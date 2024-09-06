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غلق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عامًا - جريدة البورصة

9/6/2024 3:05:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق منجم“جانجسونج” للفحم، وهو أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية، رسميا اليوم الجمعة، بعد 88 عامًا من افتتاحه، مع انخفاض إنتاج الفحم وتحول البلاد نحو مصادر طاقة أكثر صداقة للبيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن عمليات إنتاج الفحم من منجم الفحم الصلب الواقع في تايبايك، على بعد حوالي 180 كيلومترا شرق سول، بدأت عام 1936 أثناء الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية وأنتج 94 مليون طن من الفحم، مشيرة إلى أنه تقرر إغلاق المنجم الذي تديره شركة كوريا للفحم للتعدين الحكومية، العام الماضي.

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وفي عام 2012، أنتج المنجم 566 ألف طن من الفحم، لكن إنتاجه السنوي انخفض إلى 67 ألف طن في العام الماضي.

ومع إغلاق منجم“جانجسونج”، سيكون منجم“دوجيه” الواقع في سامتشوك، على بعد حوالي 195 كيلومترًا شرق سول، هو المنجم الوحيد الذي يستمر فيه العمل تحت مظلة شركة كوريا للفحم، ولكن من المقرر أيضًا إغلاقه العام المقبل.

وقال وزير الصناعة الكوري الجنوبي“آن دوك – جيون” في بيان،“تخطط الحكومة لتقديم الدعم حتى تستمر المناطق التي بها مناجم فحم مغلقة، بما في ذلك تايبايك، في لعب دور رئيسي حتى في عصر الطاقة الخالية من الكربون”.

وفي الوقت نفسه، تسعى مدينة تايبايك إلى إنشاء مرافق لإنتاج الميثانول في الموقع بحلول عام 2029.

المصدر:

MENAFN06092024000202011048ID1108645642

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