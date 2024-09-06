الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين في الضفة والضغوط الديبلوماسية تتواصل لإقرار هدنة غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
انسحبت القوات الإسرائيلية من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة أمس الجمعة، وفق ما أفاد شهود، بعد عملية عسكرية استمرت عشرة أيام، فيما تتواصل الضغوط الديبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة.
وحضت واشنطن الطرفين على القيام بالتنازلات الضرورية للسماح بالتوصل إلى اتفاق.
ورأت وزيرة
الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تل أبيب أن ثمن التوصل إلى اتفاق مع «حماس» مرتفع، «لكن حياة الرهائن تستحق ذلك»، مشددة على أنه «من الواضح أن وقف إطلاق النار يجب (..) أن يحصل الآن».
وقالت إن الخيار العسكري البحت ليس الحل للحرب.
وأعلن مسؤول في مستشفى
فلسطيني في نابلس شمال الضفة الغربية أن ناشطة أميركية مؤيدة للفلسطينيين تبلغ 26 عاما قتلت بـ «رصاص في الرأس» في شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث.
وأكدت واشنطن أنها تسعى «بشكل عاجل» للحصول على معلومات حول مقتل أميركية بطريقة «مأسوية» في الضفة الغربية.
ودانت تركيا «مقتل» أميركية ـ تركية في الضفة الغربية «على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي».
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الشابة توفيت «متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرأس».
وفي رده على سؤال لوكالة «فرانس برس»، قال الجيش الإسرائيلي إنه «على علم بالأخبار» المتداولة لكن لا يمكنه التعليق أو الرد على الفور.
وعادت الحركة إلى جنين وسط الانقاض الجمعة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة الفلسطينية الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».
وقال سكان إن الجنود الإسرائيليين انسحبوا خلال الليل من المدينة ومخيمها وهو معقل لفصائل فلسطينية مسلحة تقاتل ضد إسرائيل، بعد 10 أيام من شن عملية عسكرية فيها.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل 36 فلسطينيا تتراوح أعمارهم بين 13 و82 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية منذ 28 أغسطس. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده قتل خلال المواجهات في جنين يوم 31 أغسطس.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبيربوك الجمعة إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يريد «تسليح يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مثل غزة».
وصباح أمس الجمعة، خيم الهدوء على مخيم جنين قبل أن يبدأ السكان الذين هربوا من القتال في الأيام الأخيرة العودة.
وفي المكان، جرفت آليات عسكرية اسفلت الشوارع واجتاحت واجهات مبان.
وجلس بعض السكان بصمت على كراس بلاستيكية أمام منازلهم المتضررة، فيما تعمل جرافات صغيرة على إزالة الأنقاض ويلعب أطفال في الشوارع.
في الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة، حيث أبلغ الدفاع المدني عن وقوع إصابات في قصف اسرائيلي لمنزل في البريج، في وسط القطاع.
وحض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس كلا من إسرائيل وحركة «حماس» على التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، وذلك بعد أن قال مسؤولون أميركيون إن الاتفاق بات منجزا بنسبة 90%.
في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لحماس ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية الذي يتخذ من الدوحة مقرا، في كلمة بثتها الحركة، إن «على الإدارة الأميركية ورئيسها (جو) بايدن، إن أرادوا الوصول فعلا إلى وقف لإطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل للأسرى، التخلي عن انحيازهم الأعمى للاحتلال الصهيوني، وممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته، وإلزامهم بما تم التوافق عليه سابقا».
من جهته، قال نتنياهو في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية «لا يوجد اتفاق قريب. للأسف، لسنا قريبين، لكننا سنبذل كل شيء لدفعهم إلى القبول باتفاق يسمح في الوقت ذاته بمنع إيران من إعادة تسليح غزة».
MENAFN06092024000130011022ID1108645740