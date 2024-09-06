شل: الإمدادات تعود لوحدة إسالة الغاز الطبيعى إدكو فى الربع الرابع من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وكالة بلومبرج إنه من المتوقع أن تبدأ إمدادات الغاز إلى أحد مصانع
تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر خلال الربع الرابع من العام الحالي، وفقًا لشركة شل، التي تعد من المساهمين في منشأة إدكو للإسالة.
وذكرت شل أن الحكومة المصرية تسعى لاستئناف إمدادات الغاز إلى منشأة إدكو، التي تعمل بسعتين إنتاجيتين تبلغان 7.2 مليون طن سنويًا.
موضوعات متعلقة
جيه بي مورجان يتوقع إبقاء أوبك+ على مستوى الإنتاج الحالي لعام آخر على الأقل مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعى عالمى بـ”اقتصادية قناة السويس” وزير
البترول يبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة آفاق تعزيز التعاون
كانت التوترات الإقليمية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس قد تسببت في توقف الإنتاج في أحد حقول الغاز المحلية التي تزود المنشأة بالغاز.
وأضافت الشركة أنها تعمل بشكل وثيق مع شركائها والحكومة لحل هذه المشكلة.
تجدر الإشارة إلى أن إدكو هي واحدة من منشأتين لتصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر، والأخرى هي منشأة دمياط المملوكة لشركة إيجاس وشركة إيني.
MENAFN06092024000202011048ID1108645646
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.