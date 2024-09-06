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نصائح لما بعد عملية قص المعدة

9/6/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Al Watan) النشاط الجسدي:
الحصول على القسط الكافي من النوم والراحة.
ممارسة رياضة المشي مع زيادة عدد الخطوات بشكل تدريجي.
تجنب رفع الأجسام الثقيلة، مثل أكياس التسوق أو الحقائب أو الأطفال.
تجنب القيام بالأنشطة البدنية والتمارين الرياضية الشاقة.
وضع مخدة على مكان جرح العملية عند السعال أو التنفس بعمق.
الحرص على القيام بتمارين التنفس كما وصف الطبيب للوقاية من الإصابة بالتهاب الرئة.
إمكانية الاستحمام مع الحرص على عدم الجلوس في حوض الاستحمام لمدة لا تقل عن أسبوعين من عملية قص المعدة.
الغذاء:
تناول 4 إلى 6 وجبات في اليوم.
الحرص على مضغ الطعام بشكل بطيء وجيد.﻿
الانتهاء من تناول الطعام عند الشعور بالشبع.﻿
تجنب تناول الأطعمة الجافة والصلبة التي تسبب صعوبة في البلع.﻿
تجنب استهلاك الأطعمة والمشروبات الغنية بالسعرات الحرارية والسكر.
اختيار الأطعمة المتوازنة ذات المحتوى العالي من البروتينات.﻿
تجنب تناول الطعام عند الشعور بالممل أو التوتر.﻿
الحرص على تناول المكملات الغذائية المختلفة.
الحرص على شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميًا.
تجنب تناول الأطعمة ذات الموشر الجلايسيمي المرتفع، مثل: البطاطا، والأرز، والخبز.﻿
الابتعاد عن مضغ العلكة أو تناول الأطعمة التي تسبب الغازات، مثل الفاصوليا.﻿
تجنب شرب السوائل خلال 15 إلى 30 دقيقة من تناول الطعام للتقليل من خطر الاستفراغ.﻿

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