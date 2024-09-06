أعلنت شركة .CNE Direct, Inc (المعروفة باسم Illumynt) عن عودة Paul Knight إلى منصب الرئيس التنفيذي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة .CNE Direct, Inc (المعروفة باسم "illumynt") أن تعلن عن عودة Paul Knight إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة ITAD العالمية للتجارة والخدمات والحلول. والآن في عامها الثالث والعشرين من العمل، يأتي هذا التغيير كجزء من إعادة الهيكلة لشركة illumynt لبدء المرحلة التالية من مبادرات النمو الإستراتيجي. شارك Knight في تأسيس الشركة في عام 2002 وكان الرئيس التنفيذي للشركة طوال معظم تاريخها بينما كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر منذ التأسيس. يعود Knight مع توجه الشركة نحو المزيد من التوسع العالمي، وعروض الخدمات الجديدة، والتركيز على تقديم نتائج رائدة في السوق لعملائها وشركائها.

قال Knight: "أنا متحمس للعودة إلى منصب الرئيس التنفيذي وأتطلع إلى العمل مع فريقنا العالمي والحصول على فرصة لقضاء المزيد من الوقت مع عملائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم لتنفيذ خطط النمو الإستراتيجية الجديدة الخاصة بنا".

بالإضافة إلى عودة Knight، تعلن الشركة أيضًا عن الإجراءات التالية اليوم:



تعيين نائب رئيس جديد للهندسة، وهو Gavin Wilson. والذي كان يعمل سابقًا في شركة Reconext. يتمتع Gavin بخبرة تزيد عن 20 عامًا في تطوير حلول متطورة للاختبار والإصلاح واستعادة القيمة للعملاء على مستوى العالم.

تمت ترقية Joe Conway إلى منصب نائب الرئيس للحلول. قدم جو قيادة قوية في تحليل وتسعير وتنفيذ برامج عالمية كبيرة لشركة illumynt، وإدارة فرق متعددة الوظائف لتحقيق نتائج مستهدفة.

توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة الاستشارات ITAD Circular Integrity، بقيادة المؤسس والرئيس التنفيذي Todd Zegers، نائب الرئيس العالمي السابق لـ ITAD والخدمات اللوجستية العكسية لشركة Ingram Micro. ستعمل شركة Circular Integrity بشكل وثيق مع فريق الإدارة العليا لشركة CNE لتسريع النمو والتنويع. في إطار توسيع حضورنا العالمي، تعمل شركة illumynt على افتتاح ثلاثة مرافق جديدة في فرانكلين بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكورك بأيرلندا، وتايلاند.

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