تسارع النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو إلى 0.6% في الربع الثاني - جريدة البورصة

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تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي السنوي لمنطقة اليورو في القراءة النهائية للربع الثاني من عام 2024، رغم تباطئه بصورة طفيفة على الصعيد الفصلي.
وحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأوروبي الجمعة، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد ارتفاعه 0.5% في الربع الأول.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.2% على أساس فصلي، مقابل زيادته 0.3% في الربع الأول.
وكانت العوامل الأكثر مساهمة في الزيادة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني هي ارتفاع صافي الصادرات 0.5%، وزيادة الإنفاق الحكومي 0.1%.
في حين كان انخفاض الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت) بنسبة 0.5% خلال نفس الفترة العامل السلبي الأعلى تأثيراً على النمو الفصلي.
وعلى صعيد آخر، أوضحت البيانات زيادة التوظيف (الأشخاص الذين يشغلون وظائف) في المنطقة بنسبة 0.2% في الربع الثاني بعد ارتفاع بلغ 0.3% في الربع الأول.
لكن معدل الإنتاجية (بناء على بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف) تراجع بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، فضلاً عن انخفاض الإنتاجية بناء على عدد ساعات العمل 0.2% خلال نفس الفترة.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108645654
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