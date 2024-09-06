أمريكا تعتزم إنفاق 7.3 مليار دولار على مشروعات للطاقة النظيفة في الريف - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمكاسب أسواق الأسهم الإماراتية تتجاوز 16 مليار دولار في أسبوع غلق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عامًا مسئول بالفيدرالي: حان الوقت الآن لخفض أسعار الفائدة

قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن” تعتزم إنفاق 7.3 مليار دولار على تمويل مشروعات الطاقة النظيفة في المناطق الريفية، وذلك بموجب قانون خفض التضخم لعام 2022.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أمس الخميس، أن المبلغ المخصص سوف يوجه لتمويل 16 مشروعاً تقودها تعاونيات الكهرباء في المناطق الريفية، وسوف تسهم هذه الجهود في خفض تكاليف الطاقة بالنسبة لسكان الريف الذين يتحملون أعباء أعلى مقابل الكهرباء.

وسوف يحصل أول مشروع ضمن خطة الدعم على قرابة 573 مليون دولار لتمويل جهود مبادرة“دايري لاند باور” في لاكروس بولاية ويسكونسن لإنشاء 4 منشآت للطاقة الشمسية، و4 أخرى لطاقة الرياح.

وذكر“توم فيلساك” وزير الزراعة الأمريكي أن واحداً من كل 5 مواطن في الريف سوف يستفيد من هذا الدعم، وأشار البيت الأبيض إلى أن المشروعات المخطط لإقامتها سوف تدعم أكثر من 4.5 ألف وظيفة دائمة، بجانب 16 ألفاً أخرى في مجال البناء.

هذا بالإضافة إلى منع أكثر من 43 مليون طن سنوياً من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

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