ارتفاع الأسهم الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف لكنها بصدد تسجيل خسائر أسبوعية - جريدة البورصة

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غلق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عامًا مسئول بالفيدرالي: حان الوقت الآن لخفض أسعار الفائدة سهم إنفيديا يتراجع ويتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، عقب بيانات الوظائف التي عززت من احتمالات خفض الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقبل هذا الشهر، لكنها ما زالت بصدد تسجيل خسائر أسبوعية.
وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.50% أو 210 نقاط إلى 40965 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.35% أو 18 نقطة إلى 5521 نقطة، وصعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.10% أو 13 نقطة إلى 17142 نقطة.
وأظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 142 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بتوقعات بلغت 161 ألف وظيفة، كما تراجع معدل البطالة بمقدار 0.1% إلى 4.2%.
وأظهرت بيانات أداة“فيد ووتش”، أن المستثمرين يرون احتمالًا بنسبة 100% لخفض الفائدة هذا الشهر، لكنهم منقسمون في ما يتعلق بحجم الخفض، حيث يرون احتمالًا بنسبة 55% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس، وبنسبة 45% (ارتفاعًا من 30% قبل أسبوع) لخفضها 50 نقطة أساس.
ومع ذلك، يتجه مؤشر“إس آند بي 500” لتسجيل خسائر أسبوعية هي الأسوأ منذ أبريل بمقدار 2.6%، فيما يتجه مؤشرا“داو جونز” و”ناسداك” لتسجيل خسائر قدرها 1.9% و3.3%.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108645648
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