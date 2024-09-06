Friday, 06 September 2024 11:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميرسك: تبعات الاضطراب الأمني في البحر الأحمر تتفاقم مع تجنب المرور في قناة السويس - جريدة البورصة

9/6/2024 3:05:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بنك أوف أمريكا يخفّض توقعاته لأسعار النفط عند 75 دولارًا للبرميل في 2025 ميناء دمياط يتداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة ارتفاع حركة المناولة بالموانئ السعودية بنسبة 26.57% خلال أغسطس 2024

قالت شركة“إيه بي مولر ميرسك” الدنماركية إن التبعات السلبية للهجمات على السفن في البحر الأحمر تتفاقم في ظل تحويل مسارات الشحن بعيداً عن قناة السويس.

وأوضحت“ميرسك” في بيان أمس الخميس، أن بيانات حديثة أظهرت هبوط عدد السفن المارة بالقناة المصرية بنسبة 66% منذ بدأت الناقلات تحويل مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأضافت أن هذه الاضطرابات دفعت قطاع الشحن البحري لإعادة هيكلة الخدمات التي يٌقدمها، وتعديل أحجام البضائع المنقولة، ما أدى إلى إجهاد البنى التحتية، وازدحام الموانئ، وتأخيرات في التسليم، وعجز في المعدات.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد متى تنتهي هذه الاضطرابات وتعود الأمور لطبيعتها، وأن الطلب على شحن الحاويات يظل محتفظاً بزخمه.

المصدر:

MENAFN06092024000202011048ID1108645657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث