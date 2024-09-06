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تويوتا تُخفض مستهدف إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 30% في 2026 - جريدة البورصة

9/6/2024 3:05:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “أوتو موبيلتى” ترفع أسعار سيارات“جيلى” بنحو 50 ألف جنيه ((سيتي يوروب للسيارات)) تضيف فرعا جديدا باستثمارات 35 مليون جنيه شعبة وسائل النقل: توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم إيرادات الدولة

خفّضت صانعة السيارات اليابانية“تويوتا” مستهدفها لإنتاج السيارات الكهربائية في جميع منشآتها حول العالم في عام 2026 بدرجة كبيرة، مشيرة إلى تباطؤ الطلب العالمي على هذا النوع من المركبات.

وأفادت صحيفة“نيكي آسيا” في تقرير، بأن“تويوتا” باتت تستهدف إنتاج مليون سيارة كهربائية حول العالم في عام 2026، أي أقل بنسبة 30% مقارنة بمستهدفها السابق للعام ذاته عند 1.5 مليون مركبة.

وتشمل خطة الإنتاج الجديدة للشركة، إنتاج قرابة 400 ألف سيارة كهربائية في 2025 قبل زيادة الإنتاج بأكثر من الضعف في العام التالي.

وقالت الصحيفة إن الشركة خفضت مستهدف الإنتاج بسبب تباطؤ السوق العالمية للمركبات الكهربائية، إن“تويوتا” أبلغت مورديها بالقرار.

بلغت مبيعات“تويوتا” من السيارات الكهربائية في عام 2023، بما في ذلك المركبات الهجينة؛ قرابة 100 ألف وحدة، وباعت نحو 80 ألفاً خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.

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