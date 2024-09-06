Friday, 06 September 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميناء دمياط يتداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة - جريدة البورصة

9/6/2024 3:05:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرته 7 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 33 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم الجمعة- أنه جرى مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2381 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، وقطار آخر بعد تفريغ عدد 25 حاوية قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5808 شاحنات.

موضوعات متعلقة بنك أوف أمريكا يخفّض توقعاته لأسعار النفط عند 75 دولارًا للبرميل في 2025 ميرسك: تبعات الاضطراب الأمني في البحر الأحمر تتفاقم مع تجنب المرور في قناة السويس ارتفاع حركة المناولة بالموانئ السعودية بنسبة 26.57% خلال أغسطس 2024

وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ من القمح 101397 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 174147 طنًا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39458 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 63899 طنا.

المصدر:

MENAFN06092024000202011048ID1108645652

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث