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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع سنتًا واحدًا ليبلغ 74.65 دولار - جريدة البورصة

9/6/2024 3:05:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي سنتا واحدا ليبلغ 74.65دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 74.64دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا لتبلغ عند التسوية 72.69 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار خمسة سنتات ليبلغ 69.15 دولار.

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وقررت أمس دولة الكويت وسبع دول أخرى من تحالف (أوبك +) تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط الخام الذي أعلنت عنه في شهري أبريل ونوفمبر العام الماضي وذلك لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر المقبل.

وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان أن ذلك جاء عقب اجتماع افتراضي عقدته دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق والجزائر إلى جانب روسيا الاتحادية وكازاخستان. ونقل البيان عن الدول المشاركة في الاجتماع تأكيدها عزمها الجماعي الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج التطوعية.

وفي سياق آخر قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت بينما ارتفعت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في الـ30 من أغسطس الماضي.

وأضافت أن مخزونات الخام هبطت بواقع 6.9 مليون برميل لتصل إلى 418.3 مليون برميل في الأسبوع مبينة أن مخزونات الخام بمركز التسليم في (كاشينج) بولاية (أوكلاهوما) تراجعت بواقع 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ30 من أغسطس الماضي.

المصدر:

MENAFN06092024000202011048ID1108645659

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