومناطق الفقر".
من جهته، قال رئيس اللجنة المالية في المجلس الدكتور نايف بني عطية "إن قيمة الموازنة للعام المقبل وطرق توزيعها جاءت مقاربة لموازنة العام الحالي من حيث بنود الموازنة وآلية احتسابها، والمشاريع التي تضمنتها في كل قطاع"، لافتا إلى "وجود التزام مالي بعدد من المشاريع في موازنة 2025 لعدد من القطاعات ومخصصات سداد الديون المترتبة على الموازنات السابقة".
وكانت آلية توزيع بنود الموازنة للعام الحالي، شهدت حصول وزارة الأشغال على 31 مشروعا بمبلغ 3 ملايين و290 ألف دينار، بنسبة هي الأعلى بواقع 38 % من الموازنة، تلتها وزارة التربية والتعليم بواقع 18 مشروعا وبمبلغ مليون و959 ألف دينار بنسبة 18 %.
وحصلت وزارة الزراعة على 20 مشروعا بمبلغ 517 ألف دينار بنسبة 6 %، ووزارة الصحة على 10 مشاريع بمبلغ 575 ألف دينار بنسبة 6 %. كما حصلت وزارة الثقافة على 4 مشاريع بنسبة 1 % بمبلغ 100 ألف دينار، والتدريب المهني على 6 مشاريع بنسبة أقل من 1 % بقيمة 65 ألف دينار.
أما وزارة الأوقاف، فحصلت على 4 مشاريع بنسبة 2 % بقيمة 208 آلاف دينار، والآثار على مشروعين بنسبة نصف بالمائة بمبلغ 40 ألف دينار، والمعونة الوطنية على مشروع واحد بنسبة أقل من نصف بالمائة بمبلغ 15 ألف دينار، بينما حصلت وزارة الشباب على 18 مشروعا بنسبة 4 % وبمبلغ 368 ألف دينار، والتنمية الاجتماعية على 5 مشاريع بنسبة نصف بالمائة بمبلغ 65 ألف دينار، وقطاع المياه على 15 مشروعا بنسبة 7 % بمبلغ 578 ألف دينار.
وحصل القضاء الشرعي، على مشروع واحد بنسبة 1 % وبمبلغ 100 ألف دينار، ووزارة الداخلية على 6 مشاريع بنسبة 1 % وبمبلغ 120 ألف دينار، والإدارة المحلية على 13 مشروعا بنسبة 7 % بمبلغ 665 ألف دينار، والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل على مشروع واحد بنسبة 4 % وبمبلغ 400 ألف دينار. فيما لم يحصل قطاعا البيئة والنقل العام على أي مخصصات.
ووفق الناشط الاجتماعي في الأغوار الجنوبية محمد العشوش، فإن "جميع مناطق محافظة الكرك، خصوصا الأغوار الجنوبية التي تعد من جيوب الفقر على مستوى المملكة، بحاجة إلى جملة من المشاريع التنموية الضرورية".
وأكد أن موازنة المجلس لسنوات عديدة لا يمكن من خلال قيمتها المتدنية تنفيذ المشاريع الضرورية لخدمة المواطنين في قطاعات تنموية مختلفة، مثل الصحة والطرق والزراعة وغيرها من القطاعات التنموية الأخرى.

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