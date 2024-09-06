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محمد خميس.. مسيرة تاريخية في رفع الأثقال البارالمبية

9/6/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعد مشاركة النجم محمد خميس، بطل الإمارات في رفع الأثقال في الألعاب البارالمبية "باريس 2024" تاريخيه" نظراً لأنها المشاركة السادسة له في مسيرة إنجازات متواصلة منذ 24 عاماً، كللها بالتتويج بـ 3 ميدالية بارالمبية.

ويخوض خميس غداً ، منافسات نهائي وزن 88 كجم فئة“PO” في رفع الأثقال ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024" .

واستهل خميس“54 عاماً” أولى مشاركاته في الدورات البارالمبية بنسخة "سيدني 2000" التي شهدت على ظهوره الأول في ذلك المحفل البارالمبي الكبير، وحقق وقتها المركز الرابع.

وانطلق خميس في مسيرة الإنجازات من مشاركته الثانية في "أثينا 2004"، حيث أهدى الإمارات أول ميدالية ذهبية لها في تاريخ مشاركاتها بالألعاب البارالمبية.

وتواصلت مسيرة إنجازات بطلنا محققا الميدالية الفضية في "بكين 2008"، ورغم أن الإصابة حرمته من المشاركة في دورة "لندن 2012" إلا أنه عاد وحصد الميدالية الذهبية في دورة "ريو دي جانيرو 2016"، وعاودته الإصابة مجدداً خلال منافسات دورة طوكيو 2020" لتحرمه من انجاز جديد.

ونجح محمد خميس – الأب لـ8 أبناء- عبر مسيرته في تحدي "شلل الأطفال" الذي أصابه في عمر سنة ونصف السنة ولم يستسلم له بفضل تشجيع أسرته ودعم المسؤولين وهو ما زاده إرادة وإصرارا على تحقيق إنجازات غير مسبوقة.

ووفق تصريحات مدربه المغربي تيتو قاسم، المرتبط معه طوال مسيرته، فقد انخرط خميس في مجموعة معسكرات الإعداد لخوض منافسات "باريس 2024" متحدياً السن والصعوبات المتوقعة لخوض منافسات تعد الأقوى في تاريخ الدورات البارالمبية.

وقال إن خميس يتطلع إلى تحقيق إنجاز كبير في دورة باريس 2024 وتكرار إنجازاته السابقة التي حققها على مدار حوالي 20 عاماً، رغم صعوبة المنافسة في هذه الدورة، وكبر سنه حيث يعد من اكبر لاعبي الدورة على الإطلاق.

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