بنك أوف أمريكا يخفّض توقعاته لأسعار النفط عند 75 دولارًا للبرميل في 2025 - جريدة البورصة

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خفض“بنك أوف أمريكا” توقعاته لأسعار خام برنت لعام 2025 إلى 75 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا، وكذلك يتوقع أن يصل خام نايمكس إلى 71 دولارًا بدلًا من 75 دولارًا، مستشهدًا بتباطؤ النمو الاقتصادي وتوقعات الطلب الضعيف، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المخزونات.

وقال محللو المقرض الأمريكي في تقرير الجمعة:“من المرجح أن تشهد سوق النفط صعوبة في تحقيق التوازن هذا الربع، وعلى الرغم من انخفاض المخزونات بسرعة في الولايات المتحدة، إلا أن الأداء العالمي كان مخيبًا للآمال”.

ويقدرون أن العرض من خارج“أوبك” سيزيد بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا العام المقبل، في حين يرتفع الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا، مع ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وقال المحللون إن تعافي الصين من تداعيات الوباء قد انتهى في عام 2023، حيث يشير معدل مبيعاتها المرتفع للسيارات الكهربائية إلى ذروة وشيكة في استخدام البنزين، كما يؤدي استخدام الصين للشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى تفاقم تأثير ضعف نشاط التصنيع على استخدام الديزل.

وحذر“بنك أوف أمريكا” من أن التنافس على الحصة السوقية قد يدفع متوسط أسعار خام برنت إلى 60 دولارًا للبرميل العام المقبل، مشيرًا إلى توقعه فائضًا في الإمدادات بنحو 730 ألف برميل يوميًا، مما يشكل ضغوطًا هبوطية على الأسعار.

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