بايدن بعد تقرير الوظائف: حققنا مكاسب تاريخية للعمال الأمريكيين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتغلق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عامًا مسئول بالفيدرالي: حان الوقت الآن لخفض أسعار الفائدة سهم إنفيديا يتراجع ويتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة

علّق الرئيس الأمريكي“جو بايدن” على تقرير وظائف شهر أغسطس قائلًا، إن التقرير أظهر انخفاض معدل البطالة إلى 4.2% وتم خلق 142 ألف وظيفة أخرى الشهر الماضي.

وبحسب البيان المنشور على موقع البيت الأبيض الجمعة، أضاف“بايدن”:“من المهم الحفاظ على المكاسب التاريخية التي حققناها للعمال الأمريكيين، بفضل عملنا لإنقاذ الاقتصاد، تم خلق ما يقرب من 16 مليون وظيفة جديدة، وارتفعت الأجور والدخول بشكل أسرع من الأسعار”.

واستطرد الرئيس الأمريكي:” نناضل أنا ونائبة الرئيس من أجل تنمية ظروف الطبقة المتوسطة، وسنواصل العمل لدعم العمال والشركات الأمريكية، وخفض تكاليف الإسكان والرعاية الصحية للأمريكيين”.

واختتم“بايدن”:” آخر شيء يجب أن نفعله هو العودة إلى الاقتصاد الذي يروج له الجمهوريون في الكونجرس، مثل خفض الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى، وزيادة الضرائب على أسر الطبقة المتوسطة بنحو 4000 دولار سنويًا، أو خفض الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية”.

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