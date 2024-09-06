أمريكا تعتزم إنفاق 7.3 مليار دولار على مشروعات للطاقة النظيفة في الريف - جريدة البورصة

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قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن” تعتزم إنفاق 7.3 مليار دولار على تمويل مشروعات الطاقة النظيفة في المناطق الريفية، وذلك بموجب قانون خفض التضخم لعام 2022.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أمس الخميس، أن المبلغ المخصص سوف يوجه لتمويل 16 مشروعاً تقودها تعاونيات الكهرباء في المناطق الريفية، وسوف تسهم هذه الجهود في خفض تكاليف الطاقة بالنسبة لسكان الريف الذين يتحملون أعباء أعلى مقابل الكهرباء.
وسوف يحصل أول مشروع ضمن خطة الدعم على قرابة 573 مليون دولار لتمويل جهود مبادرة“دايري لاند باور” في لاكروس بولاية ويسكونسن لإنشاء 4 منشآت للطاقة الشمسية، و4 أخرى لطاقة الرياح.
وذكر“توم فيلساك” وزير الزراعة الأمريكي أن واحداً من كل 5 مواطن في الريف سوف يستفيد من هذا الدعم، وأشار البيت الأبيض إلى أن المشروعات المخطط لإقامتها سوف تدعم أكثر من 4.5 ألف وظيفة دائمة، بجانب 16 ألفاً أخرى في مجال البناء.
هذا بالإضافة إلى منع أكثر من 43 مليون طن سنوياً من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108645651
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