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لماذا تتهشم واجهات الزجاج في المدينة المنورة وقت الأمطار - جريدة الوطن السعودية

9/6/2024 3:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار تهشم زجاج الواجهات في المدينة المنورة خلال سقوط الأمطار في الفترة الماضية كثيرا من الجدل حول أسبابه الحقيقية، وحول إن كان إسناده إلى الظواهر الجوية هو السبب الفعلي لحدوثه، بيّن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الظواهر الجوية ليست السبب في كل ما يسقط أو يتهشم، ورأى أن الاهتمام بالاحترازات وجودة الأعمال الإنشائية سيكونان كافيين لتحقيق الاستدامة، فيما أرجع مختصون تهشم زجاج الواجهات لحظة هطول الأمطار على المدينة المنورة خلال الفترة الماضية إلى عدة عواملها، منها ما يتعلق بجودة التركيب، وبسماكة الزجاج، وبعدم التثبيت الجيد، وبالصيانة الدورية للزجاج.

أخطر الواجهات
أكد المهندس الاستشاري كمال حسني القبلي، أن زجاج الواجهات يعد من أخطر الواجهات الإنشائية للمباني، وقال ((يجب أن تصمم الواجهات الزجاجية وفقا لحسابات دقيقة وتفصيلية، مع الأخذ بالاعتبار كل وسائل واشتراطات كود البناء السعودي في التصميم وفي السلامة، حيث يمكن اختصار معايير التصميم ببحور ومسافات الأجزاء الزجاجية وقوة واتجاه الرياح التي قد تصل سرعتها بين 80 - 120 كيلومترا في الساعة، وكذلك ارتفاع المبنى والواجهة، ونوعية عناصر التثبيت من القطاعات المعدنية ومقاساتها، وكذلك الصيانة الدورية، والتأكد من سلامة واستدامة الأجزاء الرئيسية في التثبيت مثل البراغي واللحامات، ونوعية وسماكة الزجاج المستخدم والذي تزيد سماكته كلما زادت مساحة الواجهة وزاد ارتفاعها، وأيضا دراسة الأحمال الحرارية التي يتعرض لها الزجاج والقطاعات المعدنية بين فارق الحرارة الداخلية والخارجية للمبنى، وأخيرا دراسة جميع الظروف والاحتمالات التي يمكن للواجهة الزجاجية أن تتعرض لها، وكيفية مقاومة تلك الظروف بشكل هندسي آمن)).

ضعف التثبيت
أشارت المهندسة منال طلال الغربي، إلى أن سقوط زجاج الواجهات في المحلات يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة أسباب، منها الضعف في التثبيت، فإذا لم يتم تثبيت الزجاج بشكل صحيح باستخدام مواد التثبيت المناسبة مثل الإطارات المعدنية أو السيليكون، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى سقوط الزجاج مع مرور الوقت.
وقالت ((يمكن أن تسقط الواجهات أو تتهشم عند استخدام زجاج غير مناسب، أو باختيار زجاج غير مقاوم للصدمات، أو ضعيف السماكة، وهذه كلها أسباب تؤدي إلى كسره وسقوطه بسهولة، إضافة إلى العوامل البيئية مثل التعرض لعوامل الطقس كالرياح القوية، والأمطار الغزيرة، أو حتى التغيرات في درجات الحرارة التي يمكنها أن تؤثر على متانة الزجاج وتؤدي إلى سقوطه، ناهيك عن الاهتزازات أو صدمات الاهتزازات الناتجة عن حركة المرور، والإنشاءات القريبة، أو أي نشاط قوي يمكن أن يتسبب في إزاحة الزجاج من مكانه، وكذلك سوء الصيانة فعدم الصيانة الدورية للواجهات يمكن أن يؤدي إلى تآكل المواد الداعمة للزجاج مثل السيليكون أو الإطارات، مما يضعف التثبيت ويؤدي إلى سقوطه)).
وأضافت ((لتفادي سقوط زجاج الواجهات في المحلات هناك عدة إجراءات يجب اتخاذها لضمان السلامة والمتانة، منها استخدام زجاج عالي الجودة مقاوم للصدمات مثل الزجاج المقسى أو الزجاج المصفح الذي يوفر قوة أكبر ومقاومة للتكسير، والتثبيت الصحيح حيث لا بد من تثبيت الزجاج بإحكام باستخدام مواد تثبيت متينة مثل الإطارات المعدنية أو السيليكون عالي الجودة المصمم خصيصًا للزجاج، والاستعانة بمحترفين من شركات ومؤسسات متخصصة في هذا المجال وتوظيف مهندسين أو فنيين متخصصين في تركيب الواجهات الزجاجية لضمان تنفيذ العمل بجودة عالية وفقًا للمعايير الصحيحة)).
كما دعت إلى الصيانة الدورية عبر إجراء فحص دوري للزجاج والإطارات والمواد الداعمة، والتأكد من عدم وجود تآكل أو تلف في السيليكون أو الإطارات، وأيضا التصميم الجيد الذي يأخذ في الاعتبار عوامل الرياح، والاهتزازات، ودرجة الحرارة، واستخدام دعامات إضافية في بعض الحالات مثل الفواصل المعدنية أو العناصر الداعمة التي تمنع اهتزاز الزجاج أو تحركه، واختيار سماكة مناسبة يجب أن تكون سماكة الزجاج ملائمة للمساحة والغرض الذي يستخدم من أجله، فالمساحات الكبيرة تتطلب زجاجًا أكثر سماكة لمقاومة الضغط والظروف الخارجية.
كيفية اختيار النوع المناسب لزجاج الواجهات
1. الموقع الجغرافي
إذا كان المكان معرضًا للشمس وعوامل الطقس فإنه يفضل استخدام الزجاج المصفح والزجاج العاكس أو الملون.
2. الأمان
في المناطق التي تحتاج إلى أمان إضافي اختر الزجاج المصفح.
3. العزل الحراري
إذا كنت بحاجة لعزل حراري جيد فإن الزجاج العازل هو الخيار الأمثل.
4. التكلفة
ضع في اعتبارك الميزانية المتاحة حيث تختلف الأسعار حسب النوع.

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