بنك أوف أمريكا يخفّض توقعاته لأسعار النفط عند 75 دولارًا للبرميل في 2025 - جريدة البورصة

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خفض“بنك أوف أمريكا” توقعاته لأسعار خام برنت لعام 2025 إلى 75 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا، وكذلك يتوقع أن يصل خام نايمكس إلى 71 دولارًا بدلًا من 75 دولارًا، مستشهدًا بتباطؤ النمو الاقتصادي وتوقعات الطلب الضعيف، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المخزونات.
وقال محللو المقرض الأمريكي في تقرير الجمعة:“من المرجح أن تشهد سوق النفط صعوبة في تحقيق التوازن هذا الربع، وعلى الرغم من انخفاض المخزونات بسرعة في الولايات المتحدة، إلا أن الأداء العالمي كان مخيبًا للآمال”.
ويقدرون أن العرض من خارج“أوبك” سيزيد بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا العام المقبل، في حين يرتفع الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا، مع ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وقال المحللون إن تعافي الصين من تداعيات الوباء قد انتهى في عام 2023، حيث يشير معدل مبيعاتها المرتفع للسيارات الكهربائية إلى ذروة وشيكة في استخدام البنزين، كما يؤدي استخدام الصين للشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى تفاقم تأثير ضعف نشاط التصنيع على استخدام الديزل.
وحذر“بنك أوف أمريكا” من أن التنافس على الحصة السوقية قد يدفع متوسط أسعار خام برنت إلى 60 دولارًا للبرميل العام المقبل، مشيرًا إلى توقعه فائضًا في الإمدادات بنحو 730 ألف برميل يوميًا، مما يشكل ضغوطًا هبوطية على الأسعار.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108645641
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