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من فضلك وشكرا لك أساليب للتحدث مع الذكاء الاصطناعي

9/6/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Al Watan) هل تقول ((من فضلك)) عندما تطلب من ChatGPT كتابة خطاب لك؟
ماذا عن قول ((شكرًا لك)) بمجرد كتابته؟
إذا كنت تعتقد أنه من الغريب التعامل مع الذكاء الاصطناعي بأدب، فإن استطلاعًا جديدًا يحمل مفاجأة لك.
اتضح أن 48 % من الناس يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يستحق التحدث إليه بأدب، وأن الجيل Z هو الأكثر لطفًا مع الروبوتات!
والجيل Z هي المجموعة الديموجرافية التي تستخدم للمواليد من منتصف التسعينيات إلى أواخرها كبداية سنوات ميلاد لهذا الجيل وأوائل عام 2010 كسنوات ميلاد نهائية.
ويميز هذا الجيل باستخدامه الواسع للإنترنت من سن مبكرة، وقدرته على التكيف مع التكنولوجيا، والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أطلق عليه لقب ((المواطنين الرقميين)).
ويكشف استطلاع أخير أجرته شركة Talker Research أن ما يقرب من نصف من شملهم الاستطلاع يؤمنون بتوسيع آداب التعامل مع مساعديهم الرقميين، حيث تقود الأجيال الأصغر سنًا هذا التوجه.
ويقول أكثر من نصف الجيل Z أي نحو 56 %، إن اللباقة هي أسلوبهم الافتراضي عند التعامل مع الذكاء الاصطناعي.
طريقتي فقط
يقول 2 من كل 3 أشخاص (68 %) ((إنها طريقتي فقط)) عندما يتعلق الأمر باستخدام الأخلاق مع الذكاء الاصطناعي والخدمات المماثلة. وذهب 29 % من المستخدمين المهذبين إلى أبعد من ذلك، حيث صرحوا بأن ((الجميع يستحقون أن يتم التعامل معهم بأخلاق سواء كانوا بشرًا أم لا)). ومع ذلك، كشف الاستطلاع أيضًا عن وجود فجوة بين الأجيال في آداب التعامل مع الذكاء الاصطناعي. ففي حين يقول أكثر من نصف أفراد الجيل Z و52 % من جيل الألفية (مجموعة الأشخاص الذين ولدوا من مطلع الثمانينيات حتى منتصف التسعينيات) إنهم مهذبون في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، انخفض هذا الرقم إلى 44 % بين أفراد الجيل X (المولودون بين أوائل الستينيات إلى أوائل الثمانينيات) و39 % فقط بين أفراد جيل طفرة المواليد (المولودون بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بين عامي 1946 و1964).
سلوكنا الماضي
من المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أن 39 % ممن شملهم يعتقدون أن سلوكنا في الماضي تجاه الذكاء الاصطناعي وأليكسا وسيري وغيرها من الكيانات الروبوتية قد يؤخذ في الاعتبار في المستقبل. ويشير هذا التصور إلى وعي متزايد بالعواقب المحتملة طويلة الأجل لتفاعلاتنا مع الذكاء الاصطناعي. ولكن ليس الجميع مقتنعين بالحاجة إلى آداب الروبوتات. فقد وصف ربع المشاركين نهجهم في التعامل مع برامج المحادثة الآلية واللقاءات الآلية بأنه أكثر عملية، حيث يطلبون الإجابات ويتوقعونها دون إضافة كلمة ((من فضلك)) أو ((شكرًا)).
وعلاوة على ذلك، وافق 27 % على العبارة التالية ((لا بأس من أن تكون وقحًا أو تصرخ في أشياء مثل أليكسا/ الذكاء الاصطناعي، فهي لا تملك مشاعر)).
فجوة بين الجنسين
كشف الاستطلاع أيضًا عن وجود فجوة بين الجنسين في المواقف تجاه أدب الذكاء الاصطناعي.
ففي حين يتفق الرجال والنساء على نحو مماثل على أن الذكاء الاصطناعي يستحق الأخلاق (49 % و47 % على التوالي)، فإن الرجال أكثر عرضة بشكل كبير للشعور بأنه من المقبول أن يكونوا وقحين أو يسبوا الذكاء الاصطناعي (34% من الرجال مقابل 20% من النساء).
يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاتجاه سيؤثر على تطوير الذكاء الاصطناعي أو علاقاتنا بالتكنولوجيا، ولكن هناك شيئاً واحداً واضحاً: بالنسبة لعديد من الناس، تمتد الأخلاق الحميدة إلى ما هو أبعد من التفاعلات البشرية إلى المجال الرقمي.

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