الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأقل من المتوقع في أغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بأقل من المتوقع خلال أغسطس، مع تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض بدرجة كبيرة، الأمر الذي يشير إلى تباطؤ سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، وربما بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً.
وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة العمل الجمعة، إضافة الاقتصاد الأمريكي 142 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بإضافته 89 ألفاً في قراءة يوليو المعدلة بالخفض بمقدار 25 ألف وظيفة.
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وكانت توقعات محللو“داو جونز” تشير إلى إضافة 161 ألف وظيفة خلال نفس الفترة، وأشارت البيانات لانخفاض معدل البطالة بصورة طفيفة إلى 4.2% من 4.3%.
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