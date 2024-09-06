بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولات آخر أيام الأسبوع على ارتفاع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” نموا بنسبة 0,12% ليستقر عند 13.923,37 نقطة.
وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0.1% إلى 1.129.49 نقطة، فيما سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0.05% إلى 1.002.87 نقطة.
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من جانبه، ارتفع“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0.51% إلى 1.299.93 نقطة.
وكان مؤشر“مازي” قد أغلق تداولات أمس الخميس، بتسجيله ربحا بنسبة 0.42%.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108645655
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