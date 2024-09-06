ميناء دمياط يتداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرته 7 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم عليها 33 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم الجمعة- أنه جرى مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2381 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، وقطار آخر بعد تفريغ عدد 25 حاوية قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5808 شاحنات.

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وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ من القمح 101397 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 174147 طنًا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39458 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 63899 طنا.

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