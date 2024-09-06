سهم إنفيديا يتراجع ويتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتغلق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عامًا مسئول بالفيدرالي: حان الوقت الآن لخفض أسعار الفائدة انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق منهية سلسلة مكاسب امتدت 4 أسابيع

انخفض سهم“إنفيديا” خلال تعاملات الجمعة، متجهًا نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة، مع استمرار الضغوط البيعية في قطاع أشباه الموصلات الأمريكي، وعقب بيع الرئيس التنفيذي“جينسن هوانج” حصة من أسهمه.

وتراجع سهم الشركة بنسبة 4.10% إلى 102.81 دولار، بعدما لامس 101.95 دولار في وقت سابق، ويتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز 14%.

وباع“هوانج” ما يقرب من 5.3 مليون سهم، في شرائح مكونة من 120 ألف سهم لكل منها، في سلسلة من المعاملات بين 13 يونيو و5 سبتمبر، بقيمة إجمالية تبلغ 633.1 مليون دولار، وفقًا لإفصاحات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وأجريت المعاملات التي كشفت عنها الهيئة التنظيمية الجمعة، من خلال ما يسمى بخطة تداول“بي5- 110” التي تبناها“هوانج” في 14 مارس، وتنفذ مثل هذه الخطط تلقائيًا تداولات الأسهم عند استيفاء شروط معينة، مثل السعر والحجم.

هبط سهم“إنفيديا” بشكل حاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسط ضغوط حادة على أسهم مصنعي الرقائق، وبعد تقارير أفادت بأن وزارة العدل الأمريكية تعتزم التحقيق مع الشركة في مزاعم الاحتكار.