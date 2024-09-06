الصين تعرب عن رغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) دعا رئيس مجلس الدولة الصيني“لي تشيانج” إلى تعزيز علاقات التعاون بين بلاده وأفريقيا، والعمل بشكل أوثق من أجل رفع التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أعلى.

وقال“تشيانج”، في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة الذي عقد اليوم في بكين، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا يعتبر الركيزة الأساسية للتعاون الثنائي، ويوفر دعما قويا للتقدم المشترك في عملية التحديث، وفقا لما أوردته وكالة أنباء“شينخوا” الصينية.

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وأشار إلى ضرورة أن يعزز الجانبان بشكل أكبر مواءمة السوق، وقال إن“الصين ستوسع نطاق الوصول إلى الأسواق من جانب واحد لصالح الدول الأقل نموا، كما ستوسع القناة الخضراء للصادرات الزراعية الأفريقية إلى الصين”.

وأعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن استعداد بلاده أيضا للعمل مع أفريقيا لتعزيز الانفتاح المتبادل وتسريع عملية التفاوض والتوقيع على اتفاقيات إطارية بشأن تطوير الشراكات الاقتصادية المشتركة.

ودعا إلى تعزيز التكامل الصناعي، معربا عن استعداد الصين لتعميق التعاون مع أفريقيا في السلاسل الصناعية لحماية الاستقرار والعمل السلس للسلاسل الصناعية والتوريدية العالمية بشكل مشترك، وكذلك التعاون في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي والطاقة الجديدة.

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