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أوستن يتجاهل مطالب زيلينسكي باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب العمق الروسي

9/6/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجاهل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مطالب أوكرانيا بالسماح لها باستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى ضد أهداف في داخل العمق الروسي.

وقال أوستن في ختام اجتماع مجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا: "لا أظن أن هناك قوة واحدة قادرة على حسم الحرب".

وأضاف أوستن، إن ساحة المعركة الحالية أظهرت أن روسيا نقلت طائرات معينة باستخدام قنابل انزلاقية خارج نطاق مدى أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى (اتاكمز) الأمريكية.

وتفادى أوستن الإجابة على سؤال لصحفي عن تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن هناك أهدافاً استراتيجية في روسيا يمكن ضربها بأسلحة بعيدة المدى.

وقال أوستن إن هناك طرقاً
عديدة لمهاجمة العديد من الأهداف في روسيا وأوكرانيا: "وعلى سبيل المثال بالمسيرات.. أعتقد أنه في المستقبل المنظور سنضمن مواصلة التركيز على مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها بشكل فعال".

وكان زيلينسكي قد دعا في وقت سابق إلى الحصول على أسلحة بعيدة المدى - ومنحه حرية استخدامها في توجيه ضربات ضد أهداف في المناطق الروسية البعيدة.

كما أعلن أوستن عن منح المزيد من المساعدات العسكرية التي يبلغ مجموعها نحو 250 مليون دولار (نحو 225 مليون يورو) لأوكرانيا للدفاع ضد الحرب العدوانية الروسية.

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، قدمت الولايات المتحدة عدة دفعات من المساعدات العسكرية، على مراحل، بعد أن أفرج الكونغرس الأمريكي عن أموال جديدة لكييف بلغ مجموعها نحو 61 مليار دولار في نهاية أبريل.

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