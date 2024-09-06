الصين تعرب عن رغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) دعا رئيس مجلس الدولة الصيني“لي تشيانج” إلى تعزيز علاقات التعاون بين بلاده وأفريقيا، والعمل بشكل أوثق من أجل رفع التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أعلى.
وقال“تشيانج”، في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة الذي عقد اليوم في بكين، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا يعتبر الركيزة الأساسية للتعاون الثنائي، ويوفر دعما قويا للتقدم المشترك في عملية التحديث، وفقا لما أوردته وكالة أنباء“شينخوا” الصينية.
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وأشار إلى ضرورة أن يعزز الجانبان بشكل أكبر مواءمة السوق، وقال إن“الصين ستوسع نطاق الوصول إلى الأسواق من جانب واحد لصالح الدول الأقل نموا، كما ستوسع القناة الخضراء للصادرات الزراعية الأفريقية إلى الصين”.
وأعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن استعداد بلاده أيضا للعمل مع أفريقيا لتعزيز الانفتاح المتبادل وتسريع عملية التفاوض والتوقيع على اتفاقيات إطارية بشأن تطوير الشراكات الاقتصادية المشتركة.
ودعا إلى تعزيز التكامل الصناعي، معربا عن استعداد الصين لتعميق التعاون مع أفريقيا في السلاسل الصناعية لحماية الاستقرار والعمل السلس للسلاسل الصناعية والتوريدية العالمية بشكل مشترك، وكذلك التعاون في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي والطاقة الجديدة.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108645653
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