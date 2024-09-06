تسارع النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو إلى 0.6% في الربع الثاني - جريدة البورصة

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تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي السنوي لمنطقة اليورو في القراءة النهائية للربع الثاني من عام 2024، رغم تباطئه بصورة طفيفة على الصعيد الفصلي.

وحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأوروبي الجمعة، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد ارتفاعه 0.5% في الربع الأول.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.2% على أساس فصلي، مقابل زيادته 0.3% في الربع الأول.

وكانت العوامل الأكثر مساهمة في الزيادة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني هي ارتفاع صافي الصادرات 0.5%، وزيادة الإنفاق الحكومي 0.1%.

في حين كان انخفاض الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت) بنسبة 0.5% خلال نفس الفترة العامل السلبي الأعلى تأثيراً على النمو الفصلي.

وعلى صعيد آخر، أوضحت البيانات زيادة التوظيف (الأشخاص الذين يشغلون وظائف) في المنطقة بنسبة 0.2% في الربع الثاني بعد ارتفاع بلغ 0.3% في الربع الأول.

لكن معدل الإنتاجية (بناء على بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف) تراجع بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، فضلاً عن انخفاض الإنتاجية بناء على عدد ساعات العمل 0.2% خلال نفس الفترة.

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