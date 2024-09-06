شل: الإمدادات تعود لوحدة إسالة الغاز الطبيعى إدكو فى الربع الرابع من 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة بلومبرج إنه من المتوقع أن تبدأ إمدادات الغاز إلى أحد تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر خلال الربع الرابع من العام الحالي، وفقًا لشركة شل، التي تعد من المساهمين في منشأة إدكو للإسالة.

وذكرت شل أن الحكومة المصرية تسعى لاستئناف إمدادات الغاز إلى منشأة إدكو، التي تعمل بسعتين إنتاجيتين تبلغان 7.2 مليون طن سنويًا.

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كانت التوترات الإقليمية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس قد تسببت في توقف الإنتاج في أحد حقول الغاز المحلية التي تزود المنشأة بالغاز.

وأضافت الشركة أنها تعمل بشكل وثيق مع شركائها والحكومة لحل هذه المشكلة.

تجدر الإشارة إلى أن إدكو هي واحدة من منشأتين لتصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر، والأخرى هي منشأة دمياط المملوكة لشركة إيجاس وشركة إيني.