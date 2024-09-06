غلق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عامًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلق منجم“جانجسونج” للفحم، وهو أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية، رسميا اليوم الجمعة، بعد 88 عامًا من افتتاحه، مع انخفاض إنتاج الفحم وتحول البلاد نحو مصادر طاقة أكثر صداقة للبيئة.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن عمليات إنتاج الفحم من منجم الفحم الصلب الواقع في تايبايك، على بعد حوالي 180 كيلومترا شرق سول، بدأت عام 1936 أثناء الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية وأنتج 94 مليون طن من الفحم، مشيرة إلى أنه تقرر إغلاق المنجم الذي تديره شركة كوريا للفحم للتعدين الحكومية، العام الماضي.
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وفي عام 2012، أنتج المنجم 566 ألف طن من الفحم، لكن إنتاجه السنوي انخفض إلى 67 ألف طن في العام الماضي.
ومع إغلاق منجم“جانجسونج”، سيكون منجم“دوجيه” الواقع في سامتشوك، على بعد حوالي 195 كيلومترًا شرق سول، هو المنجم الوحيد الذي يستمر فيه العمل تحت مظلة شركة كوريا للفحم، ولكن من المقرر أيضًا إغلاقه العام المقبل.
وقال وزير الصناعة الكوري الجنوبي“آن دوك – جيون” في بيان،“تخطط الحكومة لتقديم الدعم حتى تستمر المناطق التي بها مناجم فحم مغلقة، بما في ذلك تايبايك، في لعب دور رئيسي حتى في عصر الطاقة الخالية من الكربون”.
وفي الوقت نفسه، تسعى مدينة تايبايك إلى إنشاء مرافق لإنتاج الميثانول في الموقع بحلول عام 2029.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108645642
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