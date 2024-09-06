سهم إنفيديا يتراجع ويتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة - جريدة البورصة

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انخفض سهم“إنفيديا” خلال تعاملات الجمعة، متجهًا نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة، مع استمرار الضغوط البيعية في قطاع أشباه الموصلات الأمريكي، وعقب بيع الرئيس التنفيذي“جينسن هوانج” حصة من أسهمه.
وتراجع سهم الشركة بنسبة 4.10% إلى 102.81 دولار، بعدما لامس 101.95 دولار في وقت سابق، ويتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز 14%.
وباع“هوانج” ما يقرب من 5.3 مليون سهم، في شرائح مكونة من 120 ألف سهم لكل منها، في سلسلة من المعاملات بين 13 يونيو و5 سبتمبر، بقيمة إجمالية تبلغ 633.1 مليون دولار، وفقًا لإفصاحات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وأجريت المعاملات التي كشفت عنها الهيئة التنظيمية الجمعة، من خلال ما يسمى بخطة تداول“بي5- 110” التي تبناها“هوانج” في 14 مارس، وتنفذ مثل هذه الخطط تلقائيًا تداولات الأسهم عند استيفاء شروط معينة، مثل السعر والحجم.
هبط سهم“إنفيديا” بشكل حاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسط ضغوط حادة على أسهم مصنعي الرقائق، وبعد تقارير أفادت بأن وزارة العدل الأمريكية تعتزم التحقيق مع الشركة في مزاعم الاحتكار.
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