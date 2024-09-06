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ارتفاع الأسهم الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف لكنها بصدد تسجيل خسائر أسبوعية - جريدة البورصة

9/6/2024 3:05:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة غلق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عامًا مسئول بالفيدرالي: حان الوقت الآن لخفض أسعار الفائدة سهم إنفيديا يتراجع ويتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، عقب بيانات الوظائف التي عززت من احتمالات خفض الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقبل هذا الشهر، لكنها ما زالت بصدد تسجيل خسائر أسبوعية.

وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.50% أو 210 نقاط إلى 40965 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.35% أو 18 نقطة إلى 5521 نقطة، وصعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.10% أو 13 نقطة إلى 17142 نقطة.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 142 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بتوقعات بلغت 161 ألف وظيفة، كما تراجع معدل البطالة بمقدار 0.1% إلى 4.2%.

وأظهرت بيانات أداة“فيد ووتش”، أن المستثمرين يرون احتمالًا بنسبة 100% لخفض الفائدة هذا الشهر، لكنهم منقسمون في ما يتعلق بحجم الخفض، حيث يرون احتمالًا بنسبة 55% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس، وبنسبة 45% (ارتفاعًا من 30% قبل أسبوع) لخفضها 50 نقطة أساس.

ومع ذلك، يتجه مؤشر“إس آند بي 500” لتسجيل خسائر أسبوعية هي الأسوأ منذ أبريل بمقدار 2.6%، فيما يتجه مؤشرا“داو جونز” و”ناسداك” لتسجيل خسائر قدرها 1.9% و3.3%.

المصدر:

MENAFN06092024000202011048ID1108645648

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