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هيئة الطرق توضح الفرق بين أدوارها ودور النقل كوزارة وهيئة

9/6/2024 3:05:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت الهيئة العامة للطرق الفروقات بين دورها ودور الهيئة العامة للنقل، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، حيث أكدت هيئة الطرق أن دورها يكمن في تنظيم قطاع الطرق والاشراف عليه، سواءً داخل أو خارج النطاق العمراني، وذلك من خلال وضع السياسات والمعايير، كما أكدت الهيئة العامة للطرق أنهاتعمل بشكل مؤقت على تشغيل الطرق خارج النطاق العمراني لحين استكمال الذراع التشغيلي لها.

فيما يمثل دور وزارة النقل والخدمات اللوجستية في الاشراف على كافة جهات منظومة النقل وتعزيز تكامل كافة أنماط النقل.

ويتمثل دور الهيئة العامة للنقل في كل ما يتعلق بوسائل النقل البرية، ابتداءً من المركبات التي تنقل بأجر بمختلف أنواعها، ويشمل ذلك وسائل النقل الحديثة كتطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، وصولاً إلى الشاحنات على الطرق، إضافة إلى وسائل النقل السككي كالنقل بالقطارات، سواء كان ذلك لنقل أفراد أو حتى شحن بضائع، كما تُعنى الهيئة بتنظيم وسائل النقل البحري بمختلف أنشطته.

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