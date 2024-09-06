الشارقة للدفاع المدني تستخدم الدرون لمكافحة حرائق الأبراج العالية مطلع العام المقبل

تعتزم هيئة الدفاع المدني بالشارقة استخدام تقنية الدرون للتعامل مع حرائق المباني الشاهقة في الشارقة اعتباراً من العام المقبل، موضحة أن التكنولوجيا الجديدة التي ستدخل الخدمة في الربع الأول من 2025، ستسهم بشكل كبير في تحقيق الاهداف الاستراتيجية والتشغيلية التي وضعتها الهيئة والمتعقلة في تقليل زمن مكافحة الحرائق وتحقيق سرعة الاستجابة لا سيما في المباني الشاهقة والانتقال من طرق المكافحة التقليدية الى طرق متطورة وابداعية.



وكانت هيئة الشارقة للدفاع المدني قد أجرت صباح يوم الاربعاء الماضي تطبيقاً عملياُ لاستخدام هذه التقنية بحضور الفريق الفني من قبل الدفاع المدني وشركة (درون فرست بلدنغ سيرفس ) ومقرها دولة الامارات العربية المتحدة وذلك لضمان كفاءة استخدام التقنية الجديدة واضافة التحسينات المطلوبة للوصول الى أعلى مستوى من الأداء بكل كفاءة وفعالية في مكافحة الحرائق.



اختبار ناجح

وقال العميد سامي النقبي، مدير عام هيئة الدفاع المدني بالشارقة،": "لقد اختبرنا الطائرة بدون طيار، وقد اجتازت الاختبار بنجاح، حيث وصلت الى ارتفاع

150 متر، أي ما يعادل حوالي 40 طابقا، خلال 18 ثانية فقط"، مضيفا أن الدرون أظهر قدرة في هذا الارتفاع على رش الماء لمسافة تصل إلى 15 متراً من خزان داخلي تبلغ سعته 5000 لتر، يتم إعادة تعبئته عبر خرطوم مياه يربطه بخزان أرضي.

وأوضح العميد النقبي أن الدرون يمكن تزويده بكاميرا حرارية تساعد فرق الاطفاء على تحديد مصدر وشدة الحرارة وأماكن تركزها خصوصا في الأماكن ذات المساحات الشاسعة الامر الذي سيمنح فرق الاطفاء القدرة على اتخاذ القرارات الهامة وبسرعة للسيطرة على الحادث .



تقليل وقت الاستجابة

وأشار العميد النقبي إلى أنه نظرا لحجم سيارات الاطفاء الكبيرة وطبيعة بعض المباني الضيقة فقد تواجه فرق الإطفاء إعاقات في حركة المرور ما يسبب تأخر في سرعة الإستجابة، في الوقت الذي يمكن فيه نقل الدرون في مركبة صغيرة وإطلاقه مباشرة إلى الموقع، مما يضمن استجابة أسرع بكثير.



تحسينات مستمرة

ولفت العميد النقبي أنه سيتم إدخال طائرتين بدون طيار للخدمة في الربع الأول من العام المقبل موضحا أن أجهزة الدرون جاهزة للعمل بنسبة كبيرة الا أنهم يخضعونها لتحسينات في الأداء فيما يتعلق ببعض التفاصيل مثل قطر خرطوم رش المياه وقوة ضخ المياه واستخدام مواد الاطفاء الأخرى مثل الرغوة او مساحيق البودرة الجافة، وإمكانية إضافة إصدار توجيهات الاخلاء الصوتية وزيادة الحد الأقصى لارتفاع الطائرة بدون طيار من 150 الى 200 متر أي ما يعادل حوالي 60 طابقاً وذلك بهدف جعلها أكثر كفاءة في حرائق المباني الشاهقة.

وأوضح أنه يمكن تشغيل الدرون الذي يزن 27 كيلوجراماً، بواسطة البطارية أو بالكهرباء، ويمكن أن يعمل لمدة 12 ساعة متواصلة، لافتاً إلى أنه مجهز بأضواء ليلية، وأجهزة استشعار للحرارة

ونظام مظلات للهبوط الاضطراري في حالة تعطله مما يمنع الدرون من الاصطدام بالأرض.



فاعلية في الأداء

وقال العميد النقبي إن كفاءة الدرون في الوصول إلى ارتفاعات أكبر تتجاوز بكثير الحد الحالي البالغ 60 متراً لسلم مكافحة الحرائق التابع للهيئة، والذي تبلغ تكلفته حوالي 5.5 مليون درهم. وقال: "هذا يؤكد أن الاستثمار في الطائرات بدون طيار ليس فقط أسلوباً أكثر كفاءة في مكافحة الحرائق، ولكنه أيضاً فعال من حيث التكلفة"، لافتاً إلى أن الأحداث الماضية

أكدت قيمة وأهمية الدرون في مواجهة حوادث الحريق.

ومقارنة مع حادثة سابقة، قدم العميد النقبي مثالاً على الفارق الكبير الذي تصنعه تكنولوجيا الطائرات بدون طيار .وقال: "على سبيل المثال، لو تم استخدام الدرون أثناء حريق اندلع في أحد الأبراج في الشارقة قبل أربع سنوات، لكان بإمكاننا احتواء الحريق في غضون ساعة واحدة بدلاً من ست ساعات تقريباً، وكانت ستتيح لنا هذه التكنولوجيا حماية الأرواح بشكل أفضل وأسرع وتقليل الأضرار التي تلحق بالممتلكات."

وقال العميد النقبي: "نحن بحاجة إلى تجاوز الأساليب التقليدية وتبني التطورات الحالية التي توفر لنا بيانات عالية الدقة وإجراء مزيد من التجارب والاطلاع على افضل الممارسات وتسخير كافة التقنيات لعمليات الاطفاء والمكافحة وتعزيز الابتكارات“.



فكرة ورؤية إبداعية

وقال محمد غيث جيراتلي، الرئيس التنفيذي لشركة (درونبلدنغ سيرفس)، التي تزود الهيئة بالطائرات بدون طيار لمكافحة الحرائق وتعمل على تحسين أدائها، إن رؤية هيئة الدفاع المدني في الشارقة لاستخدام الطائرات بدون طيار في مكافحة الحرائق هي فكرة إبداعية ورؤية مستقبلية تبنتها الهيئة كأول جهة متخصصة وتم تجربتها فعليا على أرض الواقع.

وأضاف: "منذ الشراكة معهم قبل شهرين، قمنا بتخصيص الطائرات بدون طيار بناءً على ملاحظاتهم لتلبية الاحتياجات الفريدة لحرائق المباني الشاهقة في الإمارة"، موضحاً أن دمج الطائرات بدون طيار سيضع بلا شك معياراً جديداً في كفاءة مكافحة الحرائق، مضيفا أن فريق العمل لديهم يركز على تحسين قدرات الطائرات بدون طيار للتأكد من أنها لا تلبي توقعات الدفاع المدني في الشارقة فحسب، بل وتتجاوزها.