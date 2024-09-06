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الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين في الضفة والضغوط الديبلوماسية تتواصل لإقرار هدنة غزة

9/6/2024 3:06:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انسحبت القوات الإسرائيلية من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة أمس الجمعة، وفق ما أفاد شهود، بعد عملية عسكرية استمرت عشرة أيام، فيما تتواصل الضغوط الديبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة.
وحضت واشنطن الطرفين على القيام بالتنازلات الضرورية للسماح بالتوصل إلى اتفاق.
ورأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تل أبيب أن ثمن التوصل إلى اتفاق مع «حماس» مرتفع، «لكن حياة الرهائن تستحق ذلك»، مشددة على أنه «من الواضح أن وقف إطلاق النار يجب (..) أن يحصل الآن».
وقالت إن الخيار العسكري البحت ليس الحل للحرب.
وأعلن مسؤول في مستشفى فلسطيني في نابلس شمال الضفة الغربية أن ناشطة أميركية مؤيدة للفلسطينيين تبلغ 26 عاما قتلت بـ «رصاص في الرأس» في شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث.
وأكدت واشنطن أنها تسعى «بشكل عاجل» للحصول على معلومات حول مقتل أميركية بطريقة «مأسوية» في الضفة الغربية.
ودانت تركيا «مقتل» أميركية ـ تركية في الضفة الغربية «على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي».
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الشابة توفيت «متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرأس».
وفي رده على سؤال لوكالة «فرانس برس»، قال الجيش الإسرائيلي إنه «على علم بالأخبار» المتداولة لكن لا يمكنه التعليق أو الرد على الفور.
وعادت الحركة إلى جنين وسط الانقاض الجمعة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة الفلسطينية الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».
وقال سكان إن الجنود الإسرائيليين انسحبوا خلال الليل من المدينة ومخيمها وهو معقل لفصائل فلسطينية مسلحة تقاتل ضد إسرائيل، بعد 10 أيام من شن عملية عسكرية فيها.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل 36 فلسطينيا تتراوح أعمارهم بين 13 و82 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية منذ 28 أغسطس. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده قتل خلال المواجهات في جنين يوم 31 أغسطس.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبيربوك الجمعة إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يريد «تسليح يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مثل غزة».
وصباح أمس الجمعة، خيم الهدوء على مخيم جنين قبل أن يبدأ السكان الذين هربوا من القتال في الأيام الأخيرة العودة.
وفي المكان، جرفت آليات عسكرية اسفلت الشوارع واجتاحت واجهات مبان.
وجلس بعض السكان بصمت على كراس بلاستيكية أمام منازلهم المتضررة، فيما تعمل جرافات صغيرة على إزالة الأنقاض ويلعب أطفال في الشوارع.
في الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة، حيث أبلغ الدفاع المدني عن وقوع إصابات في قصف اسرائيلي لمنزل في البريج، في وسط القطاع.
وحض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس كلا من إسرائيل وحركة «حماس» على التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، وذلك بعد أن قال مسؤولون أميركيون إن الاتفاق بات منجزا بنسبة 90%.
في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لحماس ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية الذي يتخذ من الدوحة مقرا، في كلمة بثتها الحركة، إن «على الإدارة الأميركية ورئيسها (جو) بايدن، إن أرادوا الوصول فعلا إلى وقف لإطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل للأسرى، التخلي عن انحيازهم الأعمى للاحتلال الصهيوني، وممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته، وإلزامهم بما تم التوافق عليه سابقا».
من جهته، قال نتنياهو في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية «لا يوجد اتفاق قريب. للأسف، لسنا قريبين، لكننا سنبذل كل شيء لدفعهم إلى القبول باتفاق يسمح في الوقت ذاته بمنع إيران من إعادة تسليح غزة».

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