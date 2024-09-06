سعر برميل النفط الكويتي يرتفع سنتًا واحدًا ليبلغ 74.65 دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي سنتا واحدا ليبلغ 74.65دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 74.64دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا لتبلغ عند التسوية 72.69 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار خمسة سنتات ليبلغ 69.15 دولار.
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وقررت أمس دولة الكويت وسبع دول أخرى من تحالف (أوبك +) تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط الخام الذي أعلنت عنه في شهري أبريل ونوفمبر العام الماضي وذلك لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر المقبل.
وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان أن ذلك جاء عقب اجتماع افتراضي عقدته دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق والجزائر إلى جانب روسيا الاتحادية وكازاخستان. ونقل البيان عن الدول المشاركة في الاجتماع تأكيدها عزمها الجماعي الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج التطوعية.
وفي سياق آخر قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت بينما ارتفعت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في الـ30 من أغسطس الماضي.
وأضافت أن مخزونات الخام هبطت بواقع 6.9 مليون برميل لتصل إلى 418.3 مليون برميل في الأسبوع مبينة أن مخزونات الخام بمركز التسليم في (كاشينج) بولاية (أوكلاهوما) تراجعت بواقع 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ30 من أغسطس الماضي.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108645659
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