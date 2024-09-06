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الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأقل من المتوقع في أغسطس - جريدة البورصة

9/6/2024 3:05:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بأقل من المتوقع خلال أغسطس، مع تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض بدرجة كبيرة، الأمر الذي يشير إلى تباطؤ سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، وربما بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً.

وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة العمل الجمعة، إضافة الاقتصاد الأمريكي 142 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بإضافته 89 ألفاً في قراءة يوليو المعدلة بالخفض بمقدار 25 ألف وظيفة.

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وكانت توقعات محللو“داو جونز” تشير إلى إضافة 161 ألف وظيفة خلال نفس الفترة، وأشارت البيانات لانخفاض معدل البطالة بصورة طفيفة إلى 4.2% من 4.3%.

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