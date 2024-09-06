انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق منهية سلسلة مكاسب امتدت 4 أسابيع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتغلق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عامًا مسئول بالفيدرالي: حان الوقت الآن لخفض أسعار الفائدة سهم إنفيديا يتراجع ويتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة

عمّقت المؤشرات الأوروبية من خسائرها في آخر تعاملات الأسبوع، مع تقييم تراجع إنتاج القطاع الصناعي في ألمانيا، وتباطؤ نمو منطقة اليورو خلال الربع الثاني على أساس فصلي.

وعند نهاية تداولات الجمعة، هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بأكثر من 1% عند 506.5 نقطة، ليسجل المؤشر الأوروبي خسائر أسبوعية بنسبة 3.5%، منهيًا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية.

فيما تراجع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.75% عند 8181 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بأكثر من 1% إلى 7352 نقطة، وخسر“داكس” الألماني 1.5% أو 274 نقطة ليغلق عند 18301 نقطة.

وبحسب مكتب الإحصاء الألماني، هبط إنتاج القطاع الصناعي في يوليو بنسبة 5.3% على أساس سنوي، بعد تراجعه 3.7% في يونيو، كما انخفض بنسبة 2.4% على أساس شهري بعد زيادة بلغت 1.7% في يونيو، ومقابل توقعات تراجعه 0.3% فقط خلال الشهر.

وأظهرت بيانات“يوروستات” نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد ارتفاعه 0.5% في الربع الأول، لكنه تباطأ على أساس فصلي، حيث ارتفع بنسبة 0.2%، مقابل زيادته 0.3% في الربع الأول.

المصدر: