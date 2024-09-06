نصائح لما بعد عملية قص المعدة

(MENAFN
- Al Watan)
النشاط الجسدي:
الحصول على القسط الكافي من النوم والراحة.
ممارسة رياضة
المشي مع زيادة عدد الخطوات بشكل تدريجي.
تجنب رفع الأجسام الثقيلة، مثل أكياس التسوق أو الحقائب أو الأطفال.
تجنب القيام بالأنشطة البدنية والتمارين الرياضية الشاقة.
وضع مخدة على مكان جرح العملية عند السعال أو التنفس بعمق.
الحرص على القيام بتمارين التنفس كما وصف الطبيب للوقاية من الإصابة بالتهاب الرئة.
إمكانية الاستحمام مع الحرص على عدم الجلوس في حوض الاستحمام لمدة لا تقل عن أسبوعين من عملية قص المعدة.
الغذاء:
تناول 4 إلى 6 وجبات في اليوم.
الحرص على مضغ الطعام بشكل بطيء وجيد.
الانتهاء من تناول الطعام عند الشعور بالشبع.
تجنب تناول الأطعمة الجافة والصلبة التي تسبب صعوبة في البلع.
تجنب استهلاك الأطعمة والمشروبات الغنية بالسعرات الحرارية والسكر.
اختيار الأطعمة المتوازنة ذات المحتوى العالي من البروتينات.
تجنب تناول الطعام عند الشعور بالممل أو التوتر.
الحرص على تناول المكملات الغذائية المختلفة.
الحرص على شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميًا.
تجنب تناول الأطعمة ذات الموشر الجلايسيمي المرتفع، مثل: البطاطا، والأرز، والخبز.
الابتعاد عن مضغ العلكة أو تناول الأطعمة التي تسبب الغازات، مثل الفاصوليا.
تجنب شرب السوائل خلال 15 إلى 30 دقيقة من تناول الطعام للتقليل من خطر الاستفراغ.
MENAFN06092024000089011017ID1108645666