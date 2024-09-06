لماذا تتهشم واجهات الزجاج في المدينة المنورة وقت الأمطار - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
أثار تهشم زجاج الواجهات في المدينة المنورة خلال سقوط الأمطار في الفترة الماضية كثيرا من الجدل حول أسبابه الحقيقية، وحول إن كان إسناده إلى الظواهر الجوية هو السبب الفعلي لحدوثه، بيّن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الظواهر الجوية ليست السبب في كل ما يسقط أو يتهشم، ورأى أن الاهتمام بالاحترازات وجودة الأعمال الإنشائية سيكونان كافيين لتحقيق الاستدامة، فيما أرجع مختصون تهشم زجاج الواجهات لحظة هطول الأمطار على المدينة المنورة خلال الفترة الماضية إلى عدة عواملها، منها ما يتعلق بجودة التركيب، وبسماكة الزجاج، وبعدم التثبيت الجيد، وبالصيانة الدورية للزجاج.
أخطر الواجهات
أكد المهندس الاستشاري كمال حسني القبلي، أن زجاج الواجهات يعد من أخطر الواجهات الإنشائية للمباني، وقال ((يجب أن تصمم الواجهات الزجاجية وفقا لحسابات دقيقة وتفصيلية، مع الأخذ بالاعتبار كل وسائل واشتراطات كود البناء السعودي في التصميم وفي السلامة، حيث يمكن اختصار معايير التصميم ببحور ومسافات الأجزاء الزجاجية وقوة واتجاه الرياح التي قد تصل سرعتها بين 80 - 120 كيلومترا في الساعة، وكذلك ارتفاع المبنى والواجهة، ونوعية عناصر التثبيت من القطاعات المعدنية ومقاساتها، وكذلك الصيانة الدورية، والتأكد من سلامة واستدامة الأجزاء الرئيسية في التثبيت مثل البراغي واللحامات، ونوعية وسماكة الزجاج المستخدم والذي تزيد سماكته كلما زادت مساحة الواجهة وزاد ارتفاعها، وأيضا دراسة الأحمال الحرارية التي يتعرض لها الزجاج والقطاعات المعدنية بين فارق الحرارة الداخلية والخارجية للمبنى، وأخيرا دراسة جميع الظروف والاحتمالات التي يمكن للواجهة الزجاجية أن تتعرض لها، وكيفية مقاومة تلك الظروف بشكل هندسي آمن)).
ضعف التثبيت
أشارت المهندسة منال طلال الغربي، إلى أن سقوط زجاج الواجهات في المحلات يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة أسباب، منها الضعف في التثبيت، فإذا لم يتم تثبيت الزجاج بشكل صحيح باستخدام مواد التثبيت المناسبة مثل الإطارات المعدنية أو السيليكون، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى سقوط الزجاج مع مرور الوقت.
وقالت ((يمكن أن تسقط الواجهات أو تتهشم عند استخدام زجاج غير مناسب، أو باختيار زجاج غير مقاوم للصدمات، أو ضعيف السماكة، وهذه كلها أسباب تؤدي إلى كسره وسقوطه بسهولة، إضافة إلى العوامل البيئية مثل التعرض لعوامل الطقس كالرياح القوية، والأمطار الغزيرة، أو حتى التغيرات في درجات الحرارة التي يمكنها أن تؤثر على متانة الزجاج وتؤدي إلى سقوطه، ناهيك عن الاهتزازات أو صدمات الاهتزازات الناتجة عن حركة المرور، والإنشاءات القريبة، أو أي نشاط قوي يمكن أن يتسبب في إزاحة الزجاج من مكانه، وكذلك سوء الصيانة فعدم الصيانة الدورية للواجهات يمكن أن يؤدي إلى تآكل المواد الداعمة للزجاج مثل السيليكون أو الإطارات، مما يضعف التثبيت ويؤدي إلى سقوطه)).
وأضافت ((لتفادي سقوط زجاج الواجهات في المحلات هناك عدة إجراءات يجب اتخاذها لضمان السلامة والمتانة، منها استخدام زجاج عالي الجودة مقاوم للصدمات مثل الزجاج المقسى أو الزجاج المصفح الذي يوفر قوة أكبر ومقاومة للتكسير، والتثبيت الصحيح حيث لا بد من تثبيت الزجاج بإحكام باستخدام مواد تثبيت متينة مثل الإطارات المعدنية أو السيليكون عالي الجودة المصمم خصيصًا للزجاج، والاستعانة بمحترفين من شركات ومؤسسات متخصصة في هذا المجال وتوظيف مهندسين أو فنيين متخصصين في تركيب الواجهات الزجاجية لضمان تنفيذ العمل بجودة عالية وفقًا للمعايير الصحيحة)).
كما دعت إلى الصيانة الدورية عبر إجراء فحص دوري للزجاج والإطارات والمواد الداعمة، والتأكد من عدم وجود تآكل أو تلف في السيليكون أو الإطارات، وأيضا التصميم الجيد الذي يأخذ في الاعتبار عوامل الرياح، والاهتزازات، ودرجة الحرارة، واستخدام دعامات إضافية في بعض الحالات مثل الفواصل المعدنية أو العناصر الداعمة التي تمنع اهتزاز الزجاج أو تحركه، واختيار سماكة مناسبة يجب أن تكون سماكة الزجاج ملائمة للمساحة والغرض الذي يستخدم من أجله، فالمساحات الكبيرة تتطلب زجاجًا أكثر سماكة لمقاومة الضغط والظروف الخارجية.
كيفية اختيار النوع المناسب لزجاج الواجهات
1. الموقع الجغرافي
إذا كان المكان معرضًا للشمس وعوامل الطقس فإنه يفضل استخدام الزجاج المصفح والزجاج العاكس أو الملون.
2. الأمان
في المناطق التي تحتاج إلى أمان إضافي اختر الزجاج المصفح.
3. العزل الحراري
إذا كنت بحاجة لعزل حراري جيد فإن الزجاج العازل هو الخيار الأمثل.
4. التكلفة
ضع في اعتبارك الميزانية المتاحة حيث تختلف الأسعار حسب النوع.
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