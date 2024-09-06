برجفاين يرد بقوة على انتقادات كومان بسبب انتقاله إلى السعودية

رد الهولندي الدولي ستيفن برجفاين على مدربه رونالد كومان الذي قال إن انتقال اللاعب للدوري السعودي للمحترفين سيبعده عن تشكيلة المنتخب.

وقال كومان في وقت سابق هذا الأسبوع إن انتقال برجفاين من أياكس أمستردام إلى نادي الاتحاد السعودي كلفه مكانه في تشكيلة هولندا لمباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد البوسنة غدا السبت وألمانيا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال كومان في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي "الكتاب أغلق بالنسبة له وهو يفهم ما أفكر فيه. عندما تبلغ 26 عاما يجب أن يكون طموحك الرئيسي رياضيا وليس ماليا. هذه خيارات يتخذها اللاعبون".

وقال برجفاين غير السعيد، الذي لعب لفترة في توتنهام هوتسبير ولديه 35 مباراة دولية مع هولندا، إنه لم يعد يريد التعامل مع المدرب.

وقال لصحيفة دي تليجراف الهولندية اليوم الجمعة "لقد سئمت من شخص يصفني عن قصد بهذه الطريقة في وسائل الإعلام. هذه ليست الطريقة التي تعامل بها لاعبيك".

وتساءل "مدرب المنتخب الوطني يعلم جيدا أن المنافسة في السعودية على أعلى مستوى، أم أن هذا الأمر مسموح به فقط عندما يبلغ عمرك 32 عاما؟".

وقال برجفاين إنه فوجئ بانتقادات كومان خلال المؤتمر الصحفي.

وأضاف "لو كان مدربا وطنيا ملتزما، لكان اتصل بي أولا. حينها كان سيتمكن من سماع وجهة نظري في القصة. والآن لقد سمعت ذلك على شاشة التلفزيون. كيف يمكنك أن تقول مثل هذه الأشياء دون أن تتحدث معي؟ لقد حظينا أيضا بلحظات عظيمة في الماضي، لكنني الآن أشعر بخيبة أمل معه".

وقال كومان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قبل مواجهة البوسنة إنه لم يطلع على ردة فعل برجفاين وأقر بأنه كان متوقعا.

وأجاب كومان على أسئلة الصحفيين قائلا "لا أريد التحدث بشأن ذلك، فهو غير مؤثر على الإطلاق. لقد تحدثت عن الطموح الرياضي ولا أعتقد أنني قلت ما هو أكثر.

"لو قلت إنني أعتقد أنها خطوة رياضية، لكان الأمر لا يصدق. دعنا لا نبالغ في الأمر. لقد قلت شيئا مقتنعا به"

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