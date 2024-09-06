أعلنت شركة .CNE Direct, Inc (المعروفة باسم Illumynt) عن عودة Paul Knight إلى منصب الرئيس التنفيذي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة .CNE Direct, Inc (المعروفة باسم "illumynt") أن تعلن عن عودة Paul Knight إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة ITAD العالمية للتجارة والخدمات والحلول. والآن في عامها الثالث والعشرين من العمل، يأتي هذا التغيير كجزء من إعادة الهيكلة لشركة illumynt لبدء المرحلة التالية من مبادرات النمو الإستراتيجي. شارك Knight في تأسيس الشركة في عام 2002 وكان الرئيس التنفيذي للشركة طوال معظم تاريخها بينما كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر منذ التأسيس. يعود Knight مع توجه الشركة نحو المزيد من التوسع العالمي، وعروض الخدمات الجديدة، والتركيز على تقديم نتائج رائدة في السوق لعملائها وشركائها.
قال Knight: "أنا متحمس للعودة إلى منصب الرئيس التنفيذي وأتطلع إلى العمل مع فريقنا العالمي والحصول على فرصة لقضاء المزيد من الوقت مع عملائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم لتنفيذ خطط النمو الإستراتيجية الجديدة الخاصة بنا".
بالإضافة إلى عودة Knight، تعلن الشركة أيضًا عن الإجراءات التالية اليوم:
تعيين نائب رئيس جديد للهندسة، وهو Gavin Wilson. والذي كان يعمل سابقًا في شركة Reconext. يتمتع Gavin بخبرة تزيد عن 20 عامًا في تطوير حلول متطورة للاختبار والإصلاح واستعادة القيمة للعملاء على مستوى العالم.
تمت ترقية Joe Conway إلى منصب نائب الرئيس للحلول. قدم جو قيادة قوية في تحليل وتسعير وتنفيذ برامج عالمية كبيرة لشركة illumynt، وإدارة فرق متعددة الوظائف لتحقيق نتائج مستهدفة.
توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة الاستشارات ITAD Circular Integrity، بقيادة المؤسس والرئيس التنفيذي Todd Zegers، نائب الرئيس العالمي السابق لـ ITAD والخدمات اللوجستية العكسية لشركة Ingram Micro. ستعمل شركة Circular Integrity بشكل وثيق مع فريق الإدارة العليا لشركة CNE لتسريع النمو والتنويع.
في إطار توسيع حضورنا العالمي، تعمل شركة illumynt على افتتاح ثلاثة مرافق جديدة في فرانكلين بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكورك بأيرلندا، وتايلاند.
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