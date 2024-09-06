تويوتا تُخفض مستهدف إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 30% في 2026 - جريدة البورصة

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خفّضت صانعة السيارات اليابانية“تويوتا” مستهدفها لإنتاج السيارات الكهربائية في جميع منشآتها حول العالم في عام 2026 بدرجة كبيرة، مشيرة إلى تباطؤ الطلب العالمي على هذا النوع من المركبات.
وأفادت صحيفة“نيكي آسيا” في تقرير، بأن“تويوتا” باتت تستهدف إنتاج مليون سيارة كهربائية حول العالم في عام 2026، أي أقل بنسبة 30% مقارنة بمستهدفها السابق للعام ذاته عند 1.5 مليون مركبة.
وتشمل خطة الإنتاج الجديدة للشركة، إنتاج قرابة 400 ألف سيارة كهربائية في 2025 قبل زيادة الإنتاج بأكثر من الضعف في العام التالي.
وقالت الصحيفة إن الشركة خفضت مستهدف الإنتاج بسبب تباطؤ السوق العالمية للمركبات الكهربائية، إن“تويوتا” أبلغت مورديها بالقرار.
بلغت مبيعات“تويوتا” من السيارات الكهربائية في عام 2023، بما في ذلك المركبات الهجينة؛ قرابة 100 ألف وحدة، وباعت نحو 80 ألفاً خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.
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