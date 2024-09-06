ميدفيديف: مؤسس تليجرام قد يجبر على تسليم مفاتيح التشفير لفرنسا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف بأن مؤسس منصة تليجرام بافيل دوروف، الذي تم توقيفه مؤخرا في باريس، قد يجبر تحت ظروف معينة على تسليم مفاتيح التشفير إلى الاستخبارات الفرنسية ضد إرادته.

وقال ميدفيديف في تصريح لوكالة تاس الروسية:“دعوته مرة إلى اجتماع في 2015 أو 2016، وقلت له: أنت تدرك أن كل ما تفعله قد يكون غير آمن للبلد. قد يستفيد الإرهابيون من كل هذا. لذا من المحتمل أنك ستضطر إلى تسليم هذه المفاتيح عاجلا أم آجلا. فقال: 'لن أسلمها لأحد أبدا!' هذا بالنص. أبدا، لأحد! أعتقد أنه يصدق ذلك فعلا”.

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ومع ذلك، أشار المسؤول الروسي إلى أنه تحت ضغط شديد قد يضطر دوروف إلى تسليم مفاتيح التشفير للاستخبارات الفرنسية.

وقال ميدفيديف:”إذا سارت حياته في اتجاه خاطئ، وهناك أسباب للاعتقاد بأن ذلك قد يحدث، فلن يكون لديه خيار”.

وأضاف أن السلطات الفرنسية ستضطر في النهاية إلى الإفراج عن دوروف لتجنب الإضرار بسمعتها بسبب رد الفعل السلبي العام على توقيفه. وأردف:“سيفرجون عنه في النهاية، ليس لدي أدنى شك.. فقط هم، بما فيهم ماكرون، لا يريدون أن ينجروا إلى الوحل مع كل ردود الأفعال السلبية”.

وتم توقيف دوروف -الذي يحمل الجنسيتين الروسية والفرنسية – في مطار لو بورجيه في 24 أغسطس الماضي.. وفي 28 أغسطس، انتهت فترة احتجازه الأولية. وتم تسليم رجل الأعمال إلى المحكمة، حيث وجهت إليه النيابة العامة تهما في ستة جرائم، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت تتيح المعاملات غير القانونية.

ووفقا لمكتب الادعاء الفرنسي فإنه عقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يورو.

وبناء على قرار قاضي التحقيق، خضع رجل الأعمال للإشراف القضائي مع التزام بدفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو. كما يتعين عليه التوجه مرتين في الأسبوع إلى الشرطة ويمنع من مغادرة فرنسا.

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