وزير المالية: ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية في إطار إستراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، ونتطلع للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تطوير عملية إصدار الصكوك المصرية.

وأضاف الوزير، في لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أننا ندعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ومشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي، لافتا إلى أن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي 2025/2024“جيدة”، وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي.

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وأشار إلى العمل على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في إطار منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي، وسوف تتضمن الحزمة الجديدة من الإصلاحات الضريبية المتوقع إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة، حلولا عملية مبسطة لتحديات كثيرة تواجه المجتمع الضريبي، بما في ذلك تسهيل المعاملات الضريبية والإجراءات التنفيذية لضرائب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومقدمي الخدمات و((الفري لانسرز))، استهدافا للتيسير على مجتمع الأعمال بكل مكوناته.

ومن جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إننا حريصون على التعاون مع وزارة المالية ودعم السياسات المحفزة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، ومهتمون أيضا بدعم أي أنشطة تصديرية في مجال الأمن الغذائي والطاقة، خاصة في ظل تبني إنشاء أكاديمية لتدريب المصدرين على التصدير والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن المؤسسات المالية الدولية تثق في“الجدارة الائتمانية” للدولة المصرية، مشيرا إلى أننا نشهد جهودا ملموسة للدولة المصرية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وأوضح أن إجمالي ما تم اعتماده من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر تجاوز 16.5 مليار دولار منذ تأسيسها في عام 2008، والتي خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وغيرها من البرامج والمشروعات.

ولفت إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعمل حاليا على زيادة التعاون مع شركائها في عدة برامج مثل برنامج ((جسور التجارة العربية الأفريقية))، والمرحلة الثانية من برنامج ((مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية)).

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