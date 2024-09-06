باريس تعاني من صعوبات تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء البارالمبياد

تستضيف مدينة باريس الفرنسية حاليا البارالمبياد، ولكن صعوبات التنقل لذوي الإعاقة في المدينة يمثل تحديا كبيرا بشكل يومي لآلاف الأشخاص، وهذا الأمر فاجأ الزائرين الذين يحضرون لمتابعة البارالمبياد.

على سبيل المثال، مترو الانفاق في باريس، مع متاهات الممرات والسلالم، ليس خاليا من الحواجز، وهو لا يعطل فقط الأشخاص من ذوي الإعاقات الحركية، ولكن يعطل أيضا الذي يستخدمون كراس متحركة وكبار السن.

وقال الألماني بنيامين رينر أحد المتطوعين في البارالمبياد، والذي يعاني من شلل جزئي، وهو يصف رحلته في المترو

:" صدمت عندما وصلت لباريس".

وأضاف أنه تقريبا لا توجد مصاعد والسلالم المتحركة تعمل بشكل سريع وأنه بالكاد استخدمها بدون أن يتعرض لحادث.

وأكد:" أنا أعرف برلين واعتقدت أن باريس ستكون في نفس المستوى أو أفضل".

وأوضح إنه يخطط رحلاته من أجل الوصول لوجهاته بشكل رئيسي من خلال ركوب الحافلات والترام. ولكن " هذا يعني أنه يجب أن أسير أكثر. إنه أمر به تقييد كبير".

ومع استضافة البارالمبياد، هناك دفعة جديدة للعاصمة الفرنسية لتحسين تنقلات ذوي الإعاقة في خطوط المترو والمحطات. ولكن، هذا المشروع سيكلف مليارات ويمكن أن يستغرق سنوات عديدة.

وترغب فاليري بيكريس رئيسة المجلس الإقليمي لإيل دو فرانس، المسؤولة عن المواصلات المحلية، بشكل نهائي في إجراء تحسينات وقدمت مؤخرا خطة لـ"مترو للجميع". وتقدر التكاليف بمبلغ يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار يورو (6ر16 إلى 1ر22 مليار) ، يتم تقسيمها بين المناطق، المدينة والدولة.

ويعد تجهيز شبكة المترو بالمصاعد تحديا فنيا حقيقيا. ويتواجد بشبكات مترو باريس جميع أنواع الأنابيب، شبكات الغاز، والمخازن والصرف الصحي ومواقف سيارات تحت الأرض.

في الوقت نفسه، يحاول الرياضيون البارالمبيون الألمان التكيف مع الظروف الموجودة.

وقال نيكو كابيل، لاعب دفع الجلة :"بالطبع أدركت أن باريس، بهياكلها القديمة جدا، ليست خالية من الحواجز في كل مكان. لكنني لست من محبي قول هناك سلالم في كل مكان".

وأضاف :" نعم، هناك تحديات. ولكن كفريق، تدبرنا أمرنا بشكل جيد". مشيرا إلى أن جميع الرياضيين يساعدون بعضهم البعض عند الحاجة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز