بايدن بعد تقرير الوظائف: حققنا مكاسب تاريخية للعمال الأمريكيين - جريدة البورصة

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علّق الرئيس الأمريكي“جو بايدن” على تقرير وظائف شهر أغسطس قائلًا، إن التقرير أظهر انخفاض معدل البطالة إلى 4.2% وتم خلق 142 ألف وظيفة أخرى الشهر الماضي.
وبحسب البيان المنشور على موقع البيت الأبيض الجمعة، أضاف“بايدن”:“من المهم الحفاظ على المكاسب التاريخية التي حققناها للعمال الأمريكيين، بفضل عملنا لإنقاذ الاقتصاد، تم خلق ما يقرب من 16 مليون وظيفة جديدة، وارتفعت الأجور والدخول بشكل أسرع من الأسعار”.
واستطرد الرئيس الأمريكي:” نناضل أنا ونائبة الرئيس من أجل تنمية ظروف الطبقة المتوسطة، وسنواصل العمل لدعم العمال والشركات الأمريكية، وخفض تكاليف الإسكان والرعاية الصحية للأمريكيين”.
واختتم“بايدن”:” آخر شيء يجب أن نفعله هو العودة إلى الاقتصاد الذي يروج له الجمهوريون في الكونجرس، مثل خفض الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى، وزيادة الضرائب على أسر الطبقة المتوسطة بنحو 4000 دولار سنويًا، أو خفض الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية”.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108645647
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