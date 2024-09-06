ميناء دمياط يتداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرته 7 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول
عليها 33 سفينة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم الجمعة- أنه جرى مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2381 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، وقطار آخر بعد تفريغ عدد 25 حاوية قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5808 شاحنات.
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وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ من القمح 101397 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 174147 طنًا.
وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39458 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 63899 طنا.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108645652
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