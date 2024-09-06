انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق منهية سلسلة مكاسب امتدت 4 أسابيع - جريدة البورصة

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عمّقت المؤشرات الأوروبية من خسائرها في آخر تعاملات الأسبوع، مع تقييم تراجع إنتاج القطاع الصناعي في ألمانيا، وتباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني على أساس فصلي.
وعند نهاية تداولات الجمعة، هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بأكثر من 1% عند 506.5 نقطة، ليسجل المؤشر الأوروبي خسائر أسبوعية بنسبة 3.5%، منهيًا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية.
فيما تراجع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.75% عند 8181 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بأكثر من 1% إلى 7352 نقطة، وخسر“داكس” الألماني 1.5% أو 274 نقطة ليغلق عند 18301 نقطة.
وبحسب مكتب الإحصاء الألماني، هبط إنتاج القطاع الصناعي في يوليو بنسبة 5.3% على أساس سنوي، بعد تراجعه 3.7% في يونيو، كما انخفض بنسبة 2.4% على أساس شهري بعد زيادة بلغت 1.7% في يونيو، ومقابل توقعات تراجعه 0.3% فقط خلال الشهر.
وأظهرت بيانات“يوروستات” نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد ارتفاعه 0.5% في الربع الأول، لكنه تباطأ على أساس فصلي، حيث ارتفع بنسبة 0.2%، مقابل زيادته 0.3% في الربع الأول.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108645645
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