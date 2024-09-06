ميرسك: تبعات الاضطراب الأمني في البحر الأحمر تتفاقم مع تجنب المرور في قناة السويس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبنك أوف أمريكا يخفّض توقعاته لأسعار النفط عند 75 دولارًا للبرميل في 2025 ميناء دمياط يتداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة ارتفاع حركة المناولة بالموانئ السعودية بنسبة 26.57% خلال أغسطس 2024

قالت شركة“إيه بي مولر ميرسك” الدنماركية إن التبعات السلبية للهجمات على السفن في البحر الأحمر تتفاقم في ظل تحويل مسارات الشحن بعيداً عن قناة السويس.

وأوضحت“ميرسك” في بيان أمس الخميس، أن بيانات حديثة أظهرت هبوط عدد السفن المارة بالقناة المصرية بنسبة 66% منذ بدأت الناقلات تحويل مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأضافت أن هذه الاضطرابات دفعت قطاع الشحن البحري لإعادة هيكلة الخدمات التي يٌقدمها، وتعديل أحجام البضائع المنقولة، ما أدى إلى إجهاد البنى التحتية، وازدحام الموانئ، وتأخيرات في التسليم، وعجز في المعدات.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد متى تنتهي هذه الاضطرابات وتعود الأمور لطبيعتها، وأن الطلب على شحن الحاويات يظل محتفظاً بزخمه.

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