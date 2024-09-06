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منتخبنا الوطني يحرز 3 ميداليات في مونديال الشباب للكيك بوكسينج

9/6/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحرز منتخبنا الوطني للشباب 3 ميداليات، بواقع "فضيتين وبرونزية" في ختام مشاركته الأولى ببطولة العالم للشباب للكيك بوكسينج التي أقيمت في العاصمة المجرية "بودابست" بإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وحقق اللاعب عبدالله خالد الشميلي الفضية الأولى في فئة 10 إلى 12 سنة في وزن تحت 32 كجم، وجاءت الفضية الثانية بواسطة اللاعب سيف ياسر ضمن فئة 13 إلى 15 سنة في وزن تحت 47 كجم في "ستايل البوينت فايت".

وحصد عصام أيمن خليل برونزية فئة 15 إلى 16 سنة تحت وزن 54 كجم في "ستايل الكي ون".

وأكد علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج أن النتائج الإيجابية في البطولة العالمية تؤكد القاعدة الواعدة للعبة، ودور الاتحاد في رفع مستويات الأداء لدى المواهب الوطنية من أجل التمثيل المشرف للمنتخب ولرياضة الإمارات في الاستحقاقات القارية والعالمية.

وقال إن لدى الاتحاد منتخبات للفئات العمرية في "ستايل الكي ون" و"ستايل البوينت فايت"، وهما من الأنواع المهمة في مسابقات الكيك بوكسينج العالمية، ما يؤكد التأثير الكبير للمسابقات المحلية وانعكاسها الإيجابي على خطط اكتشاف المواهب وإعدادهم وضمهم للمنتخب.

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