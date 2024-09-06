فرسان الإمارات يتطلعون إلى لقب مونديال فرنسا للقدرة

يخوض فريق فرسان الإمارات في الساعة الخامسة والنصف من صباح غد السبت بتوقيت فرنسا“السابعة والنصف بتوقيت الإمارات” تحدي بطولة العالم للقدرة 2024 لمسافة 160 كلم في مدينة مونبازير بجمهورية فرنسا التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة نخبة فرسان العالم من 39 دولة.

ويتطلع فريق فرسان الإمارات إلى استعادة اللقب بعد إحراز المركز الثاني في النسخة الماضية في قرية بوذيب بالإمارات "2023" والتتويج بلقب "ايطاليا 2021" بواسطة الفارس سالم حمد ملهوف الذي يشارك في النسخة الحالية على صهوة“هدير” بجانب بقية الفرسان وهم سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة“كاسلبار كدبارا”، وسعيد أحمد راشد الشامسي على صهوة“مبهر”، وسيف أحمد المزروعي مع الجواد“ماجيك جلين تورك”، وزايد محمد عتيق المهيري على صهوة“الشميمي”.

وأكمل فريق فرسان الإمارات جاهزيتهم لمنافسات البطولة تحت إشراف المدربين إسماعيل محمد ومحمد السبوسي وخليفة غانم المري.

ودشن فعاليات الحدث حفل الافتتاح الذي أقيم في قلب المدينة القديمة في مونبازير بمشاركة الوفود الرسمية في المونديال، ورفع فريق فرسان الإمارات علم الدولة على مسرح الافتتاح بقيادة الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات وسط حضور جماهيري غفير.

وأقيمت إجراءات الفحص البيطري للخيول وترقيمها وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين قبل يوم السباق الذي ينقسم إلى 6 مراحل وهي: المرحلة الأولى لمسافة 37.65 كلم "المسار الأزرق"، والمرحلة الثانية لمسافة 21.3 كلم "المسار الأحمر"، والمرحلة الثالثة لمسافة 31.2 كلم "المسار البرتقالي"، والمرحلة الرابعة لمسافة 21.3 كلم، والمرحلة الخامسة لمسافة 21.55 كلم "المسار الأبيض" والمرحلة السادسة والأخيرة لمسافة 27 كلم "المسار الأخضر".

وتقام البطولة بنظامي الفردي والفرق، وسيتم اختيار أفضل ثلاثة فرسان من الفريق للمنافسة على لقب الفرق، ويسعى فرسان الإمارات للمنافسة على مستوى الفئتين، عطفاً على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في تاريخ البطولة سواء على مستوى الفردي أو الفرق.

وشارك الوفد الإداري لفريق الإمارات في الاجتماع التنويري الذي تضمن التعريف بكافة تفاصيل السباق والمسارات ونقاط التبريد وأهم الجوانب الفنية الخاصة بالبطولة، كما أقيم مؤتمر صحفي بحضور عدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية والوفود المشاركة ووسائل الإعلام.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية، ثقته الكبيرة بفرسان الإمارات في البطولة لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد رياضة الفروسية في الدولة بعد أن سطرت الإمارات العديد من الإنجازات في تاريخ المونديال أبرزها الإنجاز العالمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله” بتتويج سموه بطلاً لبطولة العالم للقدرة 2012، في المملكة المتحدة، وفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بجمهورية فرنسا، إضافة إلى تحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في إسبانيا.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن فريق الإمارات يضم نخبة من الفرسان الذين أثبتوا تميزهم وجدارتهم في مختلف المحافل والبطولات الدولية وسيكون الرهان عليهم في مونديال فرنسا 2024 لإضافة إنجاز جديد يساهم في تعزيز ريادة وحضور الفروسية الإماراتية على خارطة سباقات القدرة العالمية، متمنياً التوفيق لأبناء الإمارات في البطولة التي تجمع نخبة الفرسان من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الفارس سالم حمد ملهوف بطل النسخة 2021 ووصيف النسخة الماضية، جاهزيته وزملائه للتحدي اليوم الذي سيكون محط أنظار العالم من عشاق الفروسية وسباقات القدرة.. وقال إن أبناء الإمارات لا يرضون إلا بالمركز الأول حيث سيكون فرسان الدولة على قدر التحدي والطموح للعودة إلى أرض الوطن بالإنجاز الكبير، مشيداً بفترة الإعداد قبل البطولة والتي تضمنت تجهيز عدة خيول من بينها "مبهر" و"هدير" إضافة إلى مجموعة أخرى من الخيول المميزة لدى فريق الإمارات.

وأضاف أن سباقات القدرة والتحمل تتطلب مواجهة الظروف والتحديات الصعبة خلال المنافسة بما في ذلك ظروف الطقس، وفرسان الإمارات يملكون الخبرة الكافية للتعامل بصورة مثالية مع مجريات السباق، وروح الفريق الواحد بين أعضاء الفريق من أهم أوراق النجاح وسيتكاتف الجميع لتحقيق الهدف المنشود بانتزاع اللقب سواء على مستوى الفردي أو الفرق خاصة وأن السباق ستحتدم المنافسة فيه من المرحلة الرابعة حتى الختام.

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