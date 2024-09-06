هيئة الطرق توضح الفرق بين أدوارها ودور النقل كوزارة وهيئة

(MENAFN
- Al Watan)
أوضحت الهيئة العامة للطرق الفروقات بين دورها ودور الهيئة العامة للنقل، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، حيث أكدت هيئة الطرق أن دورها يكمن في تنظيم قطاع الطرق والاشراف عليه، سواءً داخل أو خارج النطاق العمراني، وذلك من خلال وضع السياسات والمعايير، كما أكدت الهيئة العامة للطرق أنهاتعمل بشكل مؤقت على تشغيل الطرق خارج النطاق العمراني لحين استكمال الذراع التشغيلي لها.
فيما يمثل دور وزارة النقل والخدمات اللوجستية في الاشراف على كافة جهات منظومة النقل وتعزيز تكامل كافة أنماط النقل.
ويتمثل دور الهيئة العامة للنقل في كل ما يتعلق بوسائل النقل البرية، ابتداءً من المركبات التي تنقل بأجر بمختلف أنواعها، ويشمل ذلك وسائل النقل الحديثة كتطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، وصولاً إلى الشاحنات على الطرق، إضافة إلى وسائل النقل السككي كالنقل بالقطارات، سواء كان ذلك لنقل أفراد أو حتى شحن بضائع، كما تُعنى الهيئة بتنظيم وسائل النقل البحري بمختلف أنشطته.
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