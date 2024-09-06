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بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولات آخر أيام الأسبوع على ارتفاع - جريدة البورصة

9/6/2024 3:05:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” نموا بنسبة 0,12% ليستقر عند 13.923,37 نقطة.

وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0.1% إلى 1.129.49 نقطة، فيما سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0.05% إلى 1.002.87 نقطة.

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من جانبه، ارتفع“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0.51% إلى 1.299.93 نقطة.

وكان مؤشر“مازي” قد أغلق تداولات أمس الخميس، بتسجيله ربحا بنسبة 0.42%.

المصدر:

MENAFN06092024000202011048ID1108645655

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