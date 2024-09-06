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تعديل نسب البناء يحفز العقاريين لتخفيض الأسعار

9/6/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Al Watan) لا تزال أسعار العقارات وبالذات القطاع السكني تشهد ارتفاعا وانخفاضا مستمرا مع صدور كل قرار وتعديل جديد في أنظمة البناء، وفي أسعار الفائدة، وفي قيمة الدعم المقدم من الإسكان، ومع كل تغيير تتوجه الأنظار من فئة تنتظر الانخفاض، وفئة أخرى تنتظر الارتفاع، حيث توقع مهندسون معماريون ومختصون لـ((الوطن))، أن يسهم قرار زيادة نسب البناء المسموحة من 60% إلى 75% من مساحة الأرض، وزيادة نسبة بناء الملحق من 50% إلى 70%، في استفادة المطورين العقاريين بشكل كبير من هذه التعديلات، إذ إن زيادة نسب البناء تعني إمكانية تطوير وحدات سكنية على مساحات أصغر من الأراضي، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف الأرض لكل وحدة سكنية، وهذه الفائدة يمكن أن تنعكس على انخفاض أسعار الوحدات السكنية، خاصة إذا كان الهدف هو استهداف شريحة أوسع من المشترين، إضافة لانخفاض أسعار الوحدات المنفذة قبل تطبيق هذا التعديل والتي لم يشملها التعديل بسبب غياب المميزات التي منحها التعديل للمساحة الإجمالية للبناء.
ويأتي هذا التعديل مع انخفاض أسعار الفلل والبيوت السكنية مع زيادة أسعار الأراضي والشقق السكنية ما يعطي للمطورين العقاريين مساحات أكبر للبناء وبالتالي التأثير على أسعار المباني الحديثة بالارتفاع والمباني القديمة بالانخفاض.
ــــــــــــــــ انخفاض الأسعار
وسجل المؤشر العقاري للربع الثاني من العام الحالي نموا محدودا في الرقم القياسي العام مدفوعا بالقطاع السكني المتأثر بارتفاع أسعار الشقق بسبب زيادة الإقبال عليها، وارتفاع أسعار الأراضي السكنية والتي تشهد في بعض مناطق المملكة أسعارا قياسية، إلا أن مؤشر أسعار الفلل السكنية والبيوت والعمارات سجل انخفاضا سنويا متفاوتا بين 0.14% و1.35% وهو مؤشر على انخفاض الإقبال على شراء هذه المنتجات السكنية، ويعطي مؤشرًا لزيادة انخفاضها مع تطبيق القرار الجديد الذي يزيد من مساحات البناء المسموحة، مما سيقلل من مميزات كثير من المباني القديمة المنفذة قبل تطبيق هذا القرار.
ــــــــــــــــ ارتفاع تكاليف البناء
قال المهندس عمار ناصر البطاط ((عضو لجنة المكاتب الهندسية والاستشارات في غرفة الأحساء)): إن هذه الزيادة قد تؤدي أيضًا، إلى زيادة النشاط في حركة البناء، هذا النشاط المتزايد، يمكن أن يرفع الطلب على مواد البناء والخدمات المرتبطة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع في تكاليف البناء على المدى القصير، إذا استمرت هذه الحركة بشكل متسارع، قد نشهد ارتفاعًا في أسعار العقارات على المدى الطويل بسبب زيادة الطلب. ومن جهة أخرى، قد يؤدي التوسع في نسب البناء إلى زيادة الطلب على مواد البناء والمقاولين، هذا قد يسبب ارتفاعًا مؤقتًا في الأسعار نتيجة الضغط على الموارد المتاحة، لكن مع الوقت، وإذا تم توفير الكميات اللازمة وزادت التنافسية بين الموردين والمقاولين، فمن المحتمل أن تستقر الأسعار أو حتى تنخفض.
ــــــــــــــــ تقليل تكلفة الأرض
أبان البطاط، يمكننا أن نتوقع تأثيرات مزدوجة، فمن ناحية، يمكن أن تسهم الزيادة في نسب البناء في خفض أسعار الوحدات السكنية نتيجة لتقليل تكلفة الأرض، ومن ناحية أخرى، قد تؤدي حركة البناء المتزايدة إلى ارتفاع تكاليف البناء بسبب زيادة الطلب على الموارد والخدمات.
ــــــــــــــــ مساحة للابتكار
أشار المهندس المقداد الشايب ((عضو لجنة المكاتب الهندسية والاستشارات في غرفة الأحساء))، إلى النظام الجديد، الذي يرفع نسبة البناء، قد تكون له تأثيرات كبيرة على السوق العقاري في المملكة، وتصاميم الفلل والمشاريع التجارية، حيث أعطت حرية للمصممين ومساحة للابتكار والتفرد في التصاميم، وفي الواقع، من المحتمل أن نشهد تراجعًا طفيفًا في الأسعار، لكن التوقعات تشير إلى أن هذا الانخفاض قد لا يكون كبيرًا، والسبب في ذلك، أن زيادة نسبة البناء تعني توفير المزيد من الوحدات السكنية، وهو ما قد يؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق، لكن التغيرات في الأسعار، تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الموقع، والطلب الفعلي على العقارات، وظروف السوق العامة، وبعض التوقعات حسب تجربتنا المباشرة بالسوق بعد إطلاق القرار، تشير إلى أن الانخفاض قد يتراوح بين 5% إلى 10% في بعض المناطق، خاصة تلك التي تشهد زيادة كبيرة في العرض، بينما المتوقع أن يزيد المعروض السكني بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، والتنويه بأن هذا الرقم قد يختلف بشكل كبير من منطقة لأخرى، حيث إن بعض المناطق قد تستمر فيها الأسعار في الارتفاع، بسبب الطلب المرتفع والمشاريع الجديدة.
ــــــــــــــــ زيادة في مشروعات البناء
بين الشايب، أما بالنسبة لأسعار البناء ومواد البناء، فالوضع قد يكون مختلفًا، مع زيادة الطلب على مواد البناء نتيجة للزيادة في مشروعات البناء، ومن المتوقع أن تشهد أسعار المواد مثل الحديد والأسمنت ارتفاعًا، كذلك، قد تؤثر التغيرات العالمية في أسعار المواد الخام على السوق المحلية، ورغم أن النظام الجديد، قد يسهم في زيادة العرض، إلا أن التكاليف المرتبطة بالبناء، قد تتسبب في عدم انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ. لذا، من الممكن أن نشهد استقرارًا في الأسعار في بعض المناطق، بينما في مناطق أخرى قد ترتفع الأسعار نتيجة للطلب المتزايد.
ــــــــــــــــ توازن السوق
أوضح، أن نظام البناء الجديد يحمل في طياته فرصًا وتحديات في آن واحد، وعلى المستثمرين والمطورين، أن يكونوا على دراية بهذه المتغيرات، وأن يضعوا إستراتيجياتهم بناءً على تحليل دقيق للسوق، وفي النهاية، يبقى هدف الجميع هو تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن في سوق الإسكان.
Asf:
نسب التغيير بأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2024 مقارنة بالعام 2023:
المرتفع:
الرقم القياسي العام= 1.73%
سكني= 2.76%
شقة= 2.89%
قطعة أرض= 2.79%
زراعي= 1.51%
أرض زراعية=%
المنخفض:
عمارة= -0.14%
فيلا= -0.50%
بيت= -1.35%
تجاري= -0.38%
قطعة أرض تجارية= -0.38%
معرض / محل= -0.64%
دون تغيير:
عمارة= 0.00
مركز تجاري= 0.00

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